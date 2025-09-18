Thứ trưởng Trần Văn Thuấn 'mở đường' cứu người đàn ông gặp nạn trên cầu Nhật Tân

Một người đàn ông bị tai nạn nguy kịch, may mắn gặp lúc Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn tình cờ đi công tác ngang qua, đã mở đường đưa bệnh nhân đến Bệnh viện E cấp cứu một cách thuận tiện nhất.

Ngay từ trên đường vận chuyển, Thứ trưởng đã chỉ đạo Bệnh viện E – cơ sở gần nhất với điểm tai nạn, có đầy đủ khả năng cấp cứu chuyên sâu – chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện để tiếp nhận bệnh nhân, tận dụng tối đa "giờ vàng" trong cứu chữa.

Khi nạn nhân được chuyển tới Bệnh viện E, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn còn trực tiếp động viên, đồng thời đề nghị các y bác sĩ khẩn trương triển khai những biện pháp cấp cứu chuyên sâu nhằm giành giật sự sống cho bệnh nhân.

Nhờ sự chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời của Thứ trưởng Bộ Y tế, bệnh nhân đã vượt qua ranh giới sinh tử. Bởi lẽ, theo đánh giá của các bác sĩ, nếu chậm thêm khoảng 30 phút hoặc không đến kịp cơ sở y tế có đầy đủ năng lực xử trí, bệnh nhân khó có thể qua khỏi. Gia đình bệnh nhân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Thứ trưởng Trần Văn Thuấn.

Các bác sĩ đã kích hoạt hệ thống báo động toàn viện giành giật sự sống cho bệnh nhân.

Bệnh nhân là T.H.H (SN 1981, ở Hà Nội), không may gặp tai nạn nghiêm trọng trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) khi đang trên đường đi làm về. Chiều 4/9, bệnh nhân H. được đưa thẳng vào Bệnh viện E trong tình trạng sốc đa chấn thương nặng, hôn mê sâu, tính mạng bị đe dọa từng phút.

Các bác sĩ nhanh chóng xác định bệnh nhân bị sốc đa chấn thương với chấn thương sọ não có máu tụ dưới màng cứng và đụng dập nhu mô não, chảy máu dưới nhện; đa gãy xương sườn, chấn thương ngực kín gây tràn máu tràn khí màng phổi.

Ngay lập tức, Bệnh viện E đã kích hoạt hệ thống báo động toàn viện – Emergency Codes (Bệnh viện sử dụng tên mã để thông báo cho nhân viên của bệnh viện về trường hợp khẩn cấp) huy động toàn bộ các chuyên khoa cấp cứu, gây mê hồi sức, phẫu thuật, hồi sức tích cực phối hợp cùng Ban tư vấn y khoa của bệnh viện.

Rất nhanh chóng, bệnh nhân được xử trí cấp cứu, phẫu thuật mở màng phổi, thực hiện các thăm dò chẩn đoán đồng thời với các biện pháp hồi sức tích cực, phẫu thuật cấp cứu lấy máu tụ não, giải tỏa não để giải phóng chèn ép và kiểm soát tình trạng tổn thương.

Chia sẻ với PV Báo Sức khỏe và Đời sống, ThS.BS Nguyễn Đình Thuyên - Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện E, Giảng viên Bộ môn Y học cấp cứu ngoại viện, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, sau cuộc phẫu thuật trong đêm, ngay rạng sáng 5/9, bệnh nhân H. được chuyển về Khoa Hồi sức tích cực để tiếp tục triển khai thêm các biện pháp hồi sức tích cực và theo dõi chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân. Các bác sĩ nhận định đây là ca bệnh tiên lượng rất nặng, phải theo dõi sát và điều trị dài ngày.

Đến nay, sau hai tuần nỗ lực chăm sóc và điều trị, bệnh nhân H. đã tỉnh, nâng tay, chân và đáp ứng với câu hỏi của bác sĩ cũng như người thân. Theo ThS.BS Nguyễn Đình Thuyên: "Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm tính mạng và có hy vọng tiến triển tích cực, song vẫn cần tiếp tục điều trị, chăm sóc và phục hồi chức năng thêm".

Sơ cấp cứu đúng cách, tăng cơ hội sống và phục hồi cho người bệnh

Qua trường hợp này, bác sĩ Thuyên nhấn mạnh tầm quan trọng của sơ cấp cứu đúng, kịp thời tại hiện trường và vận chuyển bệnh nhân nhanh chóng, an toàn đến bệnh viện có đủ chuyên khoa.

"Với những ca đa chấn thương nặng, mỗi tổn thương đều có thể cướp đi tính mạng bệnh nhân. Nếu sơ cấp cứu, vận chuyển không đúng, nguy cơ tử vong từ đó sẽ tăng lên hoặc di chứng nặng nề hơn.

Ngược lại, chỉ cần thực hiện đúng những thao tác sơ cấp cứu cơ bản như đánh giá ban đầu nạn nhân, khai thông bảo đảm đường thở thông suốt, đặt bệnh nhân ở tư thế an toàn, vận chuyển trên phương tiện phù hợp và kịp thời đưa đến bệnh viện có khả năng xử trí cấp cứu thì cơ hội sống sẽ tăng lên rất nhiều", bác sĩ Thuyên phân tích.

Bác sĩ cũng chia sẻ thêm: "Thời gian vàng trong cấp cứu chấn thương chính là yếu tố quyết định. Càng rút ngắn khoảng thời gian từ khi xảy ra tai nạn đến lúc bệnh nhân được tiếp nhận tại cơ sở y tế, cơ hội cứu sống và phục hồi càng cao".

Từ thực tế điều trị, các bác sĩ khuyến nghị cộng đồng cần được trang bị kiến thức cơ bản về sơ cấp cứu ngoài cộng đồng, đặc biệt trong tai nạn giao thông. Việc ứng xử đúng tại hiện trường không chỉ giúp bảo toàn tính mạng cho nạn nhân mà còn giảm gánh nặng điều trị và phục hồi sau này.