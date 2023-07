Tưởng là nốt ruồi bình thường, đi khám người phụ nữ tá hỏa khi biết mắc ung thư da hiếm gặp

Bệnh viện đa khoa Hùng Vương, Phú Thọ vừa tiếp nhận bệnh nhân nữ 66 tuổi mắc ung thư da.

Người phụ nữ cho biết, khi thấy xuất hiện mụn sần vùng rãnh mũi má phải đã lâu, gần đây um to dần lên, khi gãi va chạm chảy máu, bệnh nhân bôi thuốc tetracyclin không đỡ nên đã đến Bệnh viện đa khoa Hùng Vương, Phú Thọ thăm khám và điều trị.

Sau khi thăm khám, kết quả cận lâm sàng cho thấy, vùng rãnh mũi má bên phải có khối sẩn lên, thay đổi màu sắc kích thước 1x1 cm, ranh giới tương đối rõ, vùng cổ không có hạch nghi ngờ.

Bệnh nhân xuất hiện nốt ruồi trên da.

Sau đó các bác sĩ đã hội chẩn thống nhất chẩn đoán bệnh nhân mắc ung thư da tế bào đáy và đưa ra chỉ định phẫu thuật cắt tổn thương ung thư da cánh mũi phải + che phủ phần mềm. Sau phẫu thuật bệnh nhân tiếp tục được theo dõi thêm, hiện tại tình trạng sức khỏe bệnh nhân đã dần hồi phục và tiếp tục điều trị và theo dõi tại khoa Ung bướu và Chăm sóc giảm nhẹ của bệnh viện.

Các bác sĩ khuyến cáo, bệnh nhân khi gặp phải những vấn đề bất thường về sức khỏe cần phải đến ngay các cơ sở y tế để thăm khám, để có thể đưa ra chuẩn đoán chính xác và xác định phương pháp điều trị phù hợp nhất cho bệnh nhân.

Các bác sĩ da liễu cho biết, ung thư da nếu phát hiện sớm có thể được chữa khỏi hoàn toàn bằng phương pháp phẫu thuật cắt rộng, đồng thời ít để lại những ảnh hưởng về mặt chức năng, thẩm mỹ về sau.

Mặc dù nằm ở vùng da dễ quan sát, tuy nhiên phần lớn các trường hợp ung thư da đến khi khám đều ở giai đoạn trễ, khi ung thư da đã phát triển to, gây khó khăn cho việc điều trị. Việc chẩn đoán chậm trễ này có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân trong đó nguyên nhân chính là do phần lớn ung thư da diễn tiến chậm và không kèm triệu chứng đau nhức nên bệnh nhân không phát hiện ra hoặc do bệnh nhân chủ quan, nghĩ đây là những u lành tính thường gặp ở người già như dày sừng tiết bã, đốm nâu, nốt ruồi… nên không đi thăm khám.

Để phòng tránh ung thư da và có một làn da khỏe mạnh, các bác sỹ khuyến cáo mọi người hạn chế tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong khoảng 10 sáng đến 3 giờ chiều; sử dụng kem chống nắng thường xuyên; che chắn làn da khi ra ngoài trời nắng…

Đặc biệt, nên kiểm tra làn da thường xuyên, khi thấy có các dấu hiệu như: Có nốt ruồi bị đau, xuất huyết, thay đổi kích thước nhanh chóng; xuất hiện vùng da bất thường, biến đổi màu sắc… cần tới ngay cơ sở y tế có chuyên khoa da liễu để được thăm khám. Hoàn toàn có thể chữa khỏi ung thư da nếu phát hiện và điều trị sớm.

