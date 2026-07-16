5 loại cá tốt cho thận, bạn nên ăn thường xuyên

Các loại cá tốt cho thận nên bổ sung

Những loại cá có lợi cho thận thường giàu omega-3, ít chứa thủy ngân và cung cấp nguồn protein chất lượng cao. Các dưỡng chất này giúp giảm phản ứng viêm, hỗ trợ tuần hoàn và góp phần duy trì chức năng lọc của thận.

Cá hồi

Cá hồi là một trong những thực phẩm được đánh giá cao nhờ hàm lượng omega-3 dồi dào, đặc biệt là EPA và DHA. Hai axit béo này có tác dụng giảm viêm, từ đó góp phần làm chậm quá trình tiến triển của một số bệnh thận mạn. Ngoài ra, cá hồi còn cung cấp nguồn protein dễ hấp thu, ít tạo gánh nặng cho thận hơn so với nhiều nguồn đạm khác. Hàm lượng vitamin D cùng các khoáng chất thiết yếu cũng giúp tăng cường miễn dịch và hỗ trợ quá trình chuyển hóa trong cơ thể.

Cá thu

Cá thu chứa nhiều omega-3 có tác dụng chống viêm, hỗ trợ bảo vệ các vi mạch ở cầu thận và góp phần duy trì chức năng thận. Bên cạnh đó, loại cá này còn bổ sung vitamin D, protein chất lượng cao và selen - một khoáng chất có đặc tính chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do.

Chế độ ăn khoa học góp phần bảo vệ chức năng thận

Cá mòi

Cá mòi là nguồn cung cấp dồi dào EPA và DHA, có thể giúp giảm viêm và hỗ trợ duy trì chức năng lọc của thận. Ngoài omega-3, cá mòi còn giàu vitamin D, giúp điều hòa chuyển hóa canxi - phospho, đồng thời chứa selen giúp chống oxy hóa. Đây cũng là nguồn protein dễ tiêu hóa, phù hợp khi sử dụng với lượng hợp lý.

Cá trích

Cá trích cũng nằm trong nhóm cá tốt cho thận nhờ hàm lượng omega-3 cao. Các dưỡng chất này giúp giảm viêm, hạn chế tổn thương tại cầu thận, đồng thời hỗ trợ cải thiện tuần hoàn và giảm triglycerid trong máu. Ngoài ra, cá trích còn bổ sung vitamin D và selen, góp phần bảo vệ tế bào thận trước tác động của quá trình oxy hóa.

Cá ngừ

Cá ngừ là nguồn protein nạc chất lượng cao, cung cấp đầy đủ các axit amin thiết yếu cho cơ thể. Bên cạnh đó, vitamin B6 và B12 trong cá ngừ tham gia vào quá trình chuyển hóa homocysteine, giúp bảo vệ mạch máu và gián tiếp hỗ trợ hoạt động của thận khi được sử dụng với lượng phù hợp.

Cách chế biến cá tốt cho sức khỏe thận

Ưu tiên các phương pháp chế biến lành mạnh

Nên lựa chọn các cách chế biến như hấp, luộc, nướng hoặc áp chảo với ít dầu để giữ được phần lớn dưỡng chất, đặc biệt là protein và omega-3. Đồng thời, hạn chế dầu mỡ cũng giúp bữa ăn nhẹ nhàng và tốt hơn cho sức khỏe.

Hạn chế các món quá mặn

Các món cá kho nhiều muối, cá muối hoặc thực phẩm chế biến sẵn chứa nhiều natri nên được hạn chế. Ăn quá nhiều muối có thể làm tăng huyết áp và tạo thêm áp lực cho thận. Vì vậy, nên giảm lượng muối và các loại gia vị mặn trong quá trình chế biến.

Kết hợp với chế độ ăn cân đối

Cá sẽ phát huy hiệu quả tốt hơn khi được ăn cùng rau xanh, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt. Sự kết hợp này giúp bổ sung chất xơ, vitamin và khoáng chất cần thiết, góp phần duy trì sức khỏe tổng thể cũng như chức năng của thận.

Những lưu ý khi ăn cá để bảo vệ thận

Không nên ăn quá nhiều

Dù là thực phẩm tốt cho sức khỏe, cá vẫn nên được sử dụng với lượng hợp lý. Nên đa dạng nguồn protein từ thịt nạc, trứng, sữa hoặc các loại đậu để bảo đảm cân bằng dinh dưỡng và tránh nạp quá nhiều đạm.

Chọn cá có nguồn gốc an toàn

Ưu tiên mua cá tại các địa chỉ uy tín, có nguồn gốc rõ ràng nhằm hạn chế nguy cơ nhiễm thủy ngân, kim loại nặng, hóa chất hoặc vi khuẩn. Đồng thời, nên lựa chọn cá còn tươi, không có dấu hiệu ôi hỏng hoặc bị xử lý bằng hóa chất bảo quản.

Người mắc bệnh thận nên tham khảo ý kiến bác sĩ

Đối với người đang mắc bệnh thận, chế độ ăn cần được điều chỉnh tùy theo từng giai đoạn bệnh. Trong một số trường hợp, người bệnh phải kiểm soát lượng protein, kali hoặc phospho trong khẩu phần. Vì vậy, trước khi tăng lượng cá hoặc thay đổi chế độ dinh dưỡng, người bệnh nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để được tư vấn phù hợp với tình trạng sức khỏe.