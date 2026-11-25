Một số quan niệm sai lầm về sức khỏe tim mạch có thể khiến nhiều người chưa biết cách chăm sóc và bảo vệ trái tim đúng cách.

Các chuyên gia dinh dưỡng chuyên về sức khỏe tim mạch sẽ giúp giải đáp những lầm tưởng thường gặp, đồng thời đưa ra những lời khuyên thiết thực để cải thiện sức khỏe tim mạch.

Sai lầm 1: Cholesterol ở mức bình thường đồng nghĩa với không mắc bệnh tim mạch

Kết quả xét nghiệm cholesterol trong giới hạn bình thường có thể khiến nhiều người yên tâm. Tuy nhiên, đây không phải là yếu tố duy nhất quyết định nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Kiran Campbell, nhiều người cho rằng chỉ cần kết quả xét nghiệm cholesterol cơ bản bình thường thì nguy cơ mắc bệnh tim sẽ thấp. Thực tế, nguy cơ tim mạch phụ thuộc vào nhiều yếu tố phức tạp hơn một chỉ số xét nghiệm đơn lẻ. Tổng cholesterol và LDL (cholesterol xấu) chỉ phản ánh một phần tình trạng sức khỏe. Các yếu tố khác như huyết áp, đường huyết, tình trạng viêm, tiền sử gia đình và thói quen sinh hoạt cũng có ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe tim mạch.

Hướng dẫn của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ năm 2026 khuyến khích mọi người sớm áp dụng chế độ ăn uống có lợi cho tim mạch nhằm ngăn ngừa tình trạng cholesterol tăng cao.

Sai lầm 2: Bệnh tim mạch chỉ là vấn đề của người cao tuổi

Nhiều người cho rằng bệnh tim mạch chỉ xuất hiện khi lớn tuổi. Tuy nhiên, nguy cơ mắc bệnh có thể xuất hiện từ sớm hơn nhiều.

Theo chuyên gia Kiran Campbell, bệnh tim mạch có thể ảnh hưởng đến bất kỳ ai, không phân biệt độ tuổi và không nên bị xem nhẹ như một vấn đề chỉ xảy ra ở người cao tuổi. Trên thực tế, nguy cơ mắc bệnh tim mạch có thể bắt đầu từ thời thơ ấu và tuổi thanh niên. Tình trạng béo phì và đái tháo đường ngày càng gia tăng cũng góp phần khiến các vấn đề tim mạch xuất hiện sớm hơn.

Sai lầm 3: Tinh bột không tốt cho sức khỏe tim mạch

Carbohydrate thường bị cho là nguyên nhân gây ra nhiều vấn đề sức khỏe, trong đó có bệnh tim mạch. Tuy nhiên, không phải tất cả các loại tinh bột đều có hại.

Theo Veronica Rouse, Thạc sĩ Dinh dưỡng ứng dụng được chứng nhận, các loại carbohydrate giàu chất xơ như yến mạch, đậu, đậu lăng, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt có liên quan đến việc giảm cholesterol LDL (cholesterol xấu) và cải thiện sức khỏe tim mạch. Vì vậy, thay vì loại bỏ tinh bột khỏi chế độ ăn, mọi người nên ưu tiên thực phẩm giàu chất xơ, đồng thời kết hợp với protein hoặc chất béo lành mạnh để tạo nên những bữa ăn cân bằng dinh dưỡng.

Tuy nhiên, đường bổ sung là thành phần cần được kiểm soát vì tiêu thụ quá nhiều có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyến cáo lượng đường bổ sung không nên vượt quá 6% tổng lượng calo hàng ngày, tương đương khoảng 25 g mỗi ngày đối với phụ nữ và 36 g đối với nam giới.

Sai lầm 4: Có tiền sử gia đình mắc bệnh tim đồng nghĩa với nguy cơ mắc bệnh

Theo Michelle Routhenstein, chuyên gia dinh dưỡng được chứng nhận, ngay cả những người có nguy cơ di truyền cao cũng có thể giảm hơn một nửa nguy cơ mắc bệnh tim mạch nhờ duy trì lối sống lành mạnh, đồng thời kéo dài thời gian sống khỏe mạnh.

Chuyên gia Routhenstein nhấn mạnh, tiền sử di truyền không quyết định hoàn toàn sức khỏe tim mạch. Mỗi người vẫn có thể chủ động giảm nguy cơ bằng cách duy trì chế độ ăn có lợi cho tim, đồng thời kiểm soát các yếu tố nguy cơ chuyển hóa và tim mạch khác.

Sai lầm 5: Cần dùng thuốc mới có thể phòng ngừa bệnh tim mạch

Thuốc có vai trò quan trọng, thậm chí có thể cứu sống người bệnh trong điều trị bệnh tim mạch. Theo chuyên gia Kiran Campbell, thuốc không phải lúc nào cũng là biện pháp đầu tiên hoặc duy nhất để phòng ngừa bệnh.

Nghiên cứu cho thấy khoảng 80% trường hợp bệnh tim mạch và đột quỵ có thể phòng ngừa được. Điều này cho thấy chế độ ăn uống và những thay đổi lối sống lành mạnh đóng vai trò quan trọng trong việc giảm nguy cơ mắc bệnh.

Những thói quen đơn giản như tăng cường thực phẩm giàu chất xơ hoặc đi bộ 30 phút mỗi ngày có thể giúp cải thiện huyết áp, cholesterol và các yếu tố nguy cơ khác theo thời gian. Điều quan trọng là duy trì đều đặn những thói quen phù hợp, thay vì chỉ thực hiện trong thời gian ngắn.

Thay đổi lối sống không phải lúc nào cũng đủ. Một số người, đặc biệt là người đã mắc bệnh tim mạch, có nguy cơ di truyền cao hoặc có nhiều yếu tố nguy cơ, vẫn cần sử dụng thuốc kết hợp với điều chỉnh chế độ ăn uống và sinh hoạt theo hướng dẫn của bác sĩ.

Để bảo vệ sức khỏe tim mạch, mỗi người cần hiểu đúng về các yếu tố nguy cơ và duy trì những thói quen có lợi như ăn uống cân bằng, vận động thường xuyên, không hút thuốc và kiểm soát huyết áp, cholesterol, đường huyết. Dù ở độ tuổi nào hay có kết quả xét nghiệm ra sao, việc kiên trì xây dựng lối sống lành mạnh vẫn là nền tảng quan trọng giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch lâu dài.