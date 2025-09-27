Bác sĩ nêu lý do chạy bộ khiến bạn già nhanh hơn

"Chạy bộ mang lại cảm giác tuyệt vời, tạo hưng phấn, điều đó rất tốt", bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ ở New York nói trong video trên TikTok, hiện thu hút hơn 12 triệu lượt xem. "Nhưng rồi đầu gối, mắt cá, hông xuống cấp, làn da nhăn nhúm và gương mặt cũng chảy xệ theo".

Theo bác sĩ, việc chạy liên tục còn khiến bạn nhanh chóng bị lùn đi vì tác động dồn dập lên cơ thể. "Đó là cái giá khá đắt", ông nói. "Bạn đã bao giờ thấy một người chạy đường dài, chạy lâu năm mà không có gương mặt hốc hác, già nua chưa?".

Chạy bộ tốt có nhiều lợi ích sức khỏe nhưng chạy bộ đường dài và quá mức được cho là khiến cơ thể già nhanh hơn. Ảnh: Deposit Photos

Chạy bộ được chứng minh mang lại nhiều lợi ích như cải thiện sức khỏe tim mạch, tăng cường trao đổi chất, kiểm soát cân nặng và giúp cơ bắp, xương chắc khỏe. Tuy nhiên, bác sĩ Imber cho rằng vẫn có một hình thức tập luyện khác đem lại hiệu quả tương tự mà không tạo áp lực quá mức lên cơ thể, vốn không chỉ làm tăng nguy cơ chấn thương mà còn để lại dấu vết trên gương mặt.

"Tại sao bạn không thử đạp xe và quên việc chạy bộ đi?", ông gợi ý.

Đạp xe, một môn thể thao tác động nhẹ và phù hợp với mọi lứa tuổi, mang lại nhiều lợi ích như cải thiện chức năng tim và phổi. Môn thể thao này còn giúp vận động toàn bộ nhóm cơ chính ở chân, đồng thời kích hoạt cơ bụng và phần thân trên để giữ thăng bằng, tăng độ ổn định. Nghiên cứu cũng cho thấy đạp xe góp phần bảo vệ sức khỏe khớp.

Thực tế, một nghiên cứu cho thấy những người thường xuyên đạp xe có nguy cơ mắc thoái hóa khớp hoặc đau đầu gối ở tuổi 65 thấp hơn đáng kể so với những người không đạp xe.

Đạp xe cũng có thể giúp bảo vệ não bộ khỏi chứng sa sút trí tuệ, tăng cường chức năng nhận thức và cải thiện sức khỏe tinh thần tổng thể. Ngoài ra, việc rèn luyện này còn nâng cao khả năng giữ thăng bằng và phối hợp vận động, giúp ngăn ngừa té ngã - yếu tố đặc biệt quan trọng đối với người cao tuổi.

Bác sĩ thẩm mỹ Gerald Imber. Ảnh: TikTok Gerald Imber

Trước quan điểm của bác sĩ Imber, nhiều người đồng tình: "Một khi bác sĩ đã dặn thì tôi nghe theo thôi. Thế là khỏi chạy bộ nhé" hay "Sự lười biếng lại cứu tôi lần nữa rồi".

Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến phản đối. "Tôi đã chạy đường dài suốt 22 năm. Đầu gối và sức khỏe tổng thể của tôi vẫn rất ổn!", một phụ nữ bình luận. "Tôi chạy bộ được 35 năm rồi và tin đây chính là 'suối nguồn tuổi trẻ'. Xin phép, tôi đi chạy đây", người khác nói.

Các chuyên gia khác cho rằng nhận định của bác sĩ Imber không hẳn vô căn cứ, ít nhất là khi xét đến tác động của việc chạy bộ quá mức đối với gương mặt.

"Nếu bạn tập luyện aerobic cường độ cao trong thời gian dài, bạn sẽ mất mỡ khắp cơ thể", bác sĩ Boris Paskhover, chuyên gia phẫu thuật tái tạo và thẩm mỹ gương mặt, nói với Today. "Và khi mỡ trên gương mặt mất đi, bạn sẽ có diện mạo hốc hác, gầy guộc".

Ngoài ra, theo thời gian, làn da sẽ sản xuất ít collagen và elastin hơn, trong khi tác hại của tia UV từ ánh nắng mặt trời lúc chạy bộ có thể đẩy nhanh quá trình này.

Trong một video TikTok khác, bác sĩ Imber cũng nói rõ rằng chạy bộ vẫn ổn - nếu ở mức độ vừa phải.

"Chạy một chút mỗi ngày hoặc vài dặm mỗi tuần hoàn toàn chấp nhận được", ông nói. "Nhưng những bài tập aerobic không tác động hoặc tác động nhẹ mới thực sự là cách tốt nhất để rèn luyện".