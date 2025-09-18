TikToker đình đám vào cấp cứu trong tình trạng ngừng tim và qua đời sau đó

Trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Bệnh viện đa khoa Khu vực Mộc Châu (tỉnh Sơn La) cho biết, sáng 18/9 bệnh viện tiếp nhận một người đàn ông trẻ vào cấp cứu trong tình trạng ngừng tuần hoàn, chấn thương nặng sau tai nạn giao thông.

Bệnh nhân H.H.G (32 tuổi) là TikToker kiêm YouTuber nổi tiếng trên mạng xã hội. Khi đó, ê-kíp cấp cứu đã nhanh chóng ép tim, bóp bóng, tuy nhiên, sau nhiều phút nỗ lực nhưng tim không đập trở lại, bệnh nhân tử vong. Bệnh viện đã ngay lập tức báo cáo cơ quan Công an để tiếp tục làm việc.

Giao Heo là Youtuber nổi tiếng trong giới công nghệ. Ảnh: FBNV.

Chiều ngày 18/9, thông tin TikToker kiêm YouTuber Giao Heo qua đời vì tai nạn giao thông khiến cộng đồng bất ngờ và thương tiếc.

Theo cập nhật từ tài khoản Facebook của Giao Heo, bài đăng và hình ảnh gần nhất của anh là vào 21h48 ngày 17/9. Trước đó, khoảng đầu giờ chiều ngày 17/9, nam YouTuber còn check-in ở Hà Nội, hào hứng khoe chuẩn bị đến Mộc Châu (Sơn La).