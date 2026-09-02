Bác sĩ cảnh báo 'thủ phạm' khiến người trẻ tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim

Bệnh nhân nữ (27 tuổi) được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức (TP.HCM) trong tình trạng đau nghẹn ngực nhiều kèm khó thở.

Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh nhân được làm điện tâm đồ, xét nghiệm men tim và siêu âm tim. Các kết quả ban đầu cho thấy bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp, ngay lập tức, các bác sĩ đã tiến hành can thiệp và đặt stent tái thông mạch vành.

Sau thủ thuật, tình trạng bệnh nhân ổn định, hết đau ngực, hết khó thở và tiếp tục được theo dõi, điều trị nội khoa cũng như kiểm soát các yếu tố nguy cơ tim mạch lâu dài.

Theo BS.CKII Trần Nhân Nghĩa, Khoa Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, nhồi máu cơ tim là căn bệnh thường được nghĩ đến ở người trung niên và cao tuổi, nhưng hiện nay bệnh đang có xu hướng trẻ hoá.

Bệnh nhân nhồi máu cơ tim điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức. (Ảnh: BVCC)

“Nhồi máu cơ tim xuất hiện khi dòng máu nuôi một vùng cơ tim bị giảm hoặc gián đoạn đột ngột. Nếu không được tái thông kịp thời, vùng cơ tim thiếu máu có thể bị hoại tử và gây các biến chứng nặng như suy tim, rối loạn nhịp nguy hiểm, sốc tim hoặc tử vong.

Ở người trẻ, ngoài bệnh động mạch vành do xơ vữa, bác sĩ còn có thể phải xem xét các nguyên nhân khác tùy từng trường hợp như co thắt động mạch vành, bóc tách động mạch vành tự phát, tình trạng tăng đông hoặc bất thường mạch vành”, BS Nghĩa nói.

TS.BS Châu Đỗ Trường Sơn, Phó Trưởng Khoa Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, trước đây nhồi máu cơ tim là căn bệnh thường gặp ở nhóm tuổi trên 50. Tuy nhiên, hiện nay, căn bệnh này xuất hiện nhiều ở nhóm tuổi dưới 50, thậm chí có những người dưới 40 tuổi cũng nhập viện do nhồi máu cơ tim.

Bác sĩ chỉ nguyên nhân gia tăng người trẻ bị nhồi máu cơ tim

Theo bác sĩ, lối sống thiếu lành mạnh đang trở thành một trong những yếu tố làm gia tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim ở người trẻ. Thức khuya, ít vận động, áp lực công việc, căng thẳng kéo dài, chế độ ăn nhiều chất béo, hút thuốc lá và sử dụng các chất kích thích có thể tác động tiêu cực đến hệ tim mạch.

Đặc biệt, hút thuốc lá lâu năm thúc đẩy quá trình xơ vữa động mạch, khiến lòng mạch dần thu hẹp và làm tăng nguy cơ tắc nghẽn mạch vành. Trong khi đó, stress kéo dài, lạm dụng cà phê hoặc các chất kích thích có thể gây co thắt động mạch vành đột ngột, làm gián đoạn dòng máu đến cơ tim và dẫn đến nhồi máu cơ tim cấp.

Bên cạnh các yếu tố về lối sống, tình trạng trẻ hóa của các bệnh lý như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu cũng góp phần làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim ở người trẻ. Các bệnh lý này có thể thúc đẩy quá trình tổn thương và xơ vữa thành mạch, tạo điều kiện hình thành mảng xơ vữa và huyết khối gây tắc động mạch vành.

Ngoài ra, một số yếu tố như rối loạn đông máu, tình trạng mất nước, ngồi lâu ít vận động hoặc sử dụng thuốc tránh thai và hormone cũng có thể làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông. Từ đó dẫn đến biến cố tim mạch ở những người có yếu tố nguy cơ.

Các bác sĩ khuyến cáo người trẻ không nên chủ quan khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau, tức hoặc cảm giác đè nặng ở ngực. Cơn đau có thể lan lên cổ, hàm, vai hoặc cánh tay, kèm theo khó thở, vã mồ hôi, buồn nôn.

Một số trường hợp có thể xuất hiện hồi hộp, choáng váng hoặc mệt mỏi bất thường. Những triệu chứng này, đặc biệt khi xảy ra đột ngột, kéo dài hoặc xuất hiện đồng thời nhiều dấu hiệu, cần được lưu ý vì có thể là biểu hiện của nhồi máu cơ tim.

Đặc biệt, khi cơn đau ngực xuất hiện đột ngột, kéo dài hoặc kèm khó thở, người bệnh cần nhanh chóng đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu tim mạch để được thăm khám và can thiệp kịp thời, tránh nguy cơ biến chứng nặng.

Để giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim, bác sĩ khuyến cáo người dân hạn chế uống rượu bia, không hút thuốc lá, duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý và tăng cường rau xanh, trái cây. Đồng thời, cần hạn chế thức ăn nhanh, nước ngọt đóng chai, các món chiên rán và thực phẩm chứa nhiều chất béo, đường, muối.

Bên cạnh việc duy trì lối sống lành mạnh, tiêm phòng đầy đủ các vaccine như cúm, phế cầu và một số bệnh nhiễm trùng đường hô hấp khác cũng góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch, đặc biệt ở những người có bệnh lý nền hoặc yếu tố nguy cơ.