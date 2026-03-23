Xuất huyết não sau khi chơi tàu lượn siêu tốc

Chia sẻ trên mạng xã hội Threads tuần trước, người đàn ông giấu tên kể anh đến Abu Dhabi vào tháng 8 năm ngoái và trải nghiệm tàu lượn siêu tốc nổi tiếng tại công viên Ferrari World. Sau khi xuống khỏi tàu lượn, anh bắt đầu cảm thấy khó chịu nhưng nghĩ đó là phản ứng tạm thời. Tuy nhiên, cơn chóng mặt kéo dài suốt đêm và tình trạng ngày càng xấu đi theo thời gian.

Khi trở về Đài Loan, anh bị đau đầu và tình trạng ngày càng nặng hơn trong vài tháng tiếp theo, nhưng chụp CT không phát hiện bất thường. Tuy nhiên, tuần trước anh bất ngờ ngất trên giường và được đưa đi cấp cứu. Tại đây, kết quả chụp chiếu cho thấy anh bị xuất huyết màng cứng mạn tính nghiêm trọng.

Người đàn ông 40 tuổi phải phẫu thuật não để lấy khối máu tụ trong sọ. Bác sĩ cho biết đây không phải đột quỵ mà là xuất huyết mạn tính do rung lắc mạnh, thậm chí hỏi anh gần đây có đi tàu lượn siêu tốc hay không.

Trong bài đăng, người này khuyên những ai trên 40 tuổi nên tránh tàu lượn siêu tốc để không rơi vào hoàn cảnh như mình.

Người trung niên và lớn tuổi được khuyên không nên chơi các trò cảm giác mạnh, trong đó có tàu lượn siêu tốc. Ảnh: ahealthiermichigan

Sau khi bài viết được chia sẻ rộng rãi, nhiều người cho hay họ cũng có trải nghiệm tương tự: có người ngoài 50 tuổi bị rách võng mạc và chóng mặt dữ dội sau khi chơi tàu lượn ở Disneyland Paris; người khác kể đồng nghiệp bị nhồi máu cơ tim sau khi chơi trò cảm giác mạnh cùng con.

Bác sĩ gia đình Wen Ziyan khuyến cáo người lớn tuổi nên tránh tàu lượn và các trò cảm giác mạnh. Ông giải thích theo thời gian, não có thể teo nhẹ khiến khoảng trống giữa não và hộp sọ tăng lên; khi cơ thể chịu gia tốc hoặc giảm tốc đột ngột, não dao động mạnh hơn, dễ kéo giãn và làm rách các tĩnh mạch cầu nối, dẫn đến xuất huyết dưới màng cứng mạn tính.

Wen Ziyan cũng cho biết độ đàn hồi của mạch máu giảm dần theo tuổi; sau 40 tuổi, mạch máu thường không còn linh hoạt như ở tuổi 20. Nếu có bệnh nền như tăng huyết áp hoặc phình mạch, tốc độ cao và lực ly tâm của tàu lượn có thể làm huyết áp tăng vọt, tăng nguy cơ vỡ mạch.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh không nên quá lo sợ mà cần nhận thức rõ rủi ro, đặc biệt với 6 nhóm nguy cơ cao gồm: người bị tăng huyết áp không kiểm soát hoặc bệnh tim mạch; người đang dùng thuốc chống đông hoặc chống kết tập tiểu cầu; người có tiền sử phình mạch não, dị dạng mạch máu não hoặc đột quỵ/xuất huyết não; người mới bị chấn thương đầu; người có vấn đề nghiêm trọng ở cổ hoặc cột sống và phụ nữ mang thai.