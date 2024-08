Người đàn ông Hà Nội chết não hiến tạng cứu 6 bệnh nhân

Đêm 22/8, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đã tiếp nhận một ca bệnh đặc biệt trong tình trạng nguy kịch. Bệnh nhân Nguyễn Đức Tr., 36 tuổi, được đưa vào Khoa Cấp cứu vào lúc 23 giờ 51phút sau một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Mặc dù không có tiền sử bệnh lí trước đó nhưng do bệnh nhân bị chấn thương đầu nặng và được chuyển viện từ Bệnh viện Đa khoa Đông Anh đến Bệnh viện Xanh Pôn.

Ngay sau khi nhập viện, các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành thăm khám và chẩn đoán. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, xuất hiện nhiều dấu hiệu chấn thương nghiêm trọng như hàm mặt sưng nề, tụ máu vùng bụng và chậu. Bệnh nhân được chẩn đoán mắc phải đa chấn thương nghiêm trọng chưa xác định rõ ràng.

Bệnh viện đã nhanh chóng triển khai các xét nghiệm cần thiết. Kết quả cho thấy bệnh nhân bị tổn thương nặng ở vùng sọ và cột sống cổ. Tình trạng nghiêm trọng của bệnh nhân đã khiến các bác sĩ quyết định chuyển ngay vào Phòng mổ - Khoa Gây mê hồi sức để tiến hành các can thiệp cần thiết vào lúc 1 giờ 30 phút ngày 23/8. Tuy nhiên, bất chấp mọi nỗ lực, tình trạng của bệnh nhân tiếp tục xấu đi, dẫn đến việc chuyển sang Phòng Hồi sức ngoại vào lúc 2 giờ 58 phút ngày 23/8 để tiếp tục theo dõi.

Vào lúc 3 giờ 15 phút ngày 23/8, đội ngũ y bác sĩ đã tiến hành đánh giá lâm sàng và nghi ngờ bệnh nhân đã chết não. Sau ba lần kiểm tra kĩ lưỡng và chi tiết bởi các chuyên gia đầu ngành, kết quả cuối cùng đã khẳng định rằng bệnh nhân Nguyễn Đức Tr. không thể qua khỏi.

Đứng trước nỗi đau mất mát to lớn, gia đình bệnh nhân đã đưa ra một quyết định dũng cảm và đầy nhân văn: hiến tạng của người thân để mang lại sự sống cho những người khác. Đây là một hành động thể hiện tình thương yêu và sự hi sinh cao cả, mang đến hi vọng mới cho những bệnh nhân đang mong chờ cơ hội được ghép tạng.

Trước lúc lấy tạng từ người cho chết não, toàn bộ hàng chục bác sĩ, nhân viên y tế tham gia ca phẫu thuật đã có phút mặc niệm tri ân người đã khuất.

Tối nay (23/8) Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn đang thực hiện lấy tạng từ người cho chết não và tiến hành ghép 2 quả thận đồng thời. Đây là lần đầu tiên lấy và ghép tạng tại cùng một bệnh viện trực thuộc Sở Y tế Hà Nội. Sau 3 lần chẩn đoán chết não và lần cuối vào lúc 11 giờ hôm nay, người hiến đã được đưa vào phòng mổ để lấy tạng. Theo dự kiến, 2 quả thận được ghép thận sẽ được ghép cho 2 bệnh viện Xanh Pôn, và điều phối gan về Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, vận chuyển giác mạc về Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Đặc biệt, quả tim của người hiến được vận chuyển bằng máy bay vào Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM. Để chuẩn bị cho ca lấy tạng từ người cho chết não, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã hỗ trợ và chuyển giao kĩ thuật chẩn đoán chết não và ghép tạng cho bệnh viện Xanh Pôn.

