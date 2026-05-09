Méo miệng, lệch mặt giữa mùa hè: Nguyên nhân ít ai ngờ tới

Dây thần kinh số 7 kiểm soát các cơ vận động vùng mặt. Khi bị tổn thương, một bên mặt có thể yếu hoặc liệt, khiến khuôn mặt mất cân đối. Nguyên nhân chính xác chưa được xác định rõ, nhưng nhiều nghiên cứu cho thấy bệnh có thể liên quan đến sự tái hoạt của virus Herpes simplex (HSV-1), gây viêm và chèn ép dây thần kinh. Ngoài ra, một số nguyên nhân hiếm gặp khác như lupus ban đỏ hệ thống, hội chứng Guillain-Barré, nhiễm trùng tai hoặc các bệnh lý thần kinh cũng có thể gây ra tình trạng này.

Vì sao mùa hè vẫn có thể bị liệt mặt?

Nhiều người cho rằng méo miệng, liệt mặt chỉ xảy ra vào mùa đông hoặc do “trúng gió lạnh”, nhưng các chuyên gia cho biết, lạnh hay điều hòa không phải nguyên nhân trực tiếp. Tuy nhiên, việc để gió điều hòa thổi thẳng vào mặt, ngủ dưới quạt mạnh suốt đêm hoặc thường xuyên thay đổi đột ngột giữa môi trường nóng - lạnh có thể trở thành yếu tố thuận lợi khiến bệnh khởi phát, đặc biệt khi sức đề kháng suy giảm hoặc cơ thể mang virus tiềm ẩn.

Việc duy trì thói quen sinh hoạt hợp lý trong mùa hè có thể giúp giảm nguy cơ khởi phát bệnh

Dấu hiệu nhận biết liệt dây thần kinh số 7

Bệnh thường khởi phát nhanh trong vòng 24-72 giờ với các dấu hiệu như méo miệng, lệch mặt khi cười hoặc nói, không nhắm kín được một bên mắt, chảy nước dãi, khó ăn uống, nói khó hoặc cảm giác líu lưỡi. Một số trường hợp còn đau âm ỉ vùng tai hoặc sau tai. Các triệu chứng thường chỉ xuất hiện ở một bên mặt.

Hệ luỵ nếu không chữa trị liệt mặt kịp thời

Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, liệt mặt có thể gây ra nhiều biến chứng ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt của người bệnh.

Một trong những hậu quả thường gặp là sụp mí mắt, khiến tầm nhìn bị che khuất một phần. Việc không thể nhắm hoặc chớp mắt bình thường cũng khiến mắt dễ bị khô, mỏi, đau nhức và tăng nguy cơ nhiễm trùng do mất đi cơ chế bảo vệ tự nhiên.

Ngoài ra, người bệnh có thể gặp tình trạng co giật cơ mặt không kiểm soát, tê bì hoặc rối loạn cảm giác ở vùng mặt bị liệt. Không chỉ ảnh hưởng về thể chất, tình trạng méo miệng, lệch mặt kéo dài còn có thể tác động tiêu cực đến tâm lý, khiến người bệnh tự ti và suy giảm chất lượng cuộc sống.

Cách phòng ngừa

Dù không thể phòng tránh hoàn toàn, việc duy trì thói quen sinh hoạt hợp lý trong mùa hè có thể giúp giảm nguy cơ khởi phát bệnh:

Không để quạt hoặc điều hòa thổi trực tiếp vào mặt; Duy trì nhiệt độ phòng ở mức phù hợp; Hạn chế thay đổi nhiệt độ quá đột ngột; Ngủ đủ giấc, tránh thức khuya; Ăn uống đầy đủ để tăng cường sức đề kháng.

Các chuyên gia khuyến cáo, liệt mặt không chỉ xuất hiện vào mùa lạnh. Trong mùa hè, những thói quen tưởng chừng vô hại như ngủ điều hòa cả đêm hoặc để gió thổi trực tiếp vào mặt cũng có thể trở thành yếu tố thuận lợi khiến bệnh khởi phát.