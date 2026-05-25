48% số ca ung thư "lẽ ra có thể phòng ngừa" là do 2 thói quen này

Theo Science Alert, nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi nhà dịch tễ học Isabelle Soerjomataram từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã thực hiện một bản đánh giá quy mô lớn về bệnh ung thư, dựa trên dữ liệu toàn cầu về nhóm bệnh này được thu thập trong năm 2022.

Tế bào ung thư. Ảnh minh họa: SCITECH DAILY

Phân tích về các nguyên nhân thúc đẩy ung thư cho thấy năm 2022 có gần 19 triệu trường hợp ung thư mới, trong đó tới 38% số ca ung thư được xếp vào nhóm "có thể phòng ngừa được" liên quan đến 30 yếu tố nguy cơ có thể thay đổi.

Nhiều thói quen xấu hoặc tình trạng bất lợi có thể ngăn ngừa phổ biến đã được tính đến, bao gồm hút thuốc lá/thuốc lá không khói, sử dụng đồ uống có cồn, chỉ số khối cơ thể (BMI) cao vượt ngưỡng, thiếu hoạt động thể chất, nhiễm vi khuẩn/virus gây ung thư...

Trong số đó, nguyên nhân gây chú ý nhất là hút thuốc lá, vốn được xác định là nguyên nhân gây ra 23% tổng số ca ung thư mới trên toàn cầu ở nam giới trong năm đó.

Thói quen xấu dễ dẫn đến ung thư thứ 2 là uống rượu, chiếm 3,2% tổng số ca ung thư mới.

Điều quan trọng là các ca ung thư do hút thuốc lá và uống rượu đều thuộc nhóm lẽ ra có thể phòng ngừa được. Hai nguyên nhân này cộng lại chiếm tới 48% số ca mắc ung thư trong nhóm.

Vì vậy, bỏ thuốc lá và hạn chế đồ uống có cồn là 2 cách hiệu quả nhất để bạn tự kéo giảm nguy cơ mắc ung thư của bản thân.

Trong khi đó, nhiễm trùng có liên quan đến khoảng 10% các trường hợp ung thư mới. Ở phụ nữ, phần lớn các trường hợp ung thư có thể phòng ngừa được là do virus HPV, cho thấy chiến lược tiêm ngừa vắc-xin ngừa HPV cho trẻ ở độ tuổi thiếu niên - đặc biệt là trẻ gái - rất quan trọng.