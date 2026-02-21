Mách bạn cách làm gỏi giò lụa thanh mát, dễ làm giúp “chống ngán” ngày Tết hiệu quả

Trong mâm cỗ ngày Tết của người Việt, giò lụa gần như là món không thể thiếu. Khoanh chả trắng ngần, dẻo mịn, thơm mùi thịt quyện tiêu và lá chuối không chỉ tượng trưng cho sự đủ đầy, tròn trịa đầu năm mà còn mang đến cảm giác quen thuộc, ấm áp của Tết sum vầy.

Dù ăn kèm bánh chưng, bánh tét hay dùng làm món khai vị, giò lụa vẫn giữ trọn vị ngon giản dị mà tinh tế.

Chính vì sự tiện dụng ấy, giò lụa còn được biến tấu thành nhiều món ăn “chống ngán” sau những ngày Tết nhiều thịt mỡ.

Gỏi giò lụa là một gợi ý nhẹ bụng, dễ làm, kết hợp vị giòn mát của dưa leo, cà rốt, hương thơm của rau và nước mắm tắc chua ngọt hài hòa.

Không cầu kỳ, không tốn nhiều thời gian, món gỏi này vừa giúp cân bằng vị giác, vừa khiến bữa ăn ngày Tết trở nên thanh thoát và ngon miệng hơn. Dân Việt giới thiệu cách làm món gỏi giò lụa như sau:

Nguyên liệu làm gỏi giò lụa:

- Giò lụa

- Dưa leo

- Cà rốt

- Rau thơm

- Nước mắm tỏi ớt, tắc, đường, muối

Cách làm gỏi giò lụa:

- Giò lụa, cà rốt, dưa leo cắt tùy ý.

- Nước mắm: 2 muỗng nước mắm, 8 muỗng đường, 8 muỗng cốt tắc, tỏi ớt.( mọi người có thể điều chỉnh theo khẩu vị gia đình, và loại nước mắm có độ đạm khác nhau thì độ mặn khác nhau).

- Cho dưa leo, cà rốt vào tô trộn, cho đường, muối, nước cốt tắc. Trộn cho thấm đều gia vị, vắt bỏ phần nước.

- Cho dưa leo, cà rốt, chả lụa vào tô, cho nước mắm vào trộn đều cho thấm gia vị, cho rau thơm trộn nhanh tay rồi cho ra đĩa, thêm đậu phộng, hành phi (nếu thích), ăn kèm bánh phồng tôm sẽ ngon hơn.

Chúc mọi người làm gỏi giò lụa thành công!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Thuý Diễm thực hiện.