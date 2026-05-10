Cảnh giác với "thần dược tình yêu" trên mạng

Chỉ cần lướt các nền tảng Facebook, TikTok, YouTube, người dùng không khỏi "choáng ngợp" trước những lời quảng cáo trần trụi về các loại nước hoa, thuốc xịt kích dục.

Chiêu trò lừa đảo tinh vi

"Bản lĩnh đàn ông bùng nổ tức thì" hay "kéo dài thời gian chinh chiến đến 60 phút"... là những lời mời chào hấp dẫn trên các trang fanpage có tên như "Sexy Trap…", "Black Panther Japan", "Chinh phục phái đẹp"... Những sản phẩm này được quảng cáo dưới nhiều hình thức như nước uống, thuốc xịt, nước hoa, với mức giá dao động từ vài trăm ngàn đồng đến cả triệu đồng. Người quảng cáo còn khẳng định các sản phẩm này đều có xuất xứ nước ngoài và được thử nghiệm có hiệu quả khi sử dụng.

Trong vai một khách hàng đang tìm mua sản phẩm cải thiện bản lĩnh, chúng tôi click vào trang Facebook có tên "Chinh phục phái nữ…". Ít phút sau, một nữ nhân viên phản hồi tin nhắn, cho biết chúng tôi may mắn vì đây là ngày cuối cùng áp dụng ưu đãi. Sau đó, cô gửi bảng giá một sản phẩm có tên L.M, được giảm giá còn 369.000 đồng; mua 2 chai giá 650.000 đồng. Người này còn tư vấn rằng nếu bị xuất tinh sớm, chỉ cần xịt 1 lần sẽ kéo dài thời gian quan hệ từ 30-60 phút. Khi được hỏi về xuất xứ sản phẩm, nữ nhân viên nói ở nước ngoài và gửi thêm thông tin về phiếu kết quả thử nghiệm sản phẩm được hội liên hiệp khoa học chứng nhận (!?). Để tăng độ uy tín, nữ nhân viên này còn gửi kèm những ảnh chụp màn hình tin nhắn phản hồi của khách hàng, trong đó mô tả sự hưng phấn sau khi sử dụng sản phẩm, nhằm kích thích sự tò mò của người mua.

Tiếp tục đặt mua hàng từ trang "Nước kích dục…", chúng tôi được nữ nhân viên gửi hình ảnh chai nước hoa kích dục có tên M.B và khẳng định sản phẩm có xuất xứ từ Mỹ. Sản phẩm này có giá 150.000 đồng/chai, miễn phí ship, 2 chai được giảm giá còn 250.000 đồng. Dù khẳng định nước hoa có nguồn gốc từ Mỹ nhưng cô nhân viên không xuất trình được bất kỳ giấy tờ hay tài liệu nào chứng minh. "Bên em đang có chương trình khuyến mãi, chỉ áp dụng trong hôm nay, anh nhanh tay nhận hàng ưu đãi nhé! Nếu còn thắc mắc gì thì để lại số điện thoại để nhân viên bên em tư vấn ạ! Hàng bên em uy tín, khách hàng mua rất nhiều nên anh yên tâm" - cô nhân viên huyên thuyên.

Điều đáng nói là một số trang Facebook còn cắt ghép hình ảnh, video của những nghệ sĩ, bác sĩ nổi tiếng để quảng cáo các loại kẹo, nước kích dục… thậm chí mạo danh họ là người đại diện cho thương hiệu nhằm tạo niềm tin giả cho người tiêu dùng.

Trao đổi vấn đề này với phóng viên Báo Người Lao Động, BS Cao Hữu Thịnh bày tỏ bức xúc trước việc một số trang mạng xã hội đã cố tình cắt ghép hình ảnh ông để quảng cáo cho những sản phẩm kích dục. Điều này không chỉ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh và uy tín của ông, mà còn gây thiệt hại trực tiếp cho phòng khám. Ông khẳng định toàn bộ các nội dung trên là sai sự thật, mang tính vu khống có chủ đích. BS Thịnh đã lập vi bằng toàn bộ nội dung vi phạm gửi đến cơ quan chức năng và đề nghị tiến hành điều tra, xác minh, xử lý hình sự theo pháp luật đối với các cá nhân, tổ chức liên quan.

Hình ảnh bác sĩ Cao Hữu Thịnh bị các đối tượng cắt ghép để quảng cáo những sản phẩm kích thích nhạy cảm

Hiểm họa rình rập

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, BS.CKII Nguyễn Thị Bích Uyên, phụ trách Khoa Thận nhân tạo - Lọc máu - Bệnh viện Lê Văn Việt (TP HCM), cho rằng mạng xã hội ngày càng bị lạm dụng bởi những cá nhân, nhóm kín sử dụng cho việc buôn bán và tuyên truyền các loại thuốc không rõ nguồn gốc, kém chất lượng. Theo BS, những "thuốc kích dục", "nước thần"… rao bán trên mạng xã hội thực chất không phải là "thuốc" theo nghĩa y khoa, mà là hỗn hợp các hóa chất không rõ thành phần, nồng độ… Trong đó có thể chứa các chất tác động trực tiếp lên hệ thần kinh như gamma-hydroxybutyrate (GHB) hay các tiền chất của nó là gamma-butyrolactone (GBL) và 1,4-butanediol (BD). Ngoài ra, chúng có thể pha trộn thêm các thuốc an thần, rượu, chất kích thích nhằm tạo cảm giác hưng phấn nhanh.

GHB xuất hiện như một loại ma túy giải trí vào đầu những năm 1990, được cho là có khả năng tăng cường ham muốn và nhu cầu tình dục. Sau khi sử dụng, người dùng trở nên nói nhiều hơn và hoạt động thể chất nhiều hơn, thậm chí còn cảm thấy phấn khích. Điều này khiến một số người rơi vào trạng thái mất kiểm soát, dẫn đến những hành vi rủi ro như quan hệ với nhiều bạn tình. GHB cũng được biết đến với nhiều biệt danh hoặc tên lóng khác nhau như "nước thần", "chất kích dục". Hiện nay, GHB được liệt kê là chất bị kiểm soát trong sản xuất cũng như kê toa. Tuy nhiên, tình trạng lạm dụng vẫn xảy ra do người dùng có thể dễ dàng tiếp cận các tiền chất GBL và BD, vốn chưa bị kiểm soát chặt. Sau khi sử dụng, cả GBL và BD đều nhanh chóng chuyển hóa thành GHB với thời gian chỉ khoảng 1 phút.

Đặc biệt, chỉ khoảng 1%-5% liều GHB có thể có trong nước tiểu và khoảng thời gian phát hiện tương đối ngắn (3-10 giờ) nên việc có được bằng chứng rõ ràng rằng GHB thực sự được sử dụng là một thách thức, do sự trao đổi chất nhanh chóng và thải trừ khỏi cơ thể. Ngoài ra, GHB có một biên độ an toàn rất hẹp giữa liều "giải trí" và liều gây tử vong cũng như không có thuốc giải độc hiệu quả nào có thể đảo ngược tác dụng an thần của việc dùng quá liều GHB. Sau khi sử dụng thuốc với mục đích "giải trí", không hiếm khi mọi người dùng quá liều một cách tình cờ và đột ngột, có thể dẫn đến tử vong.

Theo BS Bích Uyên, các triệu chứng đầu tiên khi dùng GHB xuất hiện trong vòng 10-50 phút sau khi sử dụng với mức độ từ nhẹ đến nặng tùy liều lượng và cơ địa từng người. Nhẹ thì người dùng sẽ có cảm giác hưng phấn, bớt kiềm chế, dễ mạo hiểm, mất kiểm soát hành vi. Các rối loạn đường tiêu hóa bao gồm nôn mửa trong 20%-55% trường hợp, đau bụng và tăng tiết nước bọt. Nạn nhân của ngộ độc GHB thường bị chứng mất trí nhớ tiến triển, khiến khó nhớ lại các sự kiện dẫn đến sự sỉ nhục và bị lạm dụng tình dục. Nặng hơn nữa, người dùng lú lẫn, mất ý thức nhanh, co giật, suy hô hấp… thậm chí tử vong. Đặc biệt, khi dùng chung với rượu sẽ làm tăng nguy cơ ngừng thở đột ngột.

Hiện nay, việc dùng các loại thuốc và thuốc hỗ trợ sinh lý theo đơn bác sĩ đã được kiểm soát khá tốt. Ngày 16-5-2025, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 12/2025/TT-BYT quy định về việc đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc. Thuốc đã được Cục Quản lý dược - Bộ Y tế thẩm định và cấp số đăng ký với hồ sơ và tờ hướng dẫn sử dụng ghi rõ thành phần, chỉ định, liều dùng, chống chỉ định, hạn dùng, ngày sản xuất, nơi sản xuất…

Với tất cả các hình thức quảng cáo, nhãn mác không rõ ràng, thiếu thông tin đầy đủ, giá bán bất thường..., người dùng cần thận trọng, xem xét kỹ hoặc tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng. "Khi gặp bất cứ vấn đề gì về sức khỏe tâm sinh lý, bệnh nhân nên đến các bệnh viện đa khoa để thăm khám, xét nghiệm sinh hóa, nội tiết…, nhằm tìm nguyên nhân và có hướng điều trị thích hợp. Thuốc hoặc thực phẩm nào khi vào cơ thể đều cần cơ chế hấp thu, đào thải, tương tác với các thuốc, hóa chất, thức ăn khác trong cơ thể. Vì vậy, không có "thuốc thần" nào an toàn tuyệt đối hay hiệu quả tức thì như quảng cáo trên mạng" - BS Bích Uyên khuyến cáo.

Các đối tượng quảng cáo sản phẩm kích thích với khách hàng

Nguy cơ tử vong cao Theo nhiều BS, do chi phí của GHB thấp hơn so với nhiều loại ma túy giải trí khác và tiền chất của GHB cũng chưa được kiểm soát nên thanh thiếu niên dễ tiếp cận và sử dụng. Phần lớn liều lượng GHB được sử dụng (95%-98%) trải qua chuyển hóa ở gan thông qua một loạt con đường enzym. Các loại "nước thần", "thuốc kích dục" ở trên còn có thể phối hợp thêm thuốc an thần, rượu, chất kích thích khác không rõ nguồn gốc, hàm lượng..., nên nguy cơ viêm gan do độc chất, tổn thương thận cấp, thậm chí suy gan, suy thận mạn tính nếu lạm dụng kéo dài. Thuốc này tác động trực tiếp lên hệ thần kinh. Nạn nhân ngộ độc GHB thường gặp tình trạng mất trí nhớ, rối loạn nhận thức, lú lẫn, mất ý thức nhanh, co giật, suy hô hấp..., thậm chí tử vong. Đặc biệt khi sử dụng chung với rượu, nguy cơ ngừng thở đột ngột càng tăng cao.