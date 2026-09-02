Tình yêu nước trong những món ăn mang màu cờ đỏ sao vàng trong ngày Quốc khánh

Ảnh: Facebook group Yêu Bếp.

Ngày Quốc khánh không chỉ xuất hiện trên những con phố với cờ đỏ sao vàng. Trong nhiều gia đình, không khí ngày lễ còn được thể hiện qua những mâm cơm và món ăn được chuẩn bị chỉn chu hơn thường ngày.

Màu đỏ của cà chua, ớt, dưa hấu; màu vàng của trứng, ngô, xoài, bí đỏ... trở thành những nguyên liệu tự nhiên để người nội trợ sáng tạo nên những món ăn mang màu sắc đặc biệt.

Những bức hình được tổng hợp dưới đây dịp nghỉ lễ Quốc Khánh phản ánh tinh thần phấn chấn, nô nức của người dân trong ngày ý nghĩa của dân tộc.

Xôi gấc - sắc đỏ nổi bật trên mâm cơm ngày lễ

Ảnh: Facebook group Yêu Bếp.

Xôi gấc vốn đã có màu đỏ cam tự nhiên đẹp mắt. Vì thế, đây là một trong những món dễ tạo không khí lễ hội nhất. Đĩa xôi đỏ nóng, dẻo thơm không chỉ phù hợp trong những dịp lễ mà còn thường xuất hiện trong các mâm cỗ truyền thống. Khi tạo hình thành khuôn tròn hoặc khuôn vuông, đặt thêm phần trứng hoặc nguyên liệu màu vàng ở giữa, món xôi càng tạo cảm giác gần với màu sắc biểu tượng của ngày Quốc khánh.

Cơm cuộn, cơm chiên với sắc đỏ và vàng

Ảnh: Facebook group Yêu Bếp.

Không nhất thiết phải làm món ăn truyền thống, các gia đình có thể sử dụng những món quen thuộc như cơm cuộn, cơm chiên hoặc cơm nắm để tạo hình.

Ảnh: Facebook group Yêu Bếp.

Cà rốt, trứng, ngô, ớt chuông đỏ, dưa chuột... giúp món ăn có nhiều màu sắc tự nhiên. Đây cũng là cách để trẻ nhỏ tham gia vào quá trình chuẩn bị bữa ăn. Các em có thể cùng cha mẹ tạo hình ngôi sao, lá cờ hoặc đơn giản là sắp xếp nguyên liệu thành những mảng màu.

Bánh và trái cây tạo hình lá cờ

Ảnh: Facebook group Yêu Bếp.

Ảnh: Facebook group Yêu Bếp.

Bánh sinh nhật, bánh mousse, thạch hoặc đĩa trái cây cũng có thể trở thành "tấm nền" để người nội trợ sáng tạo. Dưa hấu, dâu tây tạo màu đỏ; xoài, dứa hoặc kiwi vàng tạo điểm nhấn. Với những món cần tạo hình, người làm có thể dùng khuôn ngôi sao để tạo phần trang trí màu vàng. Điều quan trọng là ưu tiên nguyên liệu tự nhiên thay vì sử dụng quá nhiều phẩm màu.

Một mâm cơm nhỏ cũng đủ tạo không khí ngày lễ

Ảnh: Facebook group Yêu Bếp.

Không phải gia đình nào cũng có thời gian chuẩn bị một bàn tiệc cầu kỳ. Một mâm cơm gồm món mặn, rau, canh và món tráng miệng được sắp xếp đẹp mắt cũng đủ để tạo không khí. Điều đáng nói nằm ở việc cả gia đình cùng tham gia chuẩn bị. Người lớn nấu ăn, trẻ nhỏ rửa rau hoặc trang trí món, rồi mọi người cùng ngồi bên mâm cơm. Trong những dịp lễ, giá trị của món ăn đôi khi không nằm ở độ cầu kỳ mà ở câu chuyện phía sau nó.