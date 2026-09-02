Độc đáo mâm cỗ dịp 2/9 ở Mộc Châu
Không chỉ hấp dẫn du khách bởi cảnh sắc, khí hậu cao nguyên và những bản làng giàu bản sắc, Tuần Văn hóa - Du lịch Mộc Châu năm 2026, sự kiện nhằm chào mừng lễ Quốc khánh 2/9 còn để lại dấu ấn bởi không gian ẩm thực dân tộc đặc sắc. Từ sản vật núi rừng, đồng bào các dân tộc Sơn La đã tạo nên những món ăn mộc mạc, đậm đà, níu chân du khách.
Trong những ngày diễn ra Tuần Văn hóa - Du lịch Mộc Châu năm 2026, không gian lễ hội tại Quảng trường 8/5, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La trở nên nhộn nhịp hơn bởi dòng người dân và du khách từ nhiều nơi tìm về.
Bên cạnh các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm du lịch, Hội thi ẩm thực dân tộc là một trong những điểm nhấn thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách. Hàng chục đơn vị đến từ các xã, phường trên địa bàn cùng hội tụ, mang theo những mâm cơm được chuẩn bị công phu, giới thiệu những món ăn đặc trưng của cộng đồng mình.
Sơn La là vùng đất hội tụ của 12 dân tộc anh em. Qua quá trình sinh sống, lao động và gắn bó với núi rừng, mỗi cộng đồng dân tộc hình thành những phong tục, tập quán và cách chế biến món ăn mang dấu ấn riêng.
Trong dòng chảy phát triển của du lịch, việc đưa ẩm thực dân tộc trở thành một sản phẩm đặc trưng không chỉ đa dạng hóa trải nghiệm cho du khách, còn tạo thêm động lực để cộng đồng gìn giữ những giá trị truyền thống. Mỗi mâm cơm được giới thiệu tại lễ hội là một câu chuyện về vùng đất, con người và văn hóa nơi đây.
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Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-02/09/2026 14:35 PM (GMT+7)