Loại quả xấu xí, vừa hỗ trợ phát triển chiều cao ở trẻ em, lại vừa bảo vệ gan ở người lớn, chế biến thành nhiều món ngon

Quả trám - Loại quả xấu xí, vừa hỗ trợ phát triển chiều cao ở trẻ em, lại vừa bảo vệ gan ở người lớn

Quả trám (đặc biệt là trám đen) là thực phẩm theo mùa, chứa nhiều chất béo không bão hòa, chất xơ, vitamin và một số khoáng chất như canxi, sắt, phốt pho và kẽm. Canxi và phốt pho trong quả trám góp phần duy trì sức khỏe của xương và răng.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, chiều cao của trẻ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như di truyền, chế độ ăn cân đối, lượng canxi và vitamin D đầy đủ, vận động thường xuyên và giấc ngủ chất lượng. Vì vậy, quả trám được xem là một phần trong chế độ ăn đa dạng chứ không phải thực phẩm "tăng chiều cao".

Quả trám chứa nhiều hợp chất polyphenol và các chất chống oxy hóa, có thể góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do và hỗ trợ sức khỏe tổng thể. Phần chất béo trong quả trám chủ yếu là axit béo không bão hòa, tương tự nhiều loại hạt và quả giàu dầu. Khi sử dụng với lượng hợp lý trong chế độ ăn cân đối, các chất béo này có thể góp phần duy trì sức khỏe tim mạch.

Trong y học cổ truyền, quả trám được sử dụng trong một số bài thuốc dân gian. Một số nghiên cứu bước đầu cũng ghi nhận các hoạt chất chống oxy hóa trong quả trám có tiềm năng hỗ trợ bảo vệ tế bào gan.

Món ngon với quả trám - Hỗ trợ phát triển chiều cao ở trẻ em, giúp bảo vệ gan ở người lớn

Trám đen luộc: Một trong những cách chế biến quả trám đen quen thuộc nhất chính là đem luộc trám đen rồi chấm kèm muối mè (muối vừng).

Trám đen kho thịt: Thịt ba chỉ heo béo mềm kho với trám đen bùi thơm – hương vị vô cùng hài hòa và không hề khiến bạn cảm thấy ngán ngấy.

Xôi trám đen: Xôi trám đen vốn được biết đến như một đặc sản rất nổi tiếng ở Cao Bằng. Món xôi dẻo thơm, màu tím hồng bắt mắt là sự kết hợp đầy sáng tạo của đồng bào vùng cao, tuy công đoạn hơi cầu kì nhưng thành phẩm thì ngon khó cưỡng.

Cá kho trám đen: Bên cạnh món trám đen kho thịt, bạn có thể kết hợp làm cá kho trám đen – không còn vị tanh của cá, vị trám cũng không quá chát, thay vào đó là vị thơm phức, mềm bùi khó quên. Đặc biệt, để “đúng bài” thì bạn hãy lựa loại cá sông như cá trắm hoặc cá lóc (cá quả).

Trám đen nhồi thịt: Thịt kho trám đen đã hấp dẫn rồi nhưng nếu muốn “bày vẽ” một chút, hãy trộn thịt xay nhuyễn với chút nấm mèo (mộc nhĩ), nấm hương rồi nhồi trong ruột trám, đem hấp chín mềm xem sao nhé – hứa hẹn khiến cả nhà mê mẩn đấy!

Trám đen ngâm tương: Quả trám đen được om chín mềm, phơi héo một chút rồi đem ngâm cùng nước tương mằn mặn, là lạ nhưng cực kì “bắt cơm”.

Canh gà hầm trám: Nước hầm thịt gà ngọt thanh, hòa quyện trong hương trám thơm lừng, đem đến món canh thơm ngon, giàu dinh dưỡng, hỗ trợ bồi bổ sức khỏe hiệu quả.

Gỏi trám đen: Gỏi trám đen hay còn gọi là nham trám – một món gỏi tổng hòa vô vàn hương vị, chút ngọt mềm từ thịt heo luộc, từ cá chiên giòn thơm tới chút chua dịu của khế, thử một lần mà khiến ta nhớ mãi.