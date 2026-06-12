Bác sĩ chỉ cách nhận biết dấu hiệu sớm ung thư vòm họng

PGS.TS.BS Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai, ung thư vòm họng là một trong những bệnh ung thư thường gặp tại Việt Nam. Bệnh thường tiến triển âm thầm, triệu chứng dễ nhầm lẫn với bệnh lý tai mũi họng thông thường như viêm họng, viêm mũi xoang hay viêm tai giữa.

Vị trí vòm họng nằm sâu phía sau khoang mũi nên người bệnh không thể tự quan sát bằng mắt thường. Nhiều trường hợp chỉ phát hiện bệnh khi xuất hiện hạch cổ hoặc các triệu chứng kéo dài, lúc đó bệnh đã ở giai đoạn muộn.

Ung thư vòm họng liên quan nhiều yếu tố nguy cơ như nhiễm virus Epstein-Barr (EBV) - yếu tố được chứng minh có liên quan chặt chẽ đến sự hình thành ung thư vòm họng. Thường xuyên sử dụng thực phẩm lên men, ướp muối lâu ngày như dưa muối, cà muối, cá muối hoặc các món nướng cháy. Hút thuốc lá, lạm dụng rượu bia; tiếp xúc kéo dài với khói bụi, hóa chất độc hại trong môi trường sống và làm việc cũng có thể gây bệnh.

Một số triệu chứng ung thư vòm họng không rõ ràng ở giai đoạn đầu. Ảnh:Pexel

Theo PGS Phương, đặc điểm đáng lưu ý của ung thư vòm họng là các triệu chứng thường xuất hiện ở một bên, kéo dài và tăng dần theo thời gian. Bạn nên đi khám nếu có các dấu hiệu như đau đầu âm ỉ kéo dài, thường khu trú một bên; nghẹt mũi một bên, ban đầu từng đợt, sau đó nghẹt liên tục; có thể kèm dịch mũi lẫn máu. Bệnh nhân bị ù tai, cảm giác đầy tai hoặc nghe kém một bên. Có thể xuất hiện hạch ở cổ hoặc dưới hàm; hạch thường cứng, không đau và lớn dần.

Khi các triệu chứng trên kéo dài hoặc tái phát nhiều lần, người bệnh không nên chủ quan mà cần đến cơ sở y tế khám.

Nội soi tai mũi họng giúp phát hiện sớm các tổn thương vùng vòm họng. Bác sĩ nội soi có thể quan sát trực tiếp toàn bộ khu vực vòm họng, phát hiện những bất thường rất nhỏ như tổn thương sùi, loét hoặc tăng sinh mạch máu. Khi cần thiết, người bệnh được chỉ định sinh thiết để xác định chính xác bản chất tổn thương.

Ung thư vòm họng có thể được phát hiện ở giai đoạn sớm bạn chú ý những thay đổi bất thường của cơ thể và khám đúng thời điểm.