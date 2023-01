Vô tình nuốt phải tinh trùng có thể mang thai không?

1. Khi nào có thể mang thai?

Tinh dịch là một chất phức tạp được tạo ra bởi cơ quan sinh sản của nam giới. Chất lỏng được tạo thành chủ yếu từ nước, huyết tương và chất nhầy (một chất bôi trơn). Nó cũng chứa 5 đến 25 calo và được tạo thành từ một lượng nhỏ các chất dinh dưỡng thiết yếu bao gồm: canxi, xitrat, fructozow, đường, axit lactic, protein, magie, kali...

Một lần xuất tinh có thể chứa 200.000.000 đến 300.000.000 tinh trùng. Các chất dinh dưỡng có trong tinh dịch sẽ giữ cho tinh trùng sống sót và cung cấp năng lượng trong khi chúng di chuyển đến trứng. Nếu một tinh trùng thụ tinh với trứng, thì trứng sẽ di chuyển về phía tử cung để tự dính vào niêm mạc. Quá trình này được gọi là cấy ghép, giai đoạn đầu của thai kỳ.

Cần lưu ý rằng không phải tất cả các quá trình cấy ghép có thể thành công. Để có thai, tinh trùng cần thụ tinh với trứng và trứng cần làm tổ trong tử cung.

Quan hệ tình dục cần phải xảy ra vào khoảng thời gian rụng trứng để mang thai.

Để mang thai xảy ra, tinh trùng cần phải có một con đường đến trứng thông qua âm đạo. Hầu hết phụ nữ mang thai là do quan hệ tình dục không an toàn. Mang thai cũng có thể xảy ra do các yếu tố sau:

- Quan hệ tình dục trong đó biện pháp tránh thai thất bại

- Nếu âm đạo bị chạm vào sau khi chạm vào tinh dịch

- Quan hệ tình dục qua đường hậu môn, khi tinh dịch đến gần âm đạo

- Xuất tinh ngoài vẫn có thể gây ra mang thai.

2. Nuốt tinh trùng có mang thai được không?

Nuốt phải tinh trùng không thể khiến nữ giới mang thai.

Sau khi quan hệ tình dục bằng miệng, khá nhiều chị em vô tình hoặc cố tình nuốt tinh trùng của bạn tình. Tuy nhiên, việc làm này không thể khiến nữ giới mang thai. Bởi vì khi một người nuốt phải tinh trùng, tinh trùng sẽ theo hệ tiêu hóa giống như khi ăn hoặc uống, không đi qua cơ quan sinh sản và sẽ không dẫn đến mang thai.

Tinh dịch nuốt vào không tiếp xúc với âm đạo và khi phụ nữ đi tiểu hoặc đi ngoài có chứa tinh dịch còn sót lại, họ không thể có thai. Một người phụ nữ chỉ có thể mang thai khi quan hệ tình dục bằng cách tiếp xúc dương vật - âm đạo và trứng kết hợp với tinh trùng.

3. Nuốt tinh dịch có an toàn không?

‌Theo ThS.BS Nguyễn Thúy Hà (Khoa Sản - Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên), các thành phần tạo nên tinh dịch đều an toàn. Một số người đã có phản ứng dị ứng nghiêm trọng với nó, nhưng điều này rất hiếm. Nguy cơ lớn nhất khi nuốt tinh dịch là bị nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục. Lúc này người phụ nữ có thể dễ dàng mắc bệnh mụn rộp, giang mai và lậu khi thực hiện quan hệ tình dục bằng miệng.

Nếu bạn lỡ nuốt tinh trùng nhiễm vi khuẩn của bạn tình thì có thể ảnh hưởng đến hoạt động của hệ tiêu hóa, như rối loạn tiêu hóa, đau bụng hoặc tiêu chảy cấp… Thậm chí, nhiều người phải đối mặt với các triệu chứng nghiêm trọng hơn như: đau nhức đầu, nôn mửa liên tục và cơ thể có biểu hiện sốc phản vệ. Nếu gặp phải tình huống, cần tới ngay cơ sở y tế để được theo dõi và xử lý kịp thời.

Các nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng việc lây nhiễm virus gây suy giảm miễn dịch ở người (HIV) khi quan hệ tình dục bằng miệng là khó khăn hơn nhưng không phải là không thể. Tinh dịch cũng được biết là mang virus gây u nhú ở người (HPV). Nhưng HPV không thể phát hiện được trong tinh dịch khi xét nghiệm. Một số chủng virus này có thể gây ung thư vòm họng.

4. Ngăn ngừa các vấn đề do nuốt phải tinh dịch

‌Hãy chú ý đến hình dạng và mùi vị tinh dịch của bạn tình. Bình thường tinh dịch phải có màu từ trắng đến xám và nhạt đến không có mùi. Nếu tinh dịch có mùi hôi, có thể bị nhiễm trùng hoặc có vấn đề về sức khỏe.

Tinh dịch màu đỏ có thể chỉ ra tình trạng viêm của các tuyến sản xuất ra nó. Tinh dịch màu vàng hoặc xanh có thể do nhiễm trùng, thuốc hoặc vitamin.

‌Mùi vị của tinh dịch cũng có thể cho biết có vấn đề gì không. Những gì được coi là tinh dịch có mùi vị "lành mạnh" có thể khác nhau ở mỗi người, tùy thuộc thực phẩm, chế độ ăn...

‌Cách dễ nhất để ngăn ngừa bất kỳ biến chứng sức khỏe nào do nuốt phải tinh dịch là không quan hệ tình dục bằng miệng. Hoặc cũng có thể đeo bao cao su vào dương vật để ngăn tinh dịch xuất tinh vào miệng.

Một phương pháp khác là ngừng quan hệ tình dục bằng miệng trước khi xuất tinh. Phương pháp này yêu cầu bạn phải tin tưởng đối tác của mình để cảnh báo bạn trước khi họ xuất tinh.

Nếu bạn đã tiếp xúc với tinh dịch và có bất kỳ lo lắng nào, cần có sự tư vấn của bác sĩ chuyên khoa để có biện pháp xử trí phù hợp.

