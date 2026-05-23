Phát hiện ung thư tuyến giáp ở tuổi 33, cô gái may mắn vì làm điều nhiều người Việt chủ quan

Chị Lành (33 tuổi) phát hiện ung thư tuyến giáp giai đoạn sớm trong một lần khám sức khỏe định kỳ. Nhờ can thiệp kịp thời bằng phương pháp nội soi qua ngả miệng, người bệnh được điều trị triệt căn, không để lại sẹo và bảo tồn giọng nói.

Phát hiện ung thư tuyến giáp từ khám định kỳ

Trước đó, chị Lành hoàn toàn không có triệu chứng bất thường. Kết quả siêu âm tuyến giáp ghi nhận một khối u kích thước khoảng 2cm ở thùy phải, bề mặt sần sùi. Sinh thiết tế bào bằng kim nhỏ dưới hướng dẫn siêu âm (FNA) cho kết quả nghi ngờ ung thư tuyến giáp dạng nhú.

Theo ThS.BS.CKI Huỳnh Bá Tấn, khoa Ngoại Ung bướu, Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, khối u của người bệnh ở giai đoạn sớm, chưa lan rộng. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật nhằm điều trị triệt căn và xác định chính xác bản chất tổn thương.

Bác sĩ Tấn và ê kíp phẫu thuật cho chị Lành. Ảnh: BVCC

Ung thư tuyến giáp: Phẫu thuật nội soi qua ngả miệng, không để lại sẹo

Do lo ngại phương pháp mổ hở để lại sẹo dài vùng cổ, chị Lành lựa chọn phẫu thuật nội soi tuyến giáp qua đường miệng để đảm bảo thẩm mỹ.

Trong ca mổ, bác sĩ thực hiện ba đường rạch nhỏ phía trong môi dưới, tạo lối tiếp cận đến tuyến giáp. Camera và dụng cụ được đưa vào qua trocar, giúp ê-kíp quan sát rõ cấu trúc giải phẫu trên màn hình. Bác sĩ tiến hành bóc tách cẩn thận, bảo tồn dây thần kinh quặt ngược thanh quản – yếu tố quan trọng giúp duy trì giọng nói – đồng thời cắt thùy phải tuyến giáp và eo giáp.

Theo bác sĩ Tấn, kỹ thuật nội soi qua ngả miệng có ưu điểm không để lại sẹo, ít đau, hướng tiếp cận thuận lợi giúp bảo tồn thần kinh và tuyến cận giáp. Tuy nhiên, đây là kỹ thuật khó do phẫu trường hẹp, thao tác phức tạp, đòi hỏi phẫu thuật viên có kinh nghiệm cao để tránh biến chứng như khàn tiếng, mất giọng hoặc tê tay chân.

Điều trị triệt căn ung thư tuyến giáp, hồi phục nhanh

Kết quả giải phẫu bệnh xác định người bệnh mắc ung thư tuyến giáp dạng nhú. Khối u còn nằm trong vỏ bao, chưa xâm lấn ra mô xung quanh nên không cần điều trị bổ sung như uống hormone hay xạ trị.

Sau phẫu thuật, chị Lành hồi phục nhanh, không sưng bầm vùng cổ, không tụ dịch, có thể nói chuyện bình thường và ăn uống nhẹ sau mổ. Người bệnh xuất viện chỉ sau 24 giờ, đồng thời không có sẹo vùng cổ, giúp tự tin trở lại cuộc sống hàng ngày.

Ảnh minh họa.

Ung thư tuyến giáp có tiên lượng tốt nếu phát hiện sớm

Theo các chuyên gia, ung thư tuyến giáp là một trong những loại ung thư phổ biến nhưng có tiên lượng điều trị tốt, đặc biệt khi phát hiện ở giai đoạn sớm. Ngay cả khi đã di căn hạch, khả năng kiểm soát bệnh vẫn cao nếu được điều trị đúng hướng.

Tuy nhiên, nếu phát hiện muộn, tế bào ung thư có thể lan đến hạch, xương hoặc phổi, khiến việc điều trị trở nên phức tạp và ảnh hưởng lớn đến chất lượng sống.

Hiện nay, điều trị ung thư không chỉ hướng đến loại bỏ khối u mà còn chú trọng bảo tồn chức năng và yếu tố thẩm mỹ. Các phương pháp như phẫu thuật nội soi tuyến giáp giúp người bệnh ít đau, hồi phục nhanh và không để lại sẹo, đặc biệt phù hợp với phụ nữ.

Bác sĩ khuyến cáo, người dân nên khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các bất thường, trong đó có ung thư tuyến giáp. Sau điều trị, người bệnh cần tái khám đúng lịch, kết hợp siêu âm và theo dõi chức năng tuyến giáp để kịp thời phát hiện và xử lý nếu có dấu hiệu tái phát.