Sự thật về thông tin vitamin C là "thần dược" chống virus Corona

Thứ Năm, ngày 06/02/2020 01:00 AM (GMT+7)

Theo các bác sỹ, vitamin C không thể trực tiếp “loại trừ” virus Corona như thông tin đồn thổi thời gian gần đây, mà chỉ có tác dụng tăng sức đề kháng của cơ thể.

Trong khi dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona đang diễn biến phức tạp, thì nhiều người lại nghe thông tin đồn thổi, 'truyền miệng" về những cách phòng loại virus nguy hiểm này như ăn tỏi, uống nước gừng, sả hay uống thật nhiều vitamin C mỗi ngày. Theo các bác sỹ đây là những quan niệm hoàn toàn sai lầm, vừa không chống được dịch bệnh, vừa có thể gây nguy hại cho sức khỏe.

Theo TS- bác sĩ Trương Hồng Sơn, Viện Trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam, vitamin C là chất chống oxy hóa giúp khử độc, hấp thu và sử dụng sắt, canxi và axit folic. Ngoài ra, vitamin C còn chống dị ứng, tăng chức năng miễn dịch, kích thích tạo dịch mật và giải phóng các hormone steroid. Do vitamin C cần thiết trong quá trình giải độc của cơ thể, người dân nên nạp đầy đủ hàng ngày, đặc biệt là khi bị bệnh.

Lượng vitamin C cần bổ sung với trẻ dưới 5 tuổi là 35-40 mg/ngày, trẻ từ 6-15 tuổi là 50-90 mg/ngày và người từ 15 tuổi trở lên là 100 mg/ngày. Ngoài dạng viên nén, vitamin C dạng sủi được nhiều người sử dụng vì có bọt khí tạo cảm giác sảng khoái khi uống. Tuy nhiên vitamin C tổng hợp không thể thay thế nguồn cung từ rau xanh và trái cây.

Tự ý bổ sung vitamin C không có chỉ định của bác sĩ ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe, ví dụ dùng hàm lượng lớn thường xuyên và kéo dài (1.000 mg/ngày) tăng nguy cơ mắc sỏi thận. Uống vitamin C dạng sủi liều cao lúc đói có nguy cơ gây viêm loét dạ dày, đồng thời các tạp chất có thể ảnh hưởng tới sức khỏe.

Người khỏe mạnh nên tận dụng vitamin C từ rau quả bởi đây là cách phù hợp nhất với nhu cầu của cơ thể, không cần bổ sung từ thuốc. Ngoài ra, rau cung cấp các chất khoáng có tính kiềm như kali, canxi, magie. Các quả như cam, quýt, chanh, xoài, đu đủ, cà chua và nhãn cũng rất giàu vitamin C.

Trong trường hợp cơ thể tiêu hóa và hấp thu kém, người dùng có thể sử dụng vitamin C dạng nén, dạng sủi hay thực phẩm chức năng nhưng phải theo chỉ định của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng.

Bác sĩ Trương Hồng Sơn khuyến cáo không nên nhai mà cần dùng nước để uống vitamin C dạng viên nén do nhai thuốc khiến miệng sinh ra dịch có tính axit gây hỏng men răng.

Còn theo bác sĩ chuyên khoa 2 Lại Thanh Hà, Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Thanh Nhàn. Theo bác sĩ Lại Thanh Hà, thực tế là vitamin C không thể trực tiếp “loại trừ” virus Corona như thông tin đồn thổi thời gian gần đây, mà chỉ có tác dụng tăng sức đề kháng của cơ thể: “Vitamin C đã được chứng minh làm tăng sức đề kháng. Tuy nhiên việc lây nghiễm hay không còn tùy thuộc vào chủng virus, độc lực của virus và ái lực của cơ thể người với virus đó, chứ không phải cứ dùng vitamin C là sẽ không nhiễm bệnh”

Bác sĩ Lại Thanh Hà cho biết, việc sử dụng vitamin C và các thực phẩm có chứa vitamin C hiện nay được khuyến khích và được xem như một trong những biện pháp làm giảm nguy cơ mắc bệnh. Bởi vì người có sức đề kháng tốt hơn sẽ khó mắc bệnh hơn,trường hợp không may mắc bệnh cũng sẽ biến chuyển nhẹ hơn, với khả năng khỏi bệnh cao hơn, đặc biệt với các bệnh lý chưa có thuốc điều trị đặc hiệu như bệnh viêm phổi cấp do virus Corona gây nên.

Được biết, có nhiều cách để bổ sung vitamin C. Nếu chúng ta ăn đủ lượng rau xanh, hoa quả tươi hằng ngày thì lượng vitamin C được đưa vào cơ thể là khá nhiều, như 100g rau ngót thì có 185mg vitamin C, hay 100g bưởi thì có 70mg vitamin C…

Riêng đối với vitamin C dạng viên sủi, viên nén thì cần đặc biệt lưu ý khi sử dụng để tránh nguy cơ gây hại cho cơ thể.

“Vitamin C thì hay uống sau ăn, và được khuyến cáo là từ 0,2-0,5g/ngày. Đặc biệt là không uống quá 1g/ngày. Bởi vì khi thừa vitamin C thì nguy cơ tạo sỏi thận khá cao, hoặc gây các triệu chứng như rối loạn tiêu hóa, chảy máu. Chính vì vậy khi sử dụng vitamin C phải có sự tư vấn của các bác sĩ”.

Bác sĩ Lại Thanh Hà cũng đưa ra khuyến cáo, việc bổ sung vitamin C trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày không đồng nghĩ với việc 100% có thể phòng ngừa được dịch nCoV. Quan trọng hơn là người dân cần tránh nguy cơ phơi nhiễm với mầm bệnh bằng cách tuân thủ theo đúng những khuyến cáo của Bộ Y tế, bao gồm đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, không đưa tay bẩn lên mắt, môi, miệng, tránh tiếp xúc nơi đông người. Trường hợp có triệu chứng của viêm đường hô hấp cấp do virus Corona như ho, sốt, khó thở thì nên đến các trung tâm y tế để được tư vấn và điều trị sớm.

