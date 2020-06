Thực phẩm đầu bảng chống ung thư cổ tử cung, chị em nào cũng cần biết

Thứ Bảy, ngày 06/06/2020 08:38 AM (GMT+7)

Ung thư cổ tử cung là căn bệnh khá nguy hiểm thường gặp ở chị em phụ nữ. Có nhiều cách để phòng chống ung thư cổ tử cung, tuy nhiên các nhà khoa học khuyến khích chúng ta nên ưu tiên sử dụng thực phẩm để phòng chống bệnh một cách tự nhiên và hiệu quả.

Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, bổ sung chế độ dinh dưỡng hợp lý trong khẩu phần ăn hằng ngày với nhiều rau xanh và trái cây sẽ làm giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư nói chung hiệu quả, kể cả ung thư cổ tử cung.

Các loại thực phẩm sau có chứa nhiều chất chống ôxy hóa sẽ làm chậm lại hoặc ngăn chặn quá trình hình thành tế bào đột biến hay di căn trong cơ thể, từ đó có thể giúp phòng tránh bệnh ung thư cổ tử cung.

Bánh mì nâu

Đây là loại bánh làm từ lúa mì nguyên vỏ có chứa nhiều vitamin B6 có tác dụng tăng cường sức khỏe của hệ thần kinh, điều chỉnh hệ thống miễn dịch và duy trì sự trao đổi chất trong cơ thể.

Rau xà lách

Các loại rau lá xanh trong đó có xà lách chứa hàm lượng flavonoid khá cao. Xà lách ngoài công dụng giúp chị em giảm cân hiệu quả thì flavonoid có trong xà lách còn được xem như một “chất đề kháng” hữu hiệu giúp bảo vệ cơ thể khỏi các tế bào ung thư cổ tử cung.

Bông cải xanh

Bông cải xanh (broccoli) cũng là một siêu thực phẩm trong cuộc chiến chống ung thư cổ tử cung. Bông cải xanh có chứa một số hợp chất đặc biệt đã được chứng minh giúp loại bỏ độc tố gây ung thư, ngăn chặn sự đột biến ADN, ngăn chặn sự phát triển của các khối u lành tính thành các khối u ác tính, và giúp ngăn ngừa sự lây lan của ung thư từ cơ quan này sang một cơ quan khác.

Mầm bông cải xanh là một nguồn hợp chất sulforaphane chống ung thư, hoa bông cải xanh cũng cung cấp một lượng đáng kể.

Để tối đa hóa lợi ích cho sức khỏe của bông cải xanh, nên ăn sống hoặc hấp. Để giữ toàn bộ hoạt chất trong nguyên liệu, bông cải xanh dạng nghiền hấp thu tốt nhất. Nấu chín sẽ phá hủy 90% sulforaphane.

Đậu tương

Theo các nhà nghiên cứu đậu phụ, sữa đậu nành được làm bằng đậu nành (đậu tương) có chứa isoflavone, lignin được coi là có tác dụng chống oxy hóa, có thể ức chế sự phát triển của ung thư cổ tử cung, giảm phân chia tế bào ung thư, đồng thời có ngăn chặn sự di căn của khối u hiệu quả.

Đu đủ

Đu đủ (Papaya), nguồn gốc từ Trung Mỹ, cây đu đủ ngày nay được trồng phổ biến ở các nước nhiệt đới nhất. Được gọi là “trái của các Thiên thần” (fruit of the Angels), đu đủ đúng là một loại quả tốt về dinh dưỡng. Nó là một trong các trái cây tốt nhất về vitamin C (thậm chí tốt hơn so với cam), nó cũng chứa beta-cryptoxanthin và zeaxanthin. Kết hợp sử dụng chất dinh dưỡng này có khả năng hạ thấp tỷ lệ nhiễm HPV, và các chuyên gia cho rằng chỉ cần ăn một quả đu đủ mỗi tuần đã có thể làm giảm nguy cơ nhiễm bệnh ung thư cổ tử cung ở phụ nữ.

Cà rốt

Nhiều người biết rằng ăn cà rốt rất tốt cho mắt nhưng lại không biết tác dụng tuyệt vời của loại thực phẩm này trong việc phòng chống ung thư cổ tử cung. Ngoài beta carotene, cà rốt còn chứa falcarinol – một hợp chất tự nhiên có tác dụng ức chế sự phát triển của khối u.

Trà xanh

Trong lá trà xanh có chứa các chất chống ôxy hoá như polyphenol giúp ngăn ngừa sự phân chia và nhân lên của tế bào ung thư. Điều đặc biệt là chúng ta có thể uống trà xanh bất kỳ thời điểm nào trong ngày.

Các loại đậu, hạt

Các loại đậu, hạt luôn dồi dào hoạt chất phytochemicals có tác dụng làm chậm sự phát triển của khối u và các tế bào ung thư.

Bên cạnh việc ngăn ngừa ung thư, đậu còn là thực phẩm chứa nhiều chất xơ và hàm lượng protein cao đem đến rất nhiều lợi ích cho cơ thể.

Quả mâm xôi

Quả mâm xôi là một trong những thực phẩm tốt nhất có thể ngăn ngừa ung thư cổ tử cung. Đây là loại quả giàu dinh dưỡng nhưng rất ít calo. Nghiên cứu chỉ ra việc ăn quả mâm xôi đỏ có thể ngăn chặn sự phát triển của HPV. Nguyên nhân là do nồng độ cao acid ellagic – một hợp chất có đặc tính chống đột biến và chống ung thư. Trong một số trường hợp, nó còn gây hiệu ứng chết tế bào của các tế bào ung thư.

Cá hồi

Cá hồi là một thực phẩm tuyệt vời cho việc bảo vệ chống lại ung thư cổ tử cung và các loại ung thư khác. Thật tuyệt vời vì nó cung cấp một nguồn axit béo omega-3 (chất béo lành mạnh nhưng thường thiếu trong chế độ ăn của người phương Tây và được cho là có tác dụng bảo vệ tế bào chống lại ung thư).

Ngoài omega-3, cá hồi còn chứa một chất dinh dưỡng chống ung thư gọi là astaxanthin. Astaxanthin (một carotenoid tạo cho cá hồi có màu hồng), đã được chứng minh là rất hiệu quả trong việc tiêu diệt các gốc tự do.

Tuy nhiên việc sử dụng cá hồi cũng không nên quá nhiều vì có thể làm cơ thể chúng ta dung nạp nhiều độc tố – chẳng hạn như thuốc trừ sâu, thủy ngân. FDA khuyến cáo chỉ ăn cá hai lần một tuần, không nên thường xuyên. Lời khuyên này đặc biệt quan trọng đối với phụ nữ mang thai và phụ nữ đang dự định có thai vì các độc tố trong cá có thể ngăn chặn sự phát triển hệ thần kinh của thai nhi.

Chuối

Theo một nghiên cứu của Viện Kardinska (Thụy Điển) trên 61.000 phụ nữ, những người ăn chuối 4-6 lần/tuần sẽ giảm được nửa nguy cơ ung thư gan so với những người không ăn. Đó là vì chuối giàu chất chống ôxy hóa fenolics, giúp chống ung thư.

Nghệ

Trong những năm gần đây, y học phương Tây đã bắt đầu chú ý nhiều đến nghệ cùng một số cây gia vị khác cùng họ Gừng (Zingiberaceae). Các nhà nghiên cứu đã xác định được một số chất chống ung thư trong củ nghệ rất hiệu quả. Nghệ đã được chứng minh là có chứa một hợp chất có thể hủy diệt các tế bào có hại - mà không gây tổn hại tế bào khỏe mạnh. Hơn nữa, nghệ có chứa các hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ và có thể ngăn chặn sự hình thành nitrosamine và ức chế sản xuất aflatoxin - hai chất có nguy cơ gây ung thư ở người.

Cải xoong

Ít ai biết rằng cải xoong là một vũ khí quan trọng trong cuộc chiến chống lại ung thư nhất là ung thư vú.

Theo nghiên cứu được công bố mới đây trên tạp chí The British Journal of Nutrition (Anh), ăn khoảng 100g cải xoong mỗi ngày có thể ngăn ngừa ung thư vú cũng như giảm các nguy cơ ung thư nói chung.

Theo tiến sĩ Nicholas Perricone, cải xoong chứa nhiều vitamin C, B1, B6, K, E, sắt, canxi, magiê, mangan, kẽm và kali hơn so với bông cải xanh, táo và cà chua. Nghiên cứu cho thấy rằng ăn cải xoong tươi hàng ngày có thể làm giảm sự tổn thương DNA của tế bào máu. Sự thiệt hại DNA trong các tế bào máu là một chỉ số cho thấy một người dễ bị nguy cơ ung thư. Cải xoong chứa isothiocyanate phenethyl, một loại dầu mù tạc, đặc biệt với khả năng chống ung thư của nó. Cải xoong chứa vitamin C với hàm lượng cao trong lá càng làm gia tăng hiệu quả chống ung thư.

