Đau đầu nhập viện, nam thanh niên đột ngột mất ý thức

Tin từ Bệnh viện đa khoa Phú Thọ cho biết, tại Trung tâm Đột quỵ – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, thời gian gần đây đã tiếp nhận nhiều trường hợp người bệnh trẻ tuổi bị xuất huyết não. Phần lớn đều đang trong độ tuổi lao động, chưa kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ, đặc biệt là tăng huyết áp.

Trong số đó, có thể kể đến trường hợp điển hình của người bệnh N.V.K (37 tuổi). Người bệnh nhập viện trong tình trạng đau đầu, ý thức chậm, đáp ứng kém khi được gọi hỏi, kèm theo yếu nửa người bên phải.

Theo người nhà, trước khi nhập viện khoảng 4 giờ, người bệnh đột ngột xuất hiện đau đầu dữ dội, sau đó suy giảm ý thức, méo miệng, nói khó và yếu nửa người phải. Được biết, người bệnh có tiền sử tăng huyết áp nhưng không duy trì điều trị.

Ngay khi nhập viện, người bệnh được thăm khám và thực hiện các chỉ định cận lâm sàng cần thiết. Kết quả chụp cắt lớp vi tính sọ não ghi nhận hình ảnh chảy máu não vùng nhân xám bên trái.

Người bệnh N.V.K đang được hướng dẫn tập phục hồi chức năng tại Trung tâm Đột quỵ. Ảnh BVCC

Người bệnh được điều trị tích cực, kiểm soát huyết áp liên tục, điều trị chống phù não và theo dõi sát sao tại khoa Cấp cứu và Điều trị tích cực Thần kinh – Đột quỵ.

Nhờ được cấp cứu và điều trị kịp thời, tình trạng người bệnh dần được cải thiện: ý thức ổn định hơn, giảm nói khó, cải thiện tình trạng yếu liệt. Hiện tại, người bệnh đang tiếp tục được điều trị phục hồi chức năng tích cực tại khoa Phục hồi chức năng Thần kinh – Đột quỵ.

Vì sao xuất huyết não có xu hướng ngày càng gia tăng ở người trẻ?

Bác sĩ Nguyễn Minh Đức, Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, thực tế cho thấy bệnh lý xuất huyết não này đang có xu hướng trẻ hóa rõ rệt, xuất hiện ngày càng nhiều ở nhóm tuổi từ 15–50.

"Sự gia tăng các ca xuất huyết não ở người trẻ không phải là ngẫu nhiên. Nhiều yếu tố nguy cơ đang âm thầm tác động mỗi ngày, trong đó phổ biến nhất là:

Điều đáng lo ngại là khi xảy ra, xuất huyết não thường diễn tiến nhanh, để lại hậu quả nặng nề, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Những yếu tố này tưởng chừng quen thuộc, nhưng nếu kéo dài và không được kiểm soát, có thể trở thành “ngòi nổ” dẫn đến xuất huyết não bất cứ lúc nào, ngay cả ở người trẻ tuổi", bác sĩ Đức phân tích.

Nếu không được phát hiện và điều trị sớm, xuất huyết não có thể gây tử vong nhanh chóng. Những trường hợp qua cơn nguy kịch cũng có nguy cơ cao đối mặt với di chứng nặng nề như liệt nửa người, rối loạn ngôn ngữ, suy giảm trí nhớ và mất khả năng lao động lâu dài.

Đây không chỉ là gánh nặng cho người bệnh mà còn ảnh hưởng lớn đến gia đình và xã hội.

Hình ảnh xuát huyết não trước và sau điều trị. Ảnh BVCC

Dấu hiệu cảnh báo xuất huyết não cần đặc biệt lưu ý

Theo bác sĩ Nguyễn Minh Đức, xuất huyết não thường khởi phát đột ngột và diễn tiến nhanh. Một số dấu hiệu điển hình có thể nhận biết sớm bao gồm:

- Tăng huyết áp không được phát hiện hoặc không điều trị đều đặn

- Lối sống nhiều áp lực, thường xuyên căng thẳng, thức khuya kéo dài

- Lạm dụng rượu bia, sử dụng các chất kích thích

- Các bệnh lý nền như dị dạng mạch máu não

'Chỉ cần xuất hiện một trong những biểu hiện trên, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế ngay lập tức để được cấp cứu kịp thời", bác sĩ Đức nhấn mạnh.

Bác sĩ Đức khuyến cáo: Xuất huyết não hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu mỗi người chủ động bảo vệ sức khỏe của mình ngay từ sớm.

Để phòng ngừa xuất huyết não, mỗi người cần: Kiểm tra huyết áp định kỳ; Hạn chế rượu bia, không hút thuốc lá; Ngủ đủ giấc, giảm căng thẳng; Tập thể dục thường xuyên; Khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt khi có dấu hiệu bất thường.