10 tình trạng sức khỏe phổ biến gây rối loạn cương dương
Rối loạn cương dương là một tình trạng y tế ảnh hưởng đến hàng triệu người trên toàn thế giới. Dưới đây là 10 bệnh lý hàng đầu gây rối loạn cương dương nam giới cần biết để chủ động phòng ngừa.
1. Bệnh tim mạch
Bệnh tim là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây rối loạn cương dương. Theo một nghiên cứu được công bố bởi Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ, có tới 81% nam giới mắc bệnh tim bị rối loạn cương dương.
Nhiều nghiên cứu đã khẳng định có mối quan hệ chặt chẽ giữa chức năng cương dương và chức năng tim mạch. Nam giới mắc bệnh tim thường có mạch máu bị thu hẹp do xơ cứng động mạch hay sự tích tụ chất béo và cholesterol trong và trên thành động mạch. Sự tích tụ này làm giảm lượng máu đến dương vật và ngăn cản sự cương cứng.
2. Tăng huyết áp
Tăng huyết áp là thuật ngữ y học dùng để chỉ tình trạng huyết áp cao liên tục. Khi những thay đổi trong lưu lượng máu bị hạn chế, khả năng cương dương có thể bị ảnh hưởng. Theo thời gian, huyết áp cao có thể làm tổn thương các mạch máu khiến chúng dễ bị thu hẹp và tích tụ mảng bám gọi là xơ vữa động mạch. Điều này có thể hạn chế lưu lượng máu đến các cơ quan trong cơ thể, bao gồm cả rối loạn cương dương.
Ngoài ra, một số loại thuốc điều trị tăng huyết áp cũng ảnh hưởng tiêu cực đến chức năng cương dương.
3. Đột quỵ
Rối loạn cương dương là một biến chứng thường gặp sau khi nam giới bị đột quỵ. Theo một bài báo được công bố bởi Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ, có tới 77,8% bệnh nhân nam bị đột quỵ gặp phải chứng rối loạn cương dương.
Bệnh nhân đột quỵ thường trải qua lo âu và trầm cảm làm ảnh hưởng đến khả năng tình dục và dẫn đến rối loạn cương dương. Một số loại thuốc điều trị các vấn đề sức khỏe liên quan đến đột quỵ cũng ảnh hưởng tiêu cực đến chức năng tình dục. Các khiếm khuyết về thể chất, chẳng hạn như liệt một bên cơ thể, cũng có thể khiến việc quan hệ tình dục trở nên khó khăn hơn và góp phần gây ra rối loạn cương dương.
4. Bệnh đái tháo đường
Bệnh đái tháo đường làm tổn thương các mạch máu và dẫn đến rối loạn cương dương. Ảnh minh họa.
Bệnh đái tháo đường thường gây rối loạn cương dương theo nhiều cách. Đái tháo đường có thể làm tổn thương các mạch máu và làm gián đoạn lưu lượng máu đến dương vật. Lượng đường trong máu cao làm tổn thương các dây thần kinh, bao gồm cả các dây thần kinh ở dương vật. Các dây thần kinh bị tổn thương có thể làm gián đoạn các tín hiệu từ não bộ, vốn rất quan trọng đối với ham muốn tình dục hoặc khả năng cương cứng. Bệnh đái tháo đường có khả năng gây ra lo âu và trầm cảm, đây là những yếu tố tâm lý dễ dẫn đến rối loạn cương dương.
5. Béo phì gây rối loạn cương dương
Béo phì là một bệnh mạn tính và nó có thể gây ra rối loạn cương dương. Cân nặng dư thừa do béo phì sẽ dẫn đến các biến chứng như đái tháo đường, bệnh tim mạch và và mất cân bằng nội tiết tố. Đây là những vấn đề sức khỏe gây rối loạn cương dương.
Béo phì cũng ảnh hưởng tiêu cực đến lòng tự trọng của nam giới. Hình ảnh cơ thể không tốt và thiếu tự tin là những yếu tố tâm lý góp phần gây rối loạn cương dương.
6. Bệnh đa xơ cứng
Rối loạn cương dương là một triệu chứng phổ biến của bệnh đa xơ cứng (MS). MS có thể gây tổn thương tủy sống và các vùng não điều khiển chức năng tình dục. Các triệu chứng khác của đa xơ cứng như đau và mệt mỏi cũng có thể khiến quan hệ tình dục trở nên khó khăn hơn và dẫn đến rối loạn cương dương.
7. Suy giảm chức năng sinh dục
Suy giảm chức năng sinh dục nam là một tình trạng sức khỏe đặc trưng bởi nồng độ testosterone thấp. Nồng độ testosterone thấp có thể dẫn đến rối loạn cương dương vì testosterone là một hormone quan trọng đối với ham muốn tình dục và các chức năng sinh dục khác như cương dương.
8. Bệnh Peyronie
Bệnh Peyronie là một tình trạng y khoa trong đó mô sẹo hình thành ở dương vật khiến dương vật bị cong, gây khó khăn trong việc cương cứng. Bệnh Peyronie cũng có thể gây đau khi cương cứng, tạo ra rào cản tâm lý dẫn đến rối loạn cương dương.
9. Chấn thương tủy sống
Chấn thương tủy sống gây tổn thương thần kinh, dẫn đến rối loạn cương dương. Thần kinh đóng vai trò quan trọng trong chức năng tình dục vì chúng chịu trách nhiệm truyền tín hiệu giữa não và cơ quan sinh dục. Điều này có nghĩa là các kích thích tình dục từ cơ quan sinh dục có thể không truyền đến não và ngăn cản sự cương cứng.
10. Bệnh thận mạn tính
Bệnh thận mạn tính có thể dẫn đến nồng độ testosterone thấp và rối loạn cương dương. Bệnh thận mạn tính cũng có thể làm tổn thương các dây thần kinh và mạch máu. Những tổn thương này có thể dẫn đến lưu lượng máu kém và khó khăn trong việc đạt được và duy trì sự cương cứng.
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Điều trị rối loạn cương dương đúng cách
Khi nam giới bị rối loạn cương dương do một bệnh lý tiềm ẩn, lựa chọn tốt nhất là tìm kiếm phương pháp điều trị rối loạn cương dương chuyên biệt. Điều trị cá nhân hóa là sự kết hợp giữa việc sử dụng thuốc, liệu pháp tâm lý, tư vấn và thay đổi lối sống tích cực. Cách tiếp cận đa chiều này hiệu quả hơn so với chỉ dựa vào thuốc đơn thuần.
Điều trị rối loạn cương dương (ED) theo phương pháp cá nhân hóa không chỉ nhắm vào bản thân chứng rối loạn cương dương mà còn cả nguyên nhân gây ra nó. Ví dụ, nếu chứng rối loạn cương dương do tăng huyết áp gây ra, bác sĩ có thể điều trị cả tăng huyết áp và ED.
Nhiều người cảm thấy hoang mang và tự hỏi liệu thủ dâm hoặc thủ dâm quá nhiều có dẫn đến rối loạn cương dương hay không.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-15/07/2026 06:35 AM (GMT+7)