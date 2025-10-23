Tiết kiệm thì tiết kiệm, nhưng đừng dùng những loại chai lọ này để đựng thực phẩm nữa, hãy vứt bỏ ngay!

Hành vi tái sử dụng chai lọ đựng thực phẩm tưởng chừng như bảo vệ môi trường này lại tiềm ẩn nguy cơ lớn về sức khỏe. Dưới đây, chúng ta sẽ xem xét cụ thể về những chai lọ tái sử dụng ảnh hưởng thế nào đến sức khoẻ.

Những đồ đựng thực phẩm không nên tái sử dụng

1. Chai nhựa (PET)

Chai nhựa rất phổ biến, thường được dùng để đựng nước khoáng, nước tinh khiết và nước giải khát. Chúng được làm từ vật liệu PET (Polyethylene Terephthalate) và chỉ được thiết kế để sử dụng một lần.

Nói cách khác, việc dùng chai nhựa để đựng nước trong thời gian ngắn là không có vấn đề gì, vì chai nhựa PET không nguy hiểm. Tuy nhiên, nếu tái sử dụng nhiều lần và lâu dài, đặc biệt là để đựng nước nóng, rượu, giấm hoặc các chất lỏng khác, hoặc để trong môi trường nhiệt độ cao lâu ngày, cấu trúc polymer của chai có thể bị phân hủy và lão hóa.

Điều quan trọng nhất là, khi các monome (đơn vị chưa polymer hóa) hòa tan nhanh chóng vào chất lỏng bên trong, nó sẽ làm tăng gánh nặng cho gan – cơ quan chuyển hóa. Đặc biệt, các chai nhựa đã bị trầy xước, biến dạng hoặc hư hỏng tuyệt đối không được tái sử dụng lần thứ hai.

2. Chai thủy tinh (đã qua sử dụng)

Ngoài chai nhựa, chai thủy tinh đựng thực phẩm sau khi dùng hết cũng thường được giữ lại. Mặc dù chai thủy tinh ổn định hơn chai nhựa, nhưng ngay sau khi mở nắp, lớp phủ nhựa epoxy bên trong nắp sẽ bị phá hủy.

Ảnh minh họa

Nếu không còn lớp phủ này để ngăn chặn sự tiếp xúc giữa thực phẩm và kim loại, thực phẩm bên trong lọ rất dễ bị ăn mòn, nhanh hỏng.

Nếu gia đình bạn dùng lọ thủy tinh để ngâm thực phẩm (như dưa muối, cà pháo) hoặc tái sử dụng lọ thủy tinh để lưu trữ các loại thực phẩm khác, bao gồm cả dưa muối thường thấy, thì rất có thể lọ sẽ bị gỉ sét miệng tiếp xúc với nắp đậy.

Lời khuyên thay thế và xử lý

Vì vậy, so với các chai nhựa và chai thủy tinh không an toàn và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm kể trên, mọi người không nên tái sử dụng chúng. Nếu bạn cần vật dụng để đựng thực phẩm, hãy cân nhắc lựa chọn các hộp đựng chuyên dụng.

Ảnh minh họa

Bạn có thể cho các loại đậu khô, gạo, ngũ cốc... vào các hộp đựng khô ráo, có độ kín tốt. Loại hộp này còn có thể kéo dài thời hạn bảo quản thực phẩm ở một mức độ nhất định. Nếu bạn cần lưu trữ lâu dài, hãy mua hộp đựng thực phẩm chuyên dụng cấp thực phẩm và lựa chọn vật chứa bằng thép không gỉ, vì chúng có độ an toàn cao.

Tất nhiên, nếu bạn thực sự cảm thấy việc vứt bỏ trực tiếp chai nhựa và chai thủy tinh là lãng phí, bạn có thể xử lý chúng theo cách khác.

Chẳng hạn, làm chậu hoa hoặc bình tưới nước. Hoặc cùng con cái làm đồ thủ công, trang trí các góc nhỏ trong nhà, đây đều là những việc làm rất ý nghĩa và thú vị.

Ảnh minh hoạ

Tóm lại, mỗi vật dụng đều nên được sử dụng đúng mục đích nhất, đừng vì tiết kiệm nhỏ mà chuốc lấy họa lớn. Vì sức khỏe của bản thân, hãy chi tiền vào những thứ thực sự cần thiết, đừng tiết kiệm những khoản không nên tiết kiệm.