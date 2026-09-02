Độc đáo mâm cỗ dịp 2/9 ở Mộc Châu

Trong những ngày diễn ra Tuần Văn hóa - Du lịch Mộc Châu năm 2026, không gian lễ hội tại Quảng trường 8/5, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La trở nên nhộn nhịp hơn bởi dòng người dân và du khách từ nhiều nơi tìm về.

Bên cạnh các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm du lịch, Hội thi ẩm thực dân tộc là một trong những điểm nhấn thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách. Hàng chục đơn vị đến từ các xã, phường trên địa bàn cùng hội tụ, mang theo những mâm cơm được chuẩn bị công phu, giới thiệu những món ăn đặc trưng của cộng đồng mình.

Giữa không gian lễ hội rực rỡ sắc màu văn hóa dân tộc, những gian hàng ẩm thực trở thành điểm dừng chân hấp dẫn. Từ những nguyên liệu như: Măng rừng, rau rừng, cá suối, thịt gia súc, gia cầm đến các loại gia vị đặc trưng của núi rừng được đồng bào chế biến nên các món ăn vừa dân dã vừa bắt mắt.

Đáng chú ý, từ nhộng ong rừng, sâu chít, nhộng ve, cua suối... qua cách chế biến của người dân địa phương trở thành những món ăn độc đáo, mang hương vị khó tìm thấy ở những vùng đất khác.

Sơn La là vùng đất hội tụ của 12 dân tộc anh em. Qua quá trình sinh sống, lao động và gắn bó với núi rừng, mỗi cộng đồng dân tộc hình thành những phong tục, tập quán và cách chế biến món ăn mang dấu ấn riêng.

Trong dòng chảy phát triển của du lịch, việc đưa ẩm thực dân tộc trở thành một sản phẩm đặc trưng không chỉ đa dạng hóa trải nghiệm cho du khách, còn tạo thêm động lực để cộng đồng gìn giữ những giá trị truyền thống. Mỗi mâm cơm được giới thiệu tại lễ hội là một câu chuyện về vùng đất, con người và văn hóa nơi đây.