Thứ quả chua ngọt tưởng chỉ ăn cho vui miệng là “thuốc quý” lại bổ đủ đường

Hỗ trợ hệ tiêu hóa và điều trị táo bón hiệu quả

Quả me từ lâu đã nổi tiếng với vai trò là một loại thuốc nhuận tràng tự nhiên nhờ hàm lượng chất xơ hòa tan cao. Chất xơ giúp làm mềm phân, tăng cường nhu động ruột và tạo điều kiện cho hệ vi sinh vật có lợi phát triển, giúp quá trình đào thải chất thải diễn ra trơn tru hơn. Ngoài ra, các hợp chất acid tartaric có trong me còn giúp kích thích các đại tràng hoạt động, ngăn ngừa tình trạng đầy hơi và khó tiêu.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch và kiểm soát cholesterol

Các nghiên cứu khoa học cho thấy quả me chứa các flavonoid và polyphenol có khả năng làm giảm lượng cholesterol xấu (LDL) và tăng cholesterol tốt (HDL) trong máu. Hàm lượng kali dồi dào trong quả me cũng đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát huyết áp bằng cách giảm bớt áp lực lên các thành mạch máu. Nhờ đó, ăn me điều độ có thể giúp bạn phòng ngừa các nguy cơ về xơ vữa động mạch và đột quỵ.

Việc bổ sung me vào chế độ ăn uống một cách hợp lý sẽ mang lại những thay đổi tích cực cho cơ thể từ bên trong. Ảnh minh họa: Thanh Niên)

Tăng cường khả năng miễn dịch và chống viêm

Quả me là nguồn cung cấp vitamin C và các chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ tế bào khỏi sự tấn công của các gốc tự do. Các hợp chất như lupeol có trong me được chứng minh là có đặc tính kháng khuẩn, kháng virus và chống viêm rất cao, giúp cơ thể nhanh chóng phục hồi sau các đợt cảm cúm hoặc nhiễm trùng. Việc sử dụng chiết xuất từ me cũng thường được áp dụng để làm dịu các cơn đau họng và viêm nhiễm ngoài da.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Quả me chứa một loại hợp chất có khả năng ức chế enzyme alpha-amylase, một loại enzyme giúp cơ thể hấp thụ carbohydrate và đường. Bằng cách ngăn chặn sự hấp thụ đường quá nhanh vào máu, quả me giúp ổn định lượng đường huyết sau khi ăn, rất có lợi cho những người đang điều trị bệnh tiểu đường tuýp 2 hoặc người có nguy cơ cao mắc bệnh này.

Thanh lọc gan và hỗ trợ giải độc cơ thể

Gan là cơ quan chịu trách nhiệm xử lý độc tố, và quả me có thể giúp quá trình này trở nên dễ dàng hơn nhờ các chất chống oxy hóa bảo vệ tế bào gan. Các hợp chất trong me giúp làm giảm tình trạng tích tụ mỡ trong gan và thúc đẩy quá trình sản xuất mật, hỗ trợ gan hoạt động hiệu quả hơn trong việc thanh lọc cơ thể. Đây là lý do tại sao nước me thường được sử dụng như một loại đồ uống giải nhiệt và giải độc hiệu quả trong mùa hè.

Hỗ trợ giảm cân tự nhiên và an toàn

Trong quả me có chứa acid hydroxycitric (HCA), một hợp chất có khả năng ức chế một loại enzyme lưu trữ chất béo trong cơ thể. HCA không chỉ giúp hạn chế việc hình thành mỡ thừa mà còn có tác dụng làm tăng nồng độ serotonin trong não, giúp giảm cảm giác thèm ăn một cách tự nhiên. Kết hợp quả me vào các món salad hoặc nước uống sẽ là một cách tuyệt vời để bạn duy trì vóc dáng mà không cảm thấy mệt mỏi.