4 thói quen ăn sáng hỗ trợ kiểm soát đường huyết hiệu quả

Kiểm soát đường huyết vào buổi sáng đóng vai trò rất quan trọng đối với sức khỏe. Khi mới thức dậy, cơ thể giải phóng các hormone làm lượng đường trong máu tăng lên. Nếu không ăn uống phù hợp, hiện tượng này dễ dẫn đến sự tăng vọt đường huyết, gây mệt mỏi và ảnh hưởng xấu tới quá trình chuyển hóa.

Vì vậy, một bữa sáng giàu protein, chất xơ, giữ đủ nước cho cơ thể, lùi thời điểm uống cà phê kết hợp vận động nhẹ nhàng sẽ giúp duy trì chỉ số ổn định cả ngày.

1. Bổ sung protein vào bữa sáng

Ăn sáng giàu protein giúp kiểm soát đường huyết hiệu quả. Ảnh minh họa AI

Protein là chất dinh dưỡng đa lượng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ phục hồi cơ bắp và ổn định lượng đường trong máu. Việc khởi đầu ngày mới bằng một bữa sáng giàu protein giúp tăng cường độ nhạy insulin, đảm bảo các tế bào sử dụng insulin một cách hiệu quả hơn.

Khác với các loại carbohydrate đơn giản như bánh mì trắng hay ngũ cốc chứa nhiều đường vốn gây tăng đường huyết đột ngột, protein làm chậm quá trình tiêu hóa đáng kể. Điều này giúp lượng đường hấp thụ vào máu một cách từ từ, duy trì trạng thái ổn định lâu dài.

Để đa dạng hóa thực đơn hằng ngày, có thể áp dụng một số gợi ý thực đơn giàu protein đơn giản như sữa chua Hy Lạp kết hợp quả mọng tươi, trứng dùng kèm rau củ, phô mai tươi ăn cùng trái cây và hạt, bánh kếp protein phủ sữa chua hoặc một ly sinh tố trái cây bổ sung bột protein và hạt chia.

2. Tăng cường chất xơ hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Chất xơ là một dạng carbohydrate phức hợp mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho hệ tiêu hóa và quá trình điều hòa đường huyết. Dù nhiều người có xu hướng cắt giảm lượng carb trong chế độ ăn, việc bổ sung chất xơ đúng cách lại mang đến tác động tích cực.

Khi tiêu thụ thực phẩm chứa hàm lượng chất xơ cao, tốc độ tiêu hóa thức ăn sẽ chậm lại đáng kể, từ đó ngăn ngừa hiện tượng đường huyết tăng vọt sau mỗi bữa ăn.

Bên cạnh đó, chất xơ còn góp phần cải thiện độ nhạy insulin của các tế bào trong cơ thể. Để bổ sung chất xơ hiệu quả cho bữa sáng, nên ưu tiên các nguồn thực phẩm tự nhiên dễ tìm như rau xanh, trái cây tươi, các loại đậu, đậu lentil, ngũ cốc nguyên hạt cùng các loại hạt dinh dưỡng.

Một số món ăn sáng giàu chất xơ dễ chế biến bao gồm yến mạch ăn kèm quả mọng tươi, bánh mì nguyên cám kẹp bơ thái lát, yến mạch ngâm qua đêm rắc hạt chẻ nhỏ hoặc sinh tố trái cây kết hợp các loại hạt.

3. Giữ đủ nước cho cơ thể

Tình trạng thiếu nước là một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu khiến nồng độ đường trong máu gia tăng đột ngột. Khi cơ thể rơi vào trạng thái mất nước sau một đêm dài, thể tích nước trong máu giảm xuống khiến máu trở nên đặc hơn. Điều này đồng nghĩa với việc chỉ số glucose trong máu sẽ tự nhiên cao hơn so với bình thường.

Để ngăn ngừa tình trạng mất nước vào buổi sáng, nên hình thành thói quen uống một ly nước lọc ngay sau khi thức dậy. Việc cung cấp đủ nước kịp thời không chỉ hỗ trợ quá trình lưu thông máu diễn ra thuận lợi mà còn giúp điều hòa nồng độ hormone và duy trì chỉ số đường huyết ở mức an toàn. Đây là bước đệm đơn giản nhưng mang lại hiệu quả thiết thực trước khi bắt đầu thưởng thức bữa ăn sáng.

4. Chú ý thời điểm uống cà phê

Caffeine trong cà phê, trà và một số đồ uống khác có thể ảnh hưởng đến đường huyết ở một số người, đặc biệt là người mắc đái tháo đường. Caffeine có thể làm giảm độ nhạy insulin và kích thích giải phóng adrenaline, từ đó khiến đường huyết tăng tạm thời ở một số trường hợp. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng khác nhau giữa từng người và không phải ai sử dụng caffeine cũng bị tăng đường huyết.

Thay vì uống cà phê ngay sau khi thức dậy, hãy bắt đầu bằng một ly nước lọc, sau đó dùng một bữa sáng nhẹ rồi mới thưởng thức tách cà phê yêu thích. Các chuyên gia khuyến nghị nên giới hạn lượng caffeine nạp vào dưới 400 mg mỗi ngày, tương đương khoảng 2 - 3 tách cà phê.

Đáng lưu ý, các loại cà phê chứa nhiều đường hay chất tạo ngọt nhân tạo luôn có nguy cơ làm tăng vọt đường huyết bất kể uống vào thời điểm nào. Hãy chủ động cắt giảm lượng đường pha cùng cà phê để bảo vệ sức khỏe chuyển hóa của cơ thể.