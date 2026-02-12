Loại cây trồng nhả khí ô xy ban đêm, đặt trong phòng ngủ tốt cho phong thủy, giúp luôn có một giấc ngủ ngon

Có nên sử dụng cây trồng trong phòng ngủ hay không?

Cây xanh vốn có cơ chế giải phóng oxy và hút CO2 vào ban ngày. Tuy nhiên khi đêm đến quá trình này lại ngược lại, cây sẽ hút O2 và giải phóng khí CO2 giống như con người và động vật.

Vì thế nếu như ngủ đêm trong một căn phòng kín và nhiều cây xanh bạn có thể dễ dàng bị khó thở vì thiếu oxy. Đó cũng là lí do mà nhiều chuyên gia thường không khuyến khích đặt cây trồng trong phòng ngủ.

Thêm vào đó, theo phong thủy thì cây xanh thuộc vào trường phái năng lượng dương luôn không ngừng chuyển động. Trong khí đó phong ngủ lại là nơi yên tĩnh thuộc trường phái năng lượng âm. Sự trái ngược này đôi khi có thể mang đến điều không may mắn cho gia chủ.

Mặc dù vậy, những quan điểm đó ngày nay đã dần được thay thế bởi chúng ta hoàn toàn có thể thấy cây xanh được trồng trong phòng ngủ vừa đảm bảo yếu tố phong thủy vừa tốt cho sức khỏe.

Cách chọn cây trồng phong thủy trong phòng ngủ để luôn có một giấc ngủ ngon

Cây trồng phải có cơ chế sinh học ngược

Cây trồng trong phòng ngủ phải có cơ chế sinh học ngược - cây thực vật CAM. Thực vật CAM (Crasulaceae acid metabolism) hay quang hợp CAM là những loại thực ban ngày chúng sẽ đóng kín không để giảm thoát nước và không hút CO2. Nhưng khi đến đêm nhiệt độ giảm, những cây này sẽ mở ra để hấp thụ CO2 và nhả ra oxy.

Từ đó có thể thấy, sử dụng loại cây này trong phòng ngủ sẽ không gây hại đến sức khỏe của chúng ta, đồng thời những cây này cũng có tác dụng làm sạch không khí bên trong phòng ngủ.

Có kích thước phù hợp với không gian phòng ngủ

Cây trong phòng ngủ phải có kích thước phù hợp, do không gian phòng ngủ thường có diện tích khá khiêm tốn. Bên cạnh đó còn có các vật dụng nội thất khác như bàn trang điểm, giường ngủ, kệ sách…

Vậy nên cây trồng quá lớn sẽ chiếm diện tích sinh hoạt gây cảm giác khó chịu và bí bách. Bạn nên lựa chọn những cây có kích thước nhỏ gọn như bonsai hay cây mini sẽ là phù hợp nhất.

Ngoài ra hình dáng của cây cũng nên đơn giản ít lá và ít bị rụng lá để dễ vệ sinh. Cây không nên có quả vì sẽ thu hút côn trùng, tránh các loại cây có gai nhọn dễ gây tổn thương đến chúng ta.

Chọn cây ưa bóng râm, dễ chăm sóc

Mỗi loài cây đều có những cách chăm sóc riêng, vậy nên bạn cần có kỹ thuật chăm sóc để chúng có thể phát triển tốt nhất.

Đặc biệt trong môi trường phòng ngủ ít nắng và khép kín. Hãy chọn những cây ưa bóng râm, dễ chăm sóc và có thể tồn tại được trong ánh sáng nhân tạo và bóng đèn.

Không chọn cây có có nhiều hương thơm

Màu sắc và mùi hương của cây trồng trong phòng ngủ phải dễ chịu và nhẹ nhàng. Vì không gian phòng ngủ được thiết kế để chúng ta có thể thư giãn, loại bỏ mọi căng thẳng sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Bạn nên lựa chọn những cây có lá màu xanh, hoa cũng có màu ấm hoặc những màu như trắng hồng nhạt, mùi hương của cây cũng là những mùi tĩnh trí an thần.

Không nên đặt quá nhiều cây trong phòng ngủ

Dù bạn có thích cây xanh và cho rằng những loài cây sẽ nhả ra oxy giúp không khí trong lành thì cũng đừng trưng bày quá dày đặc trong phòng ngủ.

Bên cạnh đó, cảm giác những tán cây rậm rạp, chập chờn trong ánh đèn ngủ cũng khiến giấc ngủ của bạn không được yên.

Hãy chỉ nên đặt từ 2 đến 4 chậu cây nhỏ để bàn hoặc đặt trên kệ sách đầu giường thôi nhé. Và đừng quên tỉa cành lá thường xuyên để cây trở thành điểm nhấn tinh tế cho phòng ngủ của bạn.