Quán quẩy của ông chủ người Trung chỉ bán 3,5 tiếng mỗi ngày, khách xếp hàng dài

Đều đặn từ 15h mỗi ngày, quán quẩy của Lưu Vũ (40 tuổi, người Trung Quốc) tấp nập khách ra vào. Những chiếc quẩy vàng ruộm vừa vớt khỏi chảo liên tục được nhiều người mua mang về, không ít khách cũng chọn ngồi lại thưởng thức ngay khi quẩy còn nóng hổi.

Vũ cho biết, cơ duyên đến với nghề làm quẩy khá tình cờ. Năm 2012, khi một người bạn mở quán bán quẩy tại Trung Quốc, anh theo học nghề và sau đó bỏ tiền để được truyền dạy kỹ thuật làm món ăn này.

Nhưng năm 2018, anh sang Việt Nam với ý định ban đầu là để trồng dưa và xuất ngược về Trung Quốc. Kế hoạch không thành công, anh chuyển sang bán quẩy và gắn bó với công việc này suốt 14 năm.

Theo chủ quán, để làm nên một chiếc quẩy ngon, điều quan trọng nhất không nằm ở kỹ thuật cầu kỳ mà là chất lượng nguyên liệu. 'Bột phải tốt thì quẩy mới ngon', anh nói trong lúc đôi tay vẫn thoăn thoắt cán bột và thả từng thanh quẩy vào chảo dầu sôi.

Từng miếng bột được anh cắt thành những dải dài và cân đo kỹ lưỡng, đảm bảo mỗi chiếc đều đạt trọng lượng khoảng 136g trước khi đem chiên.

Những năm đầu ở Việt Nam, chủ quán cho biết gặp không ít khó khăn, lớn nhất là rào cản ngôn ngữ. Chưa biết tiếng Việt, anh vất vả trong việc giao tiếp, tìm việc và thích nghi với cuộc sống nơi đất khách.

Anh dành nửa năm theo học tại một trung tâm đào tạo tiếng Việt. Có thời điểm, việc học một ngôn ngữ hoàn toàn mới khiến anh chán nản, thậm chí nghĩ đến chuyện trở về Trung Quốc. Tuy nhiên, một bài học với cụm từ 'đừng bỏ cuộc' đã tiếp thêm động lực để anh quyết định ở lại.

Đến nay, anh chủ yếu sử dụng những mẫu câu tiếng Việt đơn giản để phục vụ việc bán hàng, như báo giá, thông báo sản phẩm còn hay hết, nhờ khách chờ một chút hoặc nói cảm ơn.

Sau khi được tạo hình xoắn, từng dải bột được quét thêm một lớp dầu mỏng lên bề mặt trước khi đưa vào chảo chiên. Công đoạn này giúp bột giữ được độ ẩm, không bị khô mặt và nở đều, tạo nên lớp vỏ vàng giòn sau khi hoàn thiện.

Thanh bột không được thả ngay vào chảo dầu. Thay vào đó, Vũ giữ hai đầu thanh bột, nhẹ nhàng nhúng và đung đưa trong dầu khoảng 15-20 giây. Khi quẩy bắt đầu nở phồng, anh mới thả hẳn vào chảo để chiên vàng đều.

Trong chảo dầu sôi nghi ngút, những thanh bột nở phồng, chuyển sang màu vàng óng rồi liên tục được vớt ra phục vụ thực khách.

Hiện Vũ sống một mình tại Hà Nội, còn gia đình vẫn ở Trung Quốc. Mỗi năm, anh thu xếp về quê thăm người thân một lần, phần lớn thời gian dành cho công việc và cuộc sống tại Việt Nam.

Gần 8 năm gắn bó với mảnh đất này, người đàn ông Trung Quốc cho biết chưa từng hối hận về quyết định rời quê hương để lập nghiệp.

'Nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ sang Việt Nam. Tôi muốn sống ở đây lâu dài. Con người ở đây rất tốt, tôi chỉ chưa quen với thời tiết hơi nóng', anh cười nói.

Quỳnh Trang (24 tuổi, sống tại Mễ Trì Thượng, Hà Nội) nói biết đến quán thông qua TikTok và quyết định đến trải nghiệm vì yêu thích món quẩy. Theo Trang, chiếc quẩy ở đây gây ấn tượng ngay từ hình thức khi có kích thước lớn hơn nhiều so với những loại cô từng ăn. Bánh có lớp vỏ giòn, phần bột thơm, vị ngọt vừa phải, không gắt nên ăn khá vừa miệng.

'So với những loại quẩy khác, quẩy này có hương bột khác biệt và không quá ngọt. Mình cũng không cảm thấy quẩy bị ngấm dầu', Trang nói.

Chị Vân (áo xanh, sống tại Cát Linh, Hà Nội) là khách quen của quán từ những ngày đầu mở bán. Chị cho biết, dù nhà ở khá xa, vẫn thường xuyên quay lại vì chưa tìm thấy nơi nào bán loại quẩy có hương vị tương tự.

'Mỗi lần đến tôi đều mua 6-8 chiếc mang về cho cả gia đình. Trẻ con rất thích vì quẩy có vị ngọt nhẹ, dễ ăn', chị nói.

Theo chị Vân, điểm khác biệt của món quẩy này nằm ở phần bột mềm, xốp, không khô cứng như nhiều loại quẩy khác. Bánh quẩy có kích thước lớn, thơm, vị ngọt vừa phải và giữ được độ mềm ngay cả bên trong. Chị cho rằng mỗi lần ăn từ một đến hai chiếc vẫn khá vừa vặn và không gây cảm giác ngấy, dù là món chiên.