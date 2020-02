Uống vitamin C "vô tội vạ" chống virus Corona có thể phải gánh những hậu quả này

Thứ Bảy, ngày 08/02/2020 12:00 PM (GMT+7)

Có nhiều thông tin sai lệch về việc bổ sung vitamin C giúp phòng tránh virus Corona và nhiều dịch bệnh khác gây xôn xao dư luận. Trên thực tế, việc bổ sung các loại vitamin "vô tội vạ" có thể gây ra nhiều tác hại khôn lường.

Vitamin C là một chất dinh dưỡng hòa tan trong nước, rất cần thiết cho các chức năng sinh lý của cơ thể con người, giữ cho các tế bào của cơ thể khỏe mạnh, đồng thời giúp phát triển và sửa chữa các mô.

Các loại trái cây như cam và chanh là một trong những nguồn vitamin C tự nhiên phổ biến nhất. Cơ thể không tự tạo ra vitamin C, thay vào đó chúng ta tiếp nhận nó thông qua chế độ ăn uống hoặc bổ sung. Mặc dù nó vô cùng cần thiết, nhưng tiêu thụ quá nhiều có thể gây ra một số tác dụng phụ có hại.

1. Vấn đề tiêu hóa

Quá nhiều vitamin C có thể gây ra co rút dạ dày, buồn nôn và tiêu chảy. Điều này xảy ra khi vitamin không được hấp thu đúng cách bởi hệ thống tiêu hóa do quá liều.

Các vấn đề sẽ được giải quyết khi giảm liều hoặc tạm thời dừng bổ sung .

2. Sỏi thận

Các hợp chất oxalate được sản xuất khi vitamin C được chuyển hóa, bài tiết qua nước tiểu. Tuy nhiên, oxalate với số lượng cao có thể kết hợp với canxi trong máu gây sỏi thận.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên rằng, những người có tiền sử mắc các vấn đề về thận như sỏi thận nên tránh xa việc bổ sung vitamin C liều cao hoặc thậm chí là tiêu thụ các loại trái cây giàu vitamin C

3. Quá liều sắt

Quá trình hấp thụ sắt rất cần sự “góp mặt” của vitamin C, giúp ngăn ngừa thiếu máu, gây ra do thiếu chất sắt trong máu. Những người đã có nồng độ sắt trong máu cao có thể phải đối mặt với độc tính sắt khi hấp thụ nhiều vitamin C giúp tăng cường hấp thu sắt.

Ngoài ra, những người mắc bệnh di truyền hemochromatosis có thể phải đối mặt với tổn thương mô khi tiêu thụ vitamin C liều lượng lớn trong một thời gian dài.

4. Bệnh tim mạch

Vitamin C sở hữu các đặc tính chống oxy hóa giúp ngăn ngừa và bảo vệ cơ thể khỏi một số bệnh. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, bổ sung lượng vitamin C cao có thể kích hoạt và làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, bao gồm cả huyết áp cao.

Khả năng này cao hơn ở những người đã có một số tình trạng sức khỏe tiềm ẩn.

5. Thiệt hại di truyền

Một số nghiên cứu đã chỉ ra xu hướng pro-oxy hóa (gây ra stress oxy hóa) của vitamin C, đặc biệt là khi tiêu thụ liều lượng cao. Các nhà nghiên cứu đã kết luận rằng, vitamin C có thể làm hỏng và thay đổi DNA mà cuối cùng có thể dẫn đến các bệnh đe dọa đến tính mạng như ung thư.

6. Can thiệp với thuốc gây loãng máu

Vitamin C đã được chứng minh là phản ứng bất lợi với một số loại thuốc. Người ta đã quan sát thấy rằng, vitamin C ở liều cao có thể gây ra sự tắc nghẽn chức năng làm loãng máu.

7. Tiểu ra máu

Một trong những tác dụng phụ phổ biến nhất của việc tiêu thụ quá liều vitamin C là làm xuất hiện máu trong nước tiểu. Biểu hiện này có thể đi kèm với một số loại đau ở dạ dày.

Một số tác dụng phụ phổ biến khác của quá liều vitamin C như sau:

- Chóng mặt

- Đau lưng

- Co thắt dạ dày

- Đau đầu

- Chứng ợ nóng

- Sâu răng

- Viêm da

- Mệt mỏi

- Đau ở đường tiết niệu

Liều lượng Vitamin C được khuyến nghị hàng ngày là bao nhiêu? - Đối với người trưởng thành (nam giới), lượng vitamin C được khuyến nghị hằng ngày là 65 đến 90 miligam (mg) mỗi ngày và giới hạn trên là 2.000 mg mỗi ngày . - Đối với phụ nữ, lượng vitamin C được khuyến nghị hằng ngày là 65 đến 75 miligam (mg) mỗi ngày và giới hạn trên là 2.000 mg mỗi ngày. - Phụ nữ mang thai sẽ cần khoảng 85 mg vitamin C mỗi ngày. - Đối với các bà mẹ cho con bú, nhu cầu vitamin C mỗi ngày là 120 mg. - Đối với trẻ sơ sinh, lượng khuyến cáo hằng ngày là 50 mg và đối với trẻ em là 45 mg. - Nếu bạn hút thuốc, hãy thêm 35 mg vào các giá trị trên để tính tổng số lượng vitamin C được khuyến nghị hằng ngày.

Nguồn: https://baogiaothong.vn/uong-vitamin-c-34vo-toi-va34-chong-virus-corona-co-the-phai-ganh-nhung-h...Nguồn: https://baogiaothong.vn/uong-vitamin-c-34vo-toi-va34-chong-virus-corona-co-the-phai-ganh-nhung-hau-qua-nay-d452133.html