Ác mộng trên du thuyền 'chết chóc': Hành khách ôm góa phụ nhiễm virus mà không biết

Tàu du lịch MV Hondius. Ảnh: AFP

Theo Daily Mail, hành trình vượt Đại Tây Dương của du thuyền MV Hondius khởi hành từ Nam Mỹ hôm 1/4 từng được quảng bá là chuyến thám hiểm trong mơ kéo dài hơn một tháng, với giá vé lên tới 25.000 bảng Anh mỗi cabin.

Tuy nhiên, chuyến đi nhanh chóng biến thành cơn ác mộng khi một hành khách người Hà Lan 70 tuổi qua đời hôm 11/4. Nhà làm phim người Thổ Nhĩ Kỳ Ruhi Cenet, một trong các hành khách trên tàu, kể thuyền trưởng khi đó thông báo đây là trường hợp tử vong do "nguyên nhân tự nhiên" và khẳng định không có nguy cơ lây nhiễm.

"Chúng tôi đều thấy thương cho người vợ. Mọi người ôm bà ấy, trò chuyện và cố an ủi. Không ai biết người đàn ông đã chết vì virus hanta và vợ ông ấy cũng đã nhiễm bệnh", Ruhi nói.

Theo lời kể của Ruhi, cuộc sống trên tàu vẫn diễn ra bình thường sau đó. Hành khách tiếp tục ăn uống cùng nhau, tham gia lớp thể dục, ngắm sao, chụp ảnh chim và dự các buổi sinh hoạt tập thể. "Nhìn lại mới thấy đáng sợ vì tất cả đều ngồi sát nhau trong khi virus đã xuất hiện trên tàu", anh nói.

Nhà làm phim người Thổ Nhĩ Kỳ Ruhi Cenet là một trong số 114 hành khách lên du thuyền MV Hondius hôm 1/4. Ảnh: RubiCenet

Đến ngày 24/4, du thuyền cập đảo St Helena và khoảng 30 hành khách rời tàu để bay về nước, trong đó có góa phụ người Hà Lan. Ruhi nhớ lại bà bắt đầu đi lại khó khăn khi xuống tàu. Hai ngày sau, bà qua đời tại bệnh viện ở Johannesburg, Nam Phi.

Tính đến nay, ít nhất ba người đã tử vong liên quan ổ dịch hantavirus trên MV Hondius, gồm cặp vợ chồng người Hà Lan và một phụ nữ Đức. Ngoài ra còn nhiều trường hợp nghi nhiễm, trong đó có ba công dân Anh.

Các chuyên gia cho rằng chủng virus Andes trên tàu là biến thể hiếm hoi của virus hanta có khả năng lây từ người sang người. Virus thường lây qua chất thải của loài gặm nhấm và có tỷ lệ tử vong cao.

Tuy nhiên, Ruhi Cenet cho biết hành khách không được cảnh báo đầy đủ suốt gần hai tuần đầu tiên. "Sau ca tử vong thứ hai, rõ ràng có virus trên tàu nhưng khi đó mọi chuyện đã quá muộn", anh nói. Một trong những nỗi lo lớn nhất hiện nay là nguy cơ virus đã lan tới các cộng đồng mà du thuyền từng ghé qua, đặc biệt đảo Tristan da Cunha - nơi được xem là khu dân cư biệt lập nhất thế giới với chưa đầy 300 cư dân.

Trong lúc con tàu bị từ chối cập cảng Cape Verde và chuyển hướng tới Tenerife, Tây Ban Nha, giới chức y tế nhiều nước đang khẩn trương truy vết những người từng tiếp xúc với hành khách rời tàu trước đó.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết chưa có dấu hiệu đây sẽ trở thành đại dịch mới như Covid-19, song các nhà khoa học tại Argentina, Hà Lan, Nam Phi và nhiều quốc gia khác vẫn đang chạy đua xác định nguồn gốc ổ dịch.