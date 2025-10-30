Việc làm không tốn 1 xu mỗi sáng giúp cơ thể nhận về 8 lợi ích tuyệt vời

Nước là một chất dinh dưỡng thiết yếu, cơ thể bạn không thể tự sản xuất đủ nước để đáp ứng các nhu cầu cơ bản. Bạn phải bổ sung nước từ thực phẩm và đồ uống để duy trì sức khỏe.

Uống nước ngay khi thức dậy là một cách tuyệt vời để bắt đầu ngày mới, chúng mang lại những lợi ích sức khỏe tuyệt vời sau:

1. Bù nước sau 1 giấc ngủ dài

Cơ thể bị mất nước thông qua các quá trình bình thường như đi tiểu, đổ mồ hôi và thậm chí là thở ra. Một số yếu tố như tập thể dục, thời tiết nóng hoặc uống những loại thuốc nhất định có thể khiến bạn mất nước nhanh hơn. Cơ thể cần nước để bôi trơn các khớp, điều chỉnh nhiệt độ cơ thể, vận chuyển chất dinh dưỡng và bài tiết chất thải qua nước tiểu và mồ hôi,…

Khoảng 60% cơ thể con người được cấu tạo từ nước, con số này thay đổi đôi chút tùy theo độ tuổi, giới tính và mức độ hydrat hóa.

Khi ngủ, do không thể tự bù nước, cơ thể ở trạng thái mất nước vào buổi sáng. Do đó, uống nước ngay khi thức dậy sẽ bù lại lượng nước đã mất.

2. Tăng cường năng lượng

Nhiều người nhận thấy rằng, bắt đầu ngày mới bằng việc uống nước lạnh giúp họ tỉnh táo hơn. Một phần nguyên nhân là do tình trạng mất nước có thể khiến bạn mệt mỏi và chóng mặt.

Uống 1 cốc nước ngay khi thức dậy vào buổi sáng có thể giúp ngăn ngừa tình trạng này bằng cách thúc đẩy quá trình bù nước, đảm bảo các mô và cơ quan nhận được lượng chất lỏng cần thiết càng sớm càng tốt.

3. Cải thiện hiệu suất tinh thần

Uống nước ngay khi thức dậy vào buổi sáng có thể giúp tối đa hóa sự minh mẫn và năng suất làm việc trong suốt cả ngày. Mất nước cũng liên quan đến tình trạng lú lẫn và đau đầu - vì vậy, uống 1 cốc nước là cách tuyệt vời để tăng cường hiệu suất làm việc ngay từ sáng sớm.

Ngay cả tình trạng mất nước nhẹ cũng có liên quan đến chứng mất trí nhớ ngắn hạn và khả năng tập trung, vì vậy nếu muốn duy trì trạng thái tốt nhất, hãy uống một cốc nước ngay khi vừa thức dậy.

4. Kích thích quá trình trao đổi chất

Bất kể thời điểm nào trong ngày, uống nước đều có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Đặc biệt là vào buổi sáng, cơ thể cần được bổ sung nước để thúc đẩy quá trình này sau một đêm dài các cơ quan được nghỉ ngơi.

5. Thúc đẩy tiêu hóa

Uống nước rất quan trọng cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Ví dụ, việc duy trì đủ nước giúp giảm táo bón, một tác dụng phụ thường gặp của tình trạng mất nước.

Nước ấm có khả năng phân hủy thức ăn nhanh hơn nước lạnh. Do đó, nếu bạn dễ bị táo bón, uống nước ấm khi thức dậy có thể khởi động quá trình bù nước và giúp mọi thứ hoạt động trở lại bình thường càng sớm càng tốt.

6. Kiềm chế cơn đói

Nếu bạn không thích ăn sáng nhiều, không có thời gian ăn hoặc vẫn thấy đói sau khi ăn sáng, thì việc uống nước vào buổi sáng khi bụng đói có thể giúp ích.

Một nghiên cứu cho rằng, uống nước vào buổi sáng có thể làm dịu cảm giác đói cồn cào trong dạ dày cho đến khi bạn có thể ăn.

7. Giảm các triệu chứng nôn nao do rượu

Nước là chìa khóa để chữa trị chứng nôn nao, cồn cào. Lý do là vì uống nhiều rượu khiến cơ thể bị mất nước. Buổi sáng thức dậy có thể là lúc bạn cảm thấy các triệu chứng đau đầu, buồn nôn, tiêu chảy và đổ mồ hôi rõ rệt nhất sau cơn say. Việc bổ sung nước có thể giúp bạn cảm thấy sảng khoái hơn.

8. Cải thiện làn da

Uống nước bất cứ lúc nào trong ngày đều mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe làn da, từ cải thiện tông màu da đến ngăn ngừa lão hóa sớm. Đặc biệt, uống nước vào buổi sáng có thể giúp giảm tình trạng sưng phù khi thức dậy. Nước cũng giúp ngăn ngừa mụn do vi khuẩn tích tụ trên vỏ gối hoặc do bạn tẩy trang chưa sạch sau khi trang điểm.

Uống nước vào buổi sáng có tốt hơn uống nước suốt cả ngày không? Mặc dù uống nước ngay khi thức dậy vào buổi sáng chắc chắn là tốt cho sức khỏe, nhưng nó không phải là yếu tố quyết định việc cung cấp đủ nước và sức khỏe tốt. Điều quan trọng nhất cần ghi nhớ là phải bổ sung đủ lượng nước cơ thể cần. Nói cách khác, uống nước ngay khi thức dậy và trước khi ăn là rất tốt, nhưng cũng không có hại gì nếu bạn chưa thể bổ sung nước ngay lập tức. Nên uống nước lạnh hay nước ấm? Cả nước lạnh và nước ấm đều có lợi ích riêng. Nước lạnh có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất và giúp cơ thể không bị quá nóng. Trong khi đó, nước ấm có thể hỗ trợ tiêu hóa và giảm táo bón. Hãy chọn nhiệt độ nước mà bạn yêu thích và cảm thấy tốt nhất cho cơ thể. Nên uống bao nhiêu nước mỗi ngày? Hãy lắng nghe cơ thể để xác định lượng nước cần thiết cho bản thân. Không cần phải cố gắng uống quá nhiều nước dẫn đến dư thừa. Hãy uống nước khi cảm thấy khát. Khi nào không nên uống nước? Mặc dù hầu như không có thời điểm nào là sai để uống nước, nhưng nên tránh uống nước trong vòng 30 phút sau khi đánh răng. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng, uống nước ngay sau khi đánh răng có thể làm giảm lượng fluoride có sẵn, vốn giúp bảo vệ men răng và ngăn ngừa sâu răng. Thay vào đó, hãy cố gắng uống đủ nước trước khi đánh răng để bạn có đủ nước trong thời gian nghỉ 30 phút.