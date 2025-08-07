Đánh bay nồi cơm với món ngon, mềm ngọt, không dai từ dạ dày heo
Dạ dày heo hầm tiêu không chỉ ngon còn rất bổ dưỡng, rất tốt cho bà bầu, người mới ốm dậy.
Nguyên liệu:
- 1 cái dạ dày heo
- Xương ống heo
- 1 nắm tiêu hạt (nên dùng tiêu sọ cho thơm dịu)
- 3 nhánh tiêu xanh cho dậy mùi thơm
- Gia vị: muối, hạt nêm, nước mắm, rượu trắng.
Cách làm:
Sơ chế bao tử sạch không hôi
- Lộn ngược dạ dày ra, bóp với muối, giấm và rượu trắng, bóp kỹ nhiều lần.
- Dùng dao cạo nhẹ mặt trong rồi rửa lại nước nhiều lần cho sạch nhớt.
- Luộc sơ dạ dày với rượu và muối.
Ướp dạ dày:
- Cho tiêu sọ, tiêu xanh, hạt nêm vào trong dạ dày.
- Khâu phần miệng lại cho tiêu không rớt ra ngoài.
Hầm:
- Bắc nồi nước tỉ lệ 1 lít nước với 300ml rượu trắng, nấu sôi 30 phút cho bay bớt mùi rượu.
- Cho xương heo đã trụng sơ và dạ dày vào nồi.
- Nêm hạt nêm, nước mắm, muối cho vừa miệng.
- Hầm lửa nhỏ tầm 1,5 đến 2 tiếng đến khi dạ dày mềm nhưng vẫn giòn.
Ăn vào cảm nhận vị ấm nhẹ của tiêu, vị béo của dạ dày rất ngon.
Mẹo nhỏ:
- Có thể cho củ sen, nấm đông cô vào hầm chung để tăng vị ngọt tự nhiên.
- Món này ăn kèm rau mùng tơi, mướp hoặc bún tươi đều hợp.
- Rắc thêm hành, rau mùi, tiêu xay nếu muốn khi ăn để dậy mùi.
- Chấm muối tiêu là ngon nhất.
Dạ dày hầm thuốc bắc là món ăn ngon, bổ dưỡng lại không hề bị dai. Món ăn này hợp với mọi người, ai cũng thích mê.
