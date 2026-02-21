Việt Nam có vị thuốc quý, nhiều người nghĩ không ăn được, chỉ để trưng ngày Tết

Hỗ trợ điều trị các bệnh đường hô hấp hiệu quả

Quả phật thủ được ví như một "kháng sinh tự nhiên" cho đường hô hấp nhờ chứa nhiều hoạt chất như hesperidin và limonene giúp làm giãn phế quản và long đờm hiệu quả. Khi sử dụng dưới dạng trà hoặc ngâm mật ong, các tinh chất này sẽ làm dịu niêm mạc họng, giảm nhanh các cơn ho khan, ho có đờm lâu ngày, đồng thời hỗ trợ tích cực trong việc điều trị các chứng viêm phế quản hay hen suyễn ở cả người lớn và trẻ em.

Khả năng giảm đau và kháng viêm tự nhiên

Khả năng giảm đau và kháng viêm của phật thủ đã được y học cổ truyền và hiện đại công nhận, đặc biệt hiệu quả đối với các tình trạng sưng tấy hoặc đau nhức cơ khớp. Các hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ trong lớp vỏ quả giúp ức chế các tác nhân gây viêm, hỗ trợ đẩy nhanh quá trình làm lành vết thương ngoài da và giảm bớt sự khó chịu do các ổ viêm bên trong cơ thể gây ra mà không gây tác dụng phụ như một số loại thuốc tây.

Phật thủ được ví như vị thuốc quý cho sức khỏe. (Ảnh minh họa: Thanh Niên)

Cải thiện hoạt động của hệ tiêu hóa

Đối với hệ tiêu hóa, phật thủ đóng vai trò như một vị thuốc nhuận tràng và giảm đầy hơi hiệu quả nhờ vào lượng tinh dầu dồi dào có khả năng kích thích nhu động ruột. Việc sử dụng phật thủ trong các bài thuốc hoặc món ăn hằng ngày sẽ giúp làm dịu dạ dày, giảm thiểu tình trạng co thắt cơ bụng, từ đó loại bỏ các triệu chứng khó tiêu, buồn nôn hoặc chán ăn một cách tự nhiên, giúp bạn có một hệ tiêu hóa khỏe mạnh hơn.

Giảm đau bụng kinh và điều hòa khí huyết

Phụ nữ gặp phải các cơn đau bụng kinh dữ dội có thể tìm thấy sự nhẹ nhõm từ quả phật thủ nhờ đặc tính điều hòa khí huyết và chống co thắt tử cung hiệu quả. Các hoạt chất trong quả giúp lưu thông máu tốt hơn ở vùng chậu, làm giảm áp lực và sự căng thẳng của cơ bắp trong chu kỳ kinh nguyệt, giúp phái đẹp trải qua những ngày này một cách nhẹ nhàng, dễ chịu và ít đau đớn hơn so với việc chỉ chịu đựng thông thường.

Tăng cường hệ miễn dịch và sức đề kháng

Với hàm lượng Vitamin C và các flavonoid vượt trội, quả phật thủ là nguồn cung cấp dưỡng chất quan trọng để củng cố hệ thống miễn dịch, giúp cơ thể chống lại sự tấn công của vi khuẩn và virus từ môi trường bên ngoài. Các chất chống oxy hóa này không chỉ giúp tiêu diệt các gốc tự do gây hại mà còn thúc đẩy quá trình sản sinh tế bào bạch cầu, nâng cao sức đề kháng tổng thể và giúp cơ thể phục hồi nhanh chóng sau khi ốm dậy hoặc trong thời điểm giao mùa.

Hỗ trợ ổn định huyết áp và bảo vệ mạch máu

Các nghiên cứu về tim mạch đã chỉ ra rằng chiết xuất từ quả phật thủ có tác dụng hỗ trợ ổn định huyết áp bằng cách làm giãn nở các mạch máu và cải thiện lưu thông máu một cách trơn tru. Điều này giúp giảm bớt gánh nặng lên tim, ngăn ngừa tình trạng cao huyết áp đột ngột và duy trì một nhịp tim ổn định, rất có lợi cho người cao tuổi hoặc những người có tiền sử mắc các bệnh về huyết áp và các vấn đề liên quan đến mạch máu ngoại biên.

Giảm cholesterol xấu và phòng ngừa đột quỵ

Cuối cùng, quả phật thủ còn có khả năng hỗ trợ kiểm soát mức cholesterol trong máu nhờ vào sự hiện diện của chất xơ hòa tan pectin, giúp ngăn chặn sự hấp thụ chất béo có hại tại đường ruột. Bằng cách giảm lượng LDL (cholesterol xấu) và tăng cường sức khỏe thành mạch, loại quả này góp phần quan trọng trong việc phòng ngừa xơ vữa động mạch, bảo vệ trái tim khỏe mạnh và giảm thiểu đáng kể nguy cơ đột quỵ ở những người có lối sống ít vận động.