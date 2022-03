Trẻ từ 5 tuổi đã mắc COVID-19 có cần phải tiêm vắc-xin?

Phụ huynh có con từ 5 tuổi xin lời khuyên từ chuyên gia về việc có nên đồng ý hay từ chối tiêm vắc-xin khi trẻ đã mắc COVID-19?

Về vấn đề này, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai nói: Với cá nhân tôi, về nguyên tắc đã nhiễm bệnh là có kháng thể, thường không phải tiêm. Nhưng gần đây một số nghiên cứu ở nước ngoài cho thấy, nếu bạn định tiêm lại, ít nhất phải 3 tháng sau khi mắc bệnh. Cũng có tài liệu cho rằng sau mắc 6 tháng, gần đây nhất có tài liệu khuyến cáo sau 8 tháng.

Tiêm vắc-xin phòng COVID-19. (Ảnh minh họa).

Về mặt khoa học, khi kháng thể phải tụt xuống, việc tiêm mới có tác dụng. Khi nhiễm bệnh, kháng thể chống SARS-CoV-2 tăng lên sau khi đã khỏi bệnh. Còn chuyện kháng thể giữ ở đó bao lâu lại cần phải nghiên cứu.

Tất cả các loại vắc-xin đều theo nguyên tắc này. Còn trong trường hợp trẻ nếu muốn tiêm lại, ít nhất sau 3 tháng mắc bệnh. Cẩn thận hơn nữa, xem kháng thể con có ổn không, bạn có thể đưa con đi khám.

Nhà nước khuyến cáo các các cháu đến tuổi đều có thể tiêm vắc-xin, cha mẹ nên đưa con đi khám sàng lọc, hãy kể hết với bác sĩ tình trạng, diễn biến của trẻ, bác sĩ khám sàng lọc sẽ tư vấn con bạn nên tiêm hay không tiêm, hoặc hoãn lại.

TS Đặng Thanh Huyền, Phó trưởng Văn phòng Tiêm chủng mở rộng quốc gia nhấn mạnh: Theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới và hướng dẫn của Bộ Y tế, các trường hợp đã mắc COVID-19 hoặc nhiễm SARS-CoV-2 không triệu chứng, khi hết thời gian cách ly có thể thực hiện tiêm vắc-xin phòng COVID-19.

Như chúng ta đã biết, một số trường hợp đã mắc COVID-19 có thể bị tái nhiễm do miễn dịch giảm hoặc do mắc chủng mới. Việc tiêm vắc-xin phòng COVID-19 chú trọng giảm tỷ lệ mắc bệnh nặng và tử vong do bệnh. Vì vậy, việc tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho những người đã từng mắc bệnh là cần thiết.

"Tuy nhiên, các gia đình có thể để cho trẻ có thời gian hồi phục sức khỏe sau khi mắc COVID-19 và có đáp ứng tốt với vắc-xin", TS. Huyền nói.

Vắc-xin phòng COVID-19 hiện nay được tiêm chủng rộng rãi cho các đối tượng từ 5 tuổi trở lên, song những người có bệnh nền, béo phì... là nhóm được ưu tiên tiêm chủng vắc-xin này để giảm thiểu nguy cơ diễn biến bệnh nặng và tử vong.

Bộ Y tế cho biết, vắc-xin được tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là vắc-xin Pfizer. Trong quyết định sửa đổi vừa ban hành ngày 1/3, Bộ Y tế cho phép tiêm vắc-xin Pfizer phòng COVID-19 liều 0,2 ml.

Trước lo lắng của nhiều phụ huynh về việc tiêm vắc-xin phòng COVID-19 sẽ ảnh hưởng lâu dài đến sinh sản, di truyền hay các phản ứng lâu dài, các chuyên gia khẳng định, vắc-xin COVID-19 không gây ảnh hưởng đến di truyền hay hệ sinh sản của trẻ.

