Theo các chuyên gia y tế, Virus Nipah là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có thể lây từ động vật sang người.

Dơi ăn quả được xác định là ổ chứa tự nhiên của virus Nipah. Khi dơi ăn trái cây, virus có thể bám trên bề mặt quả hoặc xâm nhập vào phần thịt quả tại vị trí bị cắn. Con người có nguy cơ nhiễm virus nếu sử dụng những loại trái cây này mà không được làm sạch, xử lý an toàn.

Từ các nguồn lây nói trên, các chuyên gia y tế cảnh báo nguy cơ tiềm ẩn từ thói quen ăn uống thiếu an toàn, đặc biệt là việc ăn trái cây. Trong điều kiện khí hậu nhiệt đới, trái cây bày bán ngoài trời, nếu không được che chắn, cũng có thể bị động vật tiếp xúc mà người tiêu dùng khó nhận biết bằng mắt thường.

Để phòng tránh virus Nipah cũng như nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác, ngành y tế khuyến cáo người dân cần đảm bảo nghiêm ngặt vệ sinh thực phẩm trong sinh hoạt hằng ngày. Nguyên tắc cơ bản là thực hiện “ăn chín, uống sôi”, sử dụng thực phẩm đã được nấu chín kỹ, nước uống đun sôi hoặc xử lý an toàn.

Phòng tránh virus Nipah, khi ăn hoa quả phải nhớ 2 việc quan trọng

Riêng đối với hoa quả, người dân cần tuyệt đối ghi nhớ 2 việc quan trọng:

Thứ nhất, rửa sạch và gọt vỏ trái cây trước khi ăn, kể cả với những loại quả trông còn tươi ngon. Việc gọt vỏ giúp loại bỏ nguy cơ virus, vi khuẩn bám trên bề mặt quả trong quá trình thu hái, vận chuyển hoặc bảo quản.

Thứ hai, không ăn các loại trái cây có dấu hiệu bị động vật như dơi, chim cắn hoặc gặm nhấm, dù chỉ là vết nhỏ. Những trái cây này tiềm ẩn nguy cơ nhiễm virus và không nên tận dụng vì có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe.

Ngoài ra, người dân cần tránh uống nước nhựa cây như nhựa thốt nốt, nhựa dừa sống hoặc các loại nhựa cây chưa qua chế biến, chưa được kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm. Khi mua trái cây, nên lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được bảo quản hợp vệ sinh.

Virus Nipah là virus gây bệnh truyền nhiễm, chưa có vaccine phòng ngừa. Vì vậy, phòng bệnh vẫn là biện pháp quan trọng và hiệu quả nhất. Việc thay đổi thói quen ăn uống, nâng cao ý thức vệ sinh thực phẩm không chỉ giúp phòng tránh virus Nipah mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.