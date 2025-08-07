Đánh bay nồi cơm với món ngon, mềm ngọt, không dai từ dạ dày heo

Nguyên liệu:

- 1 cái dạ dày heo

- Xương ống heo

- 1 nắm tiêu hạt (nên dùng tiêu sọ cho thơm dịu)

- 3 nhánh tiêu xanh cho dậy mùi thơm

- Gia vị: muối, hạt nêm, nước mắm, rượu trắng.

Cách làm:

Sơ chế bao tử sạch không hôi

- Lộn ngược dạ dày ra, bóp với muối, giấm và rượu trắng, bóp kỹ nhiều lần.

- Dùng dao cạo nhẹ mặt trong rồi rửa lại nước nhiều lần cho sạch nhớt.

- Luộc sơ dạ dày với rượu và muối.

Ướp dạ dày:

- Cho tiêu sọ, tiêu xanh, hạt nêm vào trong dạ dày.

- Khâu phần miệng lại cho tiêu không rớt ra ngoài.

Hầm:

- Bắc nồi nước tỉ lệ 1 lít nước với 300ml rượu trắng, nấu sôi 30 phút cho bay bớt mùi rượu.

- Cho xương heo đã trụng sơ và dạ dày vào nồi.

- Nêm hạt nêm, nước mắm, muối cho vừa miệng.

- Hầm lửa nhỏ tầm 1,5 đến 2 tiếng đến khi dạ dày mềm nhưng vẫn giòn.

Ăn vào cảm nhận vị ấm nhẹ của tiêu, vị béo của dạ dày rất ngon.

Mẹo nhỏ:

- Có thể cho củ sen, nấm đông cô vào hầm chung để tăng vị ngọt tự nhiên.

- Món này ăn kèm rau mùng tơi, mướp hoặc bún tươi đều hợp.

- Rắc thêm hành, rau mùi, tiêu xay nếu muốn khi ăn để dậy mùi.

- Chấm muối tiêu là ngon nhất.