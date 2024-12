Người phụ nữ lấy chồng 6 năm nhưng không thể làm “chuyện ấy”, bác sĩ chỉ nguyên nhân

Theo tâm sự của người chị H., mỗi khi chồng chạm nhẹ vào “vùng kín” là chị đã co cứng các cơ, khiến cho chồng không thể làm gì được.

Từ đó đến nay, cách duy nhất chị có thể làm được là thủ dâm cho chồng, dần dần chị có tâm lý mặc cảm, tội lỗi vì không thể làm chồng thỏa mãn và không thể có con.

"Tôi thấy thương chồng vô cùng, thấy tội lỗi vì bản thân không thể mang lại hạnh phúc cho chồng. Tôi nhiều lần có ý định ly hôn để giải thoát cho chồng vì vấn đề đặc biệt mà mình gặp phải”, nữ bệnh nhân chia sẻ với bác sĩ.

BS.Nguyễn Anh Tú tư vấn cho bệnh nhân.

Theo BS.Nguyễn Anh Tú– Giám đốc Trung tâm Y học Giới tính Hà Nội (BV Nam học và hiếm muộn Hà Nội), tâm lý ngại chia sẻ, ngại đi khám và thậm chí là khó tuân thủ chỉ định điều trị của bác sĩ đã thành trở ngại ảnh hưởng hiệu quả điều trị các ca bệnh liên quan đến rối loạn tình dục…

BS.Nguyễn Anh Tú cho biết, Trung tâm đã tiếp nhận hàng nghìn lượt bệnh nhân đến thăm khám và điều trị các vấn đề liên quan đến sức khỏe tình dục nam-nữ.

Như trường hợp trên là mắc một rối loạn tình dục nữ hiếm gặp là co thắt âm đạo (Vaginismus). Đây là tình trạng co thắt các cơ vùng chậu sinh dục ngoài ý muốn người bệnh, ngăn cản mọi động thái đưa vào âm đạo. Nguyên nhân chủ yếu do tâm lý, ngoài ra còn có thể do nguyên nhân nội tiết, chấn thương, phẫu thuật.

Biểu hiện của hội chứng co thắt âm đạo là: Người bệnh không thể kiểm soát khả năng co - giãn cơ vùng chậu, mà phản xạ co thắt xuất hiện ngoài ý muốn.

Ngoài ra bệnh nhân rất sợ hãi, lo lắng quá mức, hay giật lùi người, ưỡn lưng, né tránh khi chuẩn bị thăm khám. Trong nhiều trường hợp phải kết hợp nhiều phương pháp điều trị như: tâm lý liệu pháp, trị liệu tình dục và thuốc. Các trường hợp mắc hội chứng “co thắt âm đạo” đều được tham vấn tâm lý trong quá trình điều trị để đạt kết quả thành công.

Chuyên gia y tế giải thích, co thắt âm đạo là các cơ âm đạo- tầng sinh môn co thắt không kiểm soát dẫn đến không thể giao hợp được gây tâm lý lo lắng sợ hãi cho người bệnh. Điều quan trọng trong điều trị co thắt âm đạo chính là ổn định lại tâm lý cho bệnh nhân. Cùng với các liệu pháp tâm lý và bài tập thực hành sẽ giúp cho người bệnh hiểu hơn về cơ thể cũng như các phản ứng tâm lý của bệnh nhân, từ đó từng bước đạt đến mục tiêu trị liệu vấn đề co thắt của người bệnh.

Bác sĩ Tú nhấn mạnh, tham vấn tâm lý có vai trò quan trọng trong hỗ trợ những trường hợp mà căn nguyên của rối loạn tình dục không phải nằm ở vấn đề sinh lý hay thể chất mà là vấn đề của tinh thần. Để đạt được hiệu quả điều trị thì bản thân bệnh nhân phải tuân thủ điều trị và đặt niềm tin vào bác sĩ.

Thực tế cho thấy, những vấn đề liên quan đến rối loạn tình dục có nhu cầu không nhỏ, tuy nhiên hiện nay việc áp dụng tham vấn tâm lý trong điều trị các vấn đề về y học giới tính ở nước ta chưa nhiều. Đây là vấn đề cần các cơ sở y tế liên quan đến các vấn đề về giới tính cần quan tâm hơn nữa.

“Trong y học giới tính có rất nhiều mặt bệnh sau khi thăm khám lâm sàng chưa chỉ ra được nguyên nhân chính xác, hoặc đã từng can thiệp các điều trị bằng thuốc, thậm chí là phẫu thuật rồi nhưng chưa đạt được hiệu quả lâu dài và tối ưu. Với những trường hợp này, nhiều hiệp hội y khoa uy tín trên thế giới khuyến cáo cần phối hợp tham vấn tâm lý cho bệnh nhân trước khi đưa ra quyết định điều trị”, Giám đốc Trung tâm Y học Giới tính Hà Nội- BS.Nguyễn Anh Tú nói.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]