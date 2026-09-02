5 mẹo bóc bưởi nhanh, tách múi nguyên đẹp, bảo quản lâu

Cách lột bưởi nhanh gọn

Cách 1: Lăn và tách ngang vỏ bưởi

Lăn quả bưởi vài vòng, sau đó dùng dao rạch một đường vòng quanh thân quả. Luồn tay vào phần vỏ và tách nhẹ ra. Cách này thực hiện nhanh, thường chỉ mất vài phút, nhưng cần dùng khá nhiều lực khi bóc vỏ.

Cách 2: Cắt dọc quả bưởi

Cắt bỏ hai đầu quả bưởi, lăn nhẹ rồi dùng dao rạch một đường dọc từ vỏ vào giữa quả. Sau đó dùng tay tách vỏ. Ưu điểm là dễ bóc và lấy múi nhanh. Tuy nhiên, việc cắt sâu ở hai đầu có thể làm hao hụt một phần thịt bưởi.

Cách 3: Cắt ngang quả bưởi

Lăn và ấn nhẹ quả bưởi vài vòng, cắt bỏ hai đầu rồi bổ đôi theo chiều ngang. Tiếp tục dùng dao tách phần vỏ bên ngoài, rạch một đường từ vỏ vào giữa quả và tách ra.

Phương pháp này giúp lấy múi khá thuận tiện, có thể bày trực tiếp ra đĩa. Tuy nhiên, thời gian thực hiện lâu hơn, khoảng 5-7 phút và có thể làm mất một phần thịt ở hai đầu quả.

Áp dụng vài mẹo đơn giản có thể giúp lột vỏ nhanh, tách múi dễ và bảo quản bưởi lâu hơn

Cách 4: Gọt theo hình xoáy

Cắt phần đầu quả bưởi, sau đó dùng dao gọt vòng quanh quả theo hình xoắn ốc như khi gọt táo. Khi đến đáy, bóc phần vỏ trắng rồi tách đôi quả và lấy múi.

Cách này giúp các múi bưởi giữ được hình dạng nguyên vẹn, nhưng mất nhiều thời gian hơn một số phương pháp khác.

Cách 5: Lột hình bông hoa

Cắt bỏ phần đầu, sau đó dùng dao chia lớp vỏ thành 4-6 phần đều nhau. Dùng tay tách từng phần vỏ ra khỏi quả.

Phương pháp này khá đơn giản, nhanh và tạo hình vỏ đẹp mắt. Phần vỏ sau khi lột còn có thể tận dụng làm “đĩa” đựng múi bưởi.

Cách tách lấy múi bưởi

Bước 1: Tách đôi quả bưởi: Sau khi bỏ lớp vỏ ngoài, bóc phần cùi trắng rồi tách quả bưởi thành hai nửa.

Bước 2: Cắt phần đầu múi; Dùng dao loại bỏ phần cùi trắng ở đầu các múi để việc bóc tép dễ dàng hơn.

Bước 3: Bóc lớp vỏ trắng: Nhẹ nhàng tách tép bưởi khỏi lớp màng trắng rồi đặt lên đĩa. Cần bóc kỹ phần màng này vì chúng có thể khiến múi bưởi bị đắng khi ăn.

Cách bảo quản bưởi

Cách bảo quản bưởi nguyên trái

Có thể trải một lớp cát hoặc bìa carton rồi đặt bưởi lên trên để hạn chế tiếp xúc trực tiếp với nền, giúp giữ bưởi trong thời gian dài; Dùng vôi tôi bôi lên phần cuống đã cắt để hỗ trợ giữ độ tươi; Bọc bưởi bằng túi lưới và kiểm tra định kỳ 2-3 ngày/lần để phát hiện sớm tình trạng úng, hỏng.

Cách bảo quản bưởi đã gọt

Dùng màng bọc thực phẩm bọc kín bưởi đã gọt rồi bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để hạn chế mất nước; Chỉ nên tách lượng múi vừa đủ dùng, phần còn lại giữ nguyên để bảo quản tốt hơn; Tránh để bưởi ở nơi có ánh nắng trực tiếp.