13 tuổi đã phải phẫu thuật thoát vị đĩa đệm

Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh ngày 30/8 thông tin bé gái 13 tuổi, ngụ huyện Gò Dầu, thường xuyên đau vùng thắt lưng lan xuống chân trái ngày càng nặng trong một năm qua. Gia đình đã nhiều lần cho điều trị bằng thuốc nhưng triệu chứng không cải thiện, ngược lại ngày càng nặng hơn. Trước thời điểm nhập viện, bệnh nhi xuất hiện tình trạng tê yếu chân trái, đi lại khó khăn và cơn đau ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt hằng ngày. Qua thăm khám lâm sàng kết hợp chụp cộng hưởng từ (MRI), các bác sĩ Khoa Ngoại Thần kinh xác định người bệnh bị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng từ L3 đến S1, chèn ép các rễ thần kinh L4, L5 và S1 bên trái.

Ngoài tổn thương cột sống, người bệnh có cân nặng 103 kg cùng nhiều bệnh lý đi kèm như đái tháo đường type 2, thiếu máu thiếu sắt, rối loạn đông máu, rối loạn chuyển hóa lipid và các rối loạn chuyển hóa khác. Những yếu tố này làm tăng nguy cơ trong gây mê, phẫu thuật cũng như quá trình hồi phục sau mổ.

Ê-kíp phẫu thuật nội soi cho bệnh nhi. Ảnh: BVCC

Trước can thiệp, ê-kíp Ngoại Thần kinh phối hợp các chuyên khoa đánh giá toàn diện, kiểm soát bệnh nền và tối ưu thể trạng, đảm bảo phẫu thuật an toàn.

Sau hội chẩn, ê-kíp do ThS.BS.CKII Huỳnh Văn Vũ, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh, trực tiếp thực hiện, quyết định phẫu thuật nội soi lấy nhân nhầy qua lỗ liên hợp. Kỹ thuật ít xâm lấn giúp tiếp cận chính xác vị trí thoát vị, giải phóng rễ thần kinh, bảo tồn cấu trúc cột sống, giảm đau và rút ngắn thời gian hồi phục.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Chỉ sau 5 ngày, người bệnh giảm rõ rệt cơn đau vùng thắt lưng, sức cơ chi dưới cải thiện tốt, có thể tự đi lại và được xuất viện trong tình trạng ổn định.

Bé gái tập đi lại sau phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Theo ThS.BS.CKII Huỳnh Văn Vũ, thoát vị đĩa đệm ở trẻ em và thanh thiếu niên hiếm gặp nhưng số ca đang có xu hướng gia tăng.

"Nhiều người nghĩ đau lưng ở trẻ chỉ do tăng trưởng hoặc ngồi học nhiều. Tuy nhiên, nếu đau kéo dài, lan xuống chân, kèm tê bì, yếu chân hoặc khó đi lại, trẻ cần được khám chuyên khoa sớm. Đây có thể là dấu hiệu bệnh lý cột sống. Phát hiện sớm giúp tăng hiệu quả điều trị bảo tồn, hạn chế tổn thương thần kinh kéo dài và tránh can thiệp khi bệnh tiến triển nặng", bác sĩ Vũ nói.

Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh duy trì cân nặng phù hợp cho trẻ, xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý, khuyến khích vận động, hạn chế ngồi lâu và hướng dẫn trẻ giữ đúng tư thế khi học tập, sử dụng thiết bị điện tử, mang cặp sách. Những thói quen này giúp giảm áp lực lên cột sống và phòng ngừa bệnh cơ xương khớp từ sớm.