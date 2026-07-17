10 tình trạng sức khỏe phổ biến gây rối loạn cương dương

1. Bệnh tim mạch

Bệnh tim là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây rối loạn cương dương. Theo một nghiên cứu được công bố bởi Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ, có tới 81% nam giới mắc bệnh tim bị rối loạn cương dương.

Nhiều nghiên cứu đã khẳng định có mối quan hệ chặt chẽ giữa chức năng cương dương và chức năng tim mạch. Nam giới mắc bệnh tim thường có mạch máu bị thu hẹp do xơ cứng động mạch hay sự tích tụ chất béo và cholesterol trong và trên thành động mạch. Sự tích tụ này làm giảm lượng máu đến dương vật và ngăn cản sự cương cứng.

2. Tăng huyết áp

Tăng huyết áp là thuật ngữ y học dùng để chỉ tình trạng huyết áp cao liên tục. Khi những thay đổi trong lưu lượng máu bị hạn chế, khả năng cương dương có thể bị ảnh hưởng. Theo thời gian, huyết áp cao có thể làm tổn thương các mạch máu khiến chúng dễ bị thu hẹp và tích tụ mảng bám gọi là xơ vữa động mạch. Điều này có thể hạn chế lưu lượng máu đến các cơ quan trong cơ thể, bao gồm cả rối loạn cương dương.

Ngoài ra, một số loại thuốc điều trị tăng huyết áp cũng ảnh hưởng tiêu cực đến chức năng cương dương.

3. Đột quỵ

Rối loạn cương dương là một biến chứng thường gặp sau khi nam giới bị đột quỵ. Theo một bài báo được công bố bởi Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ, có tới 77,8% bệnh nhân nam bị đột quỵ gặp phải chứng rối loạn cương dương.

Bệnh nhân đột quỵ thường trải qua lo âu và trầm cảm làm ảnh hưởng đến khả năng tình dục và dẫn đến rối loạn cương dương. Một số loại thuốc điều trị các vấn đề sức khỏe liên quan đến đột quỵ cũng ảnh hưởng tiêu cực đến chức năng tình dục. Các khiếm khuyết về thể chất, chẳng hạn như liệt một bên cơ thể, cũng có thể khiến việc quan hệ tình dục trở nên khó khăn hơn và góp phần gây ra rối loạn cương dương.

4. Bệnh đái tháo đường

Bệnh đái tháo đường làm tổn thương các mạch máu và dẫn đến rối loạn cương dương. Ảnh minh họa.

Bệnh đái tháo đường thường gây rối loạn cương dương theo nhiều cách. Đái tháo đường có thể làm tổn thương các mạch máu và làm gián đoạn lưu lượng máu đến dương vật. Lượng đường trong máu cao làm tổn thương các dây thần kinh, bao gồm cả các dây thần kinh ở dương vật. Các dây thần kinh bị tổn thương có thể làm gián đoạn các tín hiệu từ não bộ, vốn rất quan trọng đối với ham muốn tình dục hoặc khả năng cương cứng. Bệnh đái tháo đường có khả năng gây ra lo âu và trầm cảm, đây là những yếu tố tâm lý dễ dẫn đến rối loạn cương dương.

5. Béo phì gây rối loạn cương dương

Béo phì là một bệnh mạn tính và nó có thể gây ra rối loạn cương dương. Cân nặng dư thừa do béo phì sẽ dẫn đến các biến chứng như đái tháo đường, bệnh tim mạch và và mất cân bằng nội tiết tố. Đây là những vấn đề sức khỏe gây rối loạn cương dương.

Béo phì cũng ảnh hưởng tiêu cực đến lòng tự trọng của nam giới. Hình ảnh cơ thể không tốt và thiếu tự tin là những yếu tố tâm lý góp phần gây rối loạn cương dương.

6. Bệnh đa xơ cứng

Rối loạn cương dương là một triệu chứng phổ biến của bệnh đa xơ cứng (MS). MS có thể gây tổn thương tủy sống và các vùng não điều khiển chức năng tình dục. Các triệu chứng khác của đa xơ cứng như đau và mệt mỏi cũng có thể khiến quan hệ tình dục trở nên khó khăn hơn và dẫn đến rối loạn cương dương.

7. Suy giảm chức năng sinh dục

Suy giảm chức năng sinh dục nam là một tình trạng sức khỏe đặc trưng bởi nồng độ testosterone thấp. Nồng độ testosterone thấp có thể dẫn đến rối loạn cương dương vì testosterone là một hormone quan trọng đối với ham muốn tình dục và các chức năng sinh dục khác như cương dương.

8. Bệnh Peyronie

Bệnh Peyronie là một tình trạng y khoa trong đó mô sẹo hình thành ở dương vật khiến dương vật bị cong, gây khó khăn trong việc cương cứng. Bệnh Peyronie cũng có thể gây đau khi cương cứng, tạo ra rào cản tâm lý dẫn đến rối loạn cương dương.

9. Chấn thương tủy sống

Chấn thương tủy sống gây tổn thương thần kinh, dẫn đến rối loạn cương dương. Thần kinh đóng vai trò quan trọng trong chức năng tình dục vì chúng chịu trách nhiệm truyền tín hiệu giữa não và cơ quan sinh dục. Điều này có nghĩa là các kích thích tình dục từ cơ quan sinh dục có thể không truyền đến não và ngăn cản sự cương cứng.

10. Bệnh thận mạn tính

Bệnh thận mạn tính có thể dẫn đến nồng độ testosterone thấp và rối loạn cương dương. Bệnh thận mạn tính cũng có thể làm tổn thương các dây thần kinh và mạch máu. Những tổn thương này có thể dẫn đến lưu lượng máu kém và khó khăn trong việc đạt được và duy trì sự cương cứng.