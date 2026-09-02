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Xếp hàng ăn phở Hà Nội ngày lễ 2/9

Sự kiện: Ẩm thực, nhà hàng

Những hàng phở nổi tiếng như Bát Đàn, Lâm, Khôi, Ấu Triệu, Lý Quốc Sư, Hồ Lợi đều có hàng dài khách chờ đến lượt thưởng thức trong ngày lễ 2/9.

Trong kỳ nghỉ lễ 5 ngày, nhiều người dân và du khách ở Hà Nội chọn thưởng thức những món ăn đặc trưng của thủ đô, trong đó có phở.

Trong kỳ nghỉ lễ 5 ngày, nhiều người dân và du khách ở Hà Nội chọn thưởng thức những món ăn đặc trưng của thủ đô, trong đó có phở.

Đầu giờ sáng 2/9, phở Hồ Lợi (phường Tây Hồ) có gần 30 khách xếp hàng đợi đến lượt khi hai tầng của quán kín bàn. Dù không nằm ở khu vực trung tâm, đây vẫn là một trong những quán phở luôn đông khách. Chủ quán không tiết lộ lượng khách đến, nhưng anh Tú Nguyễn, cư dân khu đô thị Ciputra và là khách quen của quán, cho rằng lượng khách đông gấp đôi so với ngày thường.

Tại phở gia truyền 49 Bát Đàn (phường Hoàn Kiếm), khách xếp hàng dài dọc phố từ khoảng 7h30 đến 9h30 ngày 2/9. Quán hơn 100 tuổi nổi tiếng với phong cách "bao cấp", khách xếp hàng, đến lượt trả tiền, tự bưng bê và tìm chỗ ngồi. Ngày thường, chỉ có khoảng 10-15 người đợi nhưng trong kỳ nghỉ Quốc khánh, lúc nào cũng có 30-40 người xếp hàng cùng lúc.
Tại phở gia truyền 49 Bát Đàn (phường Hoàn Kiếm), khách xếp hàng dài dọc phố từ khoảng 7h30 đến 9h30 ngày 2/9. Quán hơn 100 tuổi nổi tiếng với phong cách "bao cấp", khách xếp hàng, đến lượt trả tiền, tự bưng bê và tìm chỗ ngồi. Ngày thường, chỉ có khoảng 10-15 người đợi nhưng trong kỳ nghỉ Quốc khánh, lúc nào cũng có 30-40 người xếp hàng cùng lúc.

Tại phở gia truyền 49 Bát Đàn (phường Hoàn Kiếm), khách xếp hàng dài dọc phố từ khoảng 7h30 đến 9h30 ngày 2/9. Quán hơn 100 tuổi nổi tiếng với phong cách "bao cấp", khách xếp hàng, đến lượt trả tiền, tự bưng bê và tìm chỗ ngồi.

Ngày thường, chỉ có khoảng 10-15 người đợi nhưng trong kỳ nghỉ Quốc khánh, lúc nào cũng có 30-40 người xếp hàng cùng lúc.

Phở Khôi Hói ở số 50 và Lâm ở số 48 Hàng Vải, hai hàng phở trong danh sách Michelin, cũng là địa chỉ được nhiều thực khách tìm đến. Ngoài người Hà Nội, nơi này hút nhiều khách du lịch. Món ăn tiêu biểu là phở lõi. Trên ảnh, khách xếp hàng sáng 2/9.

Phở Khôi Hói ở số 50 và Lâm ở số 48 Hàng Vải, hai hàng phở trong danh sách Michelin, cũng là địa chỉ được nhiều thực khách tìm đến. Ngoài người Hà Nội, nơi này hút nhiều khách du lịch. Món ăn tiêu biểu là phở lõi. Trên ảnh, khách xếp hàng sáng 2/9.

Phở 10 Lý Quốc Sư tại ngã ba phố Lý Quốc Sư và Chân Cầm phục vụ nhiều khách du lịch.

Phở 10 Lý Quốc Sư tại ngã ba phố Lý Quốc Sư và Chân Cầm phục vụ nhiều khách du lịch.

Tại phở Ấu Triệu bên hông Nhà thờ Lớn, trước đây khách được ngồi trên vỉa hè nên không gian trong nhà vắng hơn. Nay quán luôn kín chỗ bên trong và nhiều khách bên ngoài phải xếp hàng đợi đến lượt.

Tại phở Ấu Triệu bên hông Nhà thờ Lớn, trước đây khách được ngồi trên vỉa hè nên không gian trong nhà vắng hơn. Nay quán luôn kín chỗ bên trong và nhiều khách bên ngoài phải xếp hàng đợi đến lượt.

Chủ quán Phi Nga (áo xanh) tất bật làm đồ, thỉnh thoảng điều phối khách ra vào. Bên ngoài, 2-3 người nhà cùng hỗ trợ thu tiền, hướng dẫn khách dừng đỗ xe.

Chủ quán Phi Nga (áo xanh) tất bật làm đồ, thỉnh thoảng điều phối khách ra vào. Bên ngoài, 2-3 người nhà cùng hỗ trợ thu tiền, hướng dẫn khách dừng đỗ xe.

Vợ chồng anh Đình Mạnh, 46 tuổi, nhà ở phường Cầu Giấy, Hà Nội xếp hàng 25 phút ở phở Bát Đàn. Anh ăn hàng phở này từ thời sinh viên, nay ít cơ hội thưởng thức do ở xa. "Nghỉ lễ, chúng tôi lượn phố và lại nghĩ đến hàng phở quen. Rảnh rỗi nên xếp hàng bao lâu cũng không quan trọng lắm", anh Mạnh cho biết.
Vợ chồng anh Đình Mạnh, 46 tuổi, nhà ở phường Cầu Giấy, Hà Nội xếp hàng 25 phút ở phở Bát Đàn. Anh ăn hàng phở này từ thời sinh viên, nay ít cơ hội thưởng thức do ở xa.

Vợ chồng anh Đình Mạnh, 46 tuổi, nhà ở phường Cầu Giấy, Hà Nội xếp hàng 25 phút ở phở Bát Đàn. Anh ăn hàng phở này từ thời sinh viên, nay ít cơ hội thưởng thức do ở xa.

"Nghỉ lễ, chúng tôi lượn phố và lại nghĩ đến hàng phở quen. Rảnh rỗi nên xếp hàng bao lâu cũng không quan trọng lắm", anh Mạnh cho biết.

Thưởng thức đặc sản Hà Nội dịp lễ 2/9 qua những món ăn nổi tiếng
Thưởng thức đặc sản Hà Nội dịp lễ 2/9 qua những món ăn nổi tiếng

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Theo Tâm Anh - Ảnh: Hoàng Giang ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-02/09/2026 12:38 PM (GMT+7)
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