10 tác dụng thần kỳ của "thảo dược trường thọ" mọc trong vườn nhà

Theo trang Times Of India, rau má còn được gọi là "thảo dược trường thọ” vì có nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe.

Nhờ đặc tính giàu chất chống oxy hóa và các hợp chất hoạt tính sinh học, rau má mang lại những tác dụng tuyệt vời sau:

1. Tăng cường chức năng nhận thức và sức khỏe não bộ

Rau má được cho là có tác dụng hỗ trợ sức khỏe não bộ và chức năng nhận thức, khiến nó trở thành một chất bổ sung tự nhiên giúp tăng cường trí nhớ.

Một nghiên cứu đã so sánh tác dụng của chiết xuất rau má và axit folic đối với sự cải thiện nhận thức sau đột quỵ. Những người tham gia dùng 750 đến 1.000 mg rau má mỗi ngày cho thấy trí nhớ được cải thiện đáng kể.

Các nghiên cứu trên động vật cũng đã chứng minh những phát hiện này. Trong nghiên cứu trên chuột, cả chuột non và chuột già đều cho thấy khả năng học tập và trí nhớ được cải thiện khi được sử dụng chiết xuất rau má.

2. Kiểm soát bệnh Alzheimer

Nhờ khả năng hỗ trợ trí nhớ và chức năng thần kinh, rau má có thể có tiềm năng trong việc kiểm soát bệnh Alzheimer. Một nghiên cứu trên chuột cho thấy chiết xuất rau má giúp giảm các bất thường về hành vi liên quan đến bệnh Alzheimer.

Các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cũng cho thấy, nó có thể bảo vệ tế bào não khỏi các tác động độc hại và có khả năng ngăn ngừa sự hình thành mảng bám liên quan đến bệnh.

Tuy nhiên, nghiên cứu vẫn đang ở giai đoạn đầu và cần nhiều thử nghiệm lâm sàng hơn trước khi rau má có thể được chính thức khuyến nghị như một phần của phương pháp điều trị bệnh Alzheimer.

3. Giúp giảm lo âu và căng thẳng

Trong một nghiên cứu trên động vật, những con chuột đực bị thiếu ngủ đã giảm đáng kể tình trạng lo âu khi được điều trị bằng rau má. Loại thảo mộc này dường như làm giảm tổn thương oxy hóa và viêm thần kinh, thường liên quan đến căng thẳng và mất ngủ.

Một đánh giá về các bài thuốc thảo dược chữa lo âu cũng kết luận rằng, rau má có thể có tác dụng chống lo âu, mặc dù cần có thêm nhiều nghiên cứu trên người.

4. Cải thiện tâm trạng và chứng trầm cảm

Rau má cũng có thể hoạt động như một chất chống trầm cảm tự nhiên nhờ tác động lên chức năng não. Một nghiên cứu trong đó những người mắc chứng rối loạn lo âu lan tỏa thay thế thuốc chống trầm cảm bằng rau má trong 60 ngày cho thấy tác dụng giảm căng thẳng, lo âu và các triệu chứng trầm cảm. Các nghiên cứu trên động vật cũng cho thấy những tác động tích cực tương tự lên các dấu hiệu hành vi của trầm cảm, bao gồm cân nặng, điều hòa nhiệt độ và nhịp tim.

5. Tăng cường lưu thông máu và giảm sưng tấy

Rau má có thể cải thiện lưu thông máu và giảm tình trạng tích nước, đặc biệt là ở chân. Nghiên cứu chứng minh rằng, những người tham gia bị giãn tĩnh mạch từ nhẹ đến trung bình ít bị sưng mắt cá chân và lưu thông máu tốt hơn trong các chuyến bay dài khi sử dụng rau má. Tác dụng của loại thảo mộc này lên mô liên kết có thể giúp duy trì tính toàn vẹn cấu trúc của mạch máu.

6. Cải thiện chất lượng giấc ngủ, giảm chứng mất ngủ

Tác dụng làm dịu hệ thần kinh của rau má cũng có thể giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ. Khả năng giảm lo âu và căng thẳng của nó có thể khiến rau má trở thành một lựa chọn thay thế tự nhiên cho các loại thuốc ngủ kê đơn.

7. Giảm rạn da

Rau má chứa terpenoid, một hợp chất có thể kích thích sản xuất collagen và cải thiện độ đàn hồi của da.

8. Tăng tốc độ chữa lành vết thương, giảm sẹo

Nghiên cứu trên chuột cho thấy, rau má có thể đẩy nhanh quá trình chữa lành nhiều loại vết thương, bao gồm vết cắt, vết rách và mô bị nhiễm trùng.

9. Giảm đau khớp

Nhờ đặc tính kháng viêm, rau má có thể hỗ trợ sức khỏe khớp và giảm các triệu chứng khó chịu liên quan đến viêm khớp. Một nghiên cứu trên chuột bị viêm khớp cho thấy, rau má giúp giảm viêm khớp, tổn thương sụn và xói mòn xương, đồng thời tăng cường chức năng miễn dịch.

10. Hỗ trợ giải độc gan và thận

Nghiên cứu mới đây cho thấy rau má có thể giúp giảm độc tính trên gan và thận. Một nghiên cứu trên động vật cho thấy những con chuột được điều trị trước bằng rau má ít bị độc tính trên cơ quan hơn khi được dùng kháng sinh isoniazid, một loại thuốc thường được sử dụng để điều trị bệnh lao. Mặc dù kết quả rất khả quan, nhưng cần có thêm các nghiên cứu trên người.

Tác dụng phụ tiềm ẩn của rau má và biện pháp phòng ngừa:

Rau má thường được dung nạp tốt, nhưng một số người dùng có thể bị đau đầu, chóng mặt hoặc đau dạ dày. Bôi ngoài da đôi khi có thể gây kích ứng da, do đó việc thử nghiệm trên da là cần thiết.

Tránh ăn rau má nếu bạn:

- Đang mang thai hoặc cho con bú

- Dưới 18 tuổi

- Dự kiến phẫu thuật trong vòng 2 tuần

- Đang mắc bệnh viêm gan, bệnh gan hoặc ung thư da

Tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng nếu bạn đang sử dụng các loại thuốc sau:

- Thuốc điều trị bệnh gan, tiểu đường hoặc cholesterol cao

- Thuốc ngủ hoặc thuốc chống lo âu

- Thuốc lợi tiểu