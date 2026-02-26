Kinh giới: Loại rau gia vị quen thuộc nhưng là thảo dược quý

Nhiều lợi ích đối với sức khỏe

Theo y học cổ truyền và nghiên cứu hiện đại, kinh giới chứa nhiều hợp chất sinh học có lợi như carvacrol, thymol, flavonoid, rosmarinic, giúp tăng cường sức khỏe. Loại rau này thường được dùng hỗ trợ điều trị cảm cúm, cảm lạnh nhờ khả năng ức chế tác nhân gây bệnh, giảm sốt và đau nhức; dân gian hay nấu cháo kinh giới ăn nóng hoặc dùng tinh dầu xông mũi để thông đường hô hấp. Ngoài ra, kinh giới còn có lợi cho tim mạch nhờ hàm lượng kali và chất chống oxy hóa, giúp ổn định huyết áp và hạn chế stress oxy hóa.

Kinh giới còn có tác dụng hỗ trợ tiêu diệt ký sinh trùng đường ruột như giun, sán, nhờ đó giúp cải thiện tiêu hóa, giảm đầy bụng, khó tiêu. Với phụ nữ, kinh giới được cho là có khả năng làm dịu cơn đau bụng trong kỳ kinh nguyệt.

Kinh giới không chỉ góp phần tạo hương vị cho món ăn, kinh giới còn được xem là một thảo dược tự nhiên quý

Nhờ chứa flavonoid, kinh giới có tác dụng an thần, kháng viêm, giúp giảm căng thẳng, cải thiện giấc ngủ và hạn chế đau nửa đầu; hoạt chất rosmarinic còn hỗ trợ chống oxy hóa, làm chậm lão hóa da. Với hệ hô hấp, các hợp chất flavonoid, carvacrol và terpen giúp long đờm, giảm ho, làm sạch đường thở và hạn chế nhiễm trùng. Trong dân gian, kinh giới cũng được dùng để giảm viêm, trị mụn nhọt bằng cách giã lá tươi lấy nước thoa lên vùng sưng viêm.

Một số bài thuốc dân gian từ kinh giới

Trong y học cổ truyền, kinh giới được dùng để hỗ trợ cải thiện các chứng xuất huyết như chảy máu cam, tiểu tiện hoặc đại tiện ra máu. Lá và hoa kinh giới có thể sắc uống hoặc chế biến thành bột để dùng theo hướng dẫn dân gian.

Ngoài ra, với các trường hợp dị ứng da do thời tiết hoặc thực phẩm, ngọn kinh giới có hoa được sao nóng, bọc vải chà nhẹ lên vùng da bị dị ứng, giúp giảm ngứa và mẩn đỏ.

Những lưu ý khi sử dụng kinh giới

Dù có nhiều công dụng, hiệu quả của kinh giới có thể khác nhau tùy cơ địa mỗi người. Một số trường hợp dùng kinh giới để chăm sóc da hoặc trị mụn có thể gặp phản ứng như ngứa, đỏ, sưng da hoặc mụn nặng hơn. Khi xuất hiện các dấu hiệu này, cần ngưng sử dụng ngay.

Theo khuyến cáo, những người ra mồ hôi nhiều không kiểm soát, đau đầu do nguyên nhân âm hư hỏa vượng không nên dùng kinh giới. Bên cạnh đó, không nên lạm dụng thảo dược này và tránh dùng chung kinh giới với cá lóc, thịt lừa hoặc cua biển để hạn chế tác dụng không mong muốn.