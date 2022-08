Thủ dâm qua đường hậu môn ở nam giới dưới góc nhìn của bác sĩ nam khoa

Thủ dâm qua ngả hậu môn là hành động với mục đích tạo ra khoái cảm bằng cách kích thích hậu môn và trực tràng bằng công cụ hoặc bằng tay. Khoái cảm tình dục bắt nguồn từ các đầu dây thần kinh tại đó. Đây có thể xem là một trong những cách thủ dâm mang đến cảm giác thỏa mãn mà các đấng mày râu nên biết tới.

1. Thủ dâm qua hậu môn có phải hoạt động tình dục bình thường?

Theo BS. Phạm Quang Trung, chuyên khoa Nam học, hoạt động tình dục của con người là một quá trình tâm sinh lý phức tạp, trong đó phản xạ thần kinh giữ vai trò then chốt. Cảm giác và vận động các cơ sàn chậu, cơ thắt hậu môn, cơ cùng cụt, cơ mông dưới, co thắt đại tràng, co bóp tuyến tiền liệt, co bóp ống dẫn tinh - túi tinh .... đều do các nhánh vận động cảm giác của thần kinh thẹn chi phối. Các cơ ở khu vực này càng khỏe thì khi đạt đỉnh khoái cảm tình dục càng bùng nổ mạnh mẽ.

Đàn ông có độ tuổi từ trung niên trở đi, tuyến tiền liệt (giới y khoa gọi tuyến tiền liệt là trái tim thứ hai của đàn ông) dần to ra do bị thoái hóa xơ tạo ra bệnh u xơ tuyến tiền liệt, gây các rối loạn tiểu tiện và làm yếu cơ co bóp tuyến tiền liệt khi phóng tinh đạt cực khoái tình dục, cảm xúc khoái cảm bị suy giảm nghiêm trọng. Tuyến tiền liệt được các bác sĩ khám qua ngả hậu môn, kích thích mát xa tuyến tiền liệt kết hợp cùng kích thích dương vật gây bùng nổ cực khoái mạnh mẽ.

Thủ dâm đúng cách qua hậu môn có thể làm tăng khoái cảm tình dục.

Như vậy thói quen hành vi tình dục bằng miệng, tay, dương vật, dụng cụ xâm nhập ở tầng sinh môn và ống hậu môn, trực tràng là có cơ sở khoa học về giải phẫu sinh lý. Nó không phải là hành vi bất thường trong hoạt động tình dục và lựa chọn thế nào trong hành vi phụ thuộc cá nhân và đối tác.

Mặc dù không phải giới tính thứ 3 (tình dục đồng giới) nhưng nhiều người cao tuổi, đặc biệt những người đàn ông vì lý do nào đó phải sống đơn thân, hoặc có bạn tình không tương tác, kích thích xoa bóp trực tiếp tuyến tiền liệt qua ngả hậu môn để hưởng cực khoái tình dục. Nhóm nam giới cao tuổi sau phẫu u xơ tuyến tiền liệt cũng có hành vi kích thích tuyến tiền liệt qua ngả hậu môn để lên đỉnh là không hiếm gặp.

2. Lợi ích khi thủ dâm bằng cách kích thích tuyến tiền liệt

Tuyến tiền liệt là một tuyến nhỏ có kích thước ngang một quả bóng bàn nằm giữa gốc dương vật và trực tràng. Chức năng chính của tuyến này là tạo ra tinh dịch để tinh trùng có thể sống sót và di chuyển dễ dàng hơn.

Liệu pháp massage tuyến tiền liệt có thể giúp cải thiện tình trạng viêm, rối loạn cương dương, lưu lượng nước tiểu và giúp bác sĩ chẩn đoán bệnh.

2.1 Kích thích tuyến tiền liệt giúp giảm nhẹ viêm tuyến tiền liệt

Viêm tuyến tiền liệt là tình trạng sưng và nhiễm trùng tuyến tiền liệt. Tình trạng này có thể gây ra các triệu chứng như đau khi đi tiểu hay đau vùng hông và xương chậu. Khi có những dấu hiệu trên, bác sĩ có thể massage tuyến tiền liệt để chẩn đoán tình trạng. Bác sĩ sẽ kích thích tuyến này kiểm tra chất dịch tiết ra, từ đó tìm nguyên nhân gây viêm.

Các phương pháp điều trị viêm tuyến tiền liệt phổ biến nhất là dùng kháng sinh và thuốc chống viêm không steroid (NSAID). Phương pháp massage kích thích tuyến tiền liệt cũng có thể giúp giảm nhẹ bệnh.

Phương pháp massage kích thích tuyến tiền liệt giúp giải phóng bớt lượng chất lỏng tích tụ trong tuyến tiền liệt, từ đó giúp giảm áp lực và tình trạng sưng ở vùng này. Các nghiên cứu nhỏ đã phát hiện ra rằng việc massage tuyến tiền liệt vài lần một tuần kết hợp với uống thuốc kháng sinh có thể giúp giảm đau và áp lực ở vùng này.

2.2 Cải thiện rối loạn cương dương

Nam giới mắc chứng rối loạn cương dương có thể sẽ phải dùng một số loại thuốc kết hợp thay đổi lối sống để cải thiện bệnh. Một số nam giới còn cho rằng họ có thể tăng khoái cảm tình dục và xuất tinh dễ dàng hơn khi được kích thích tuyến tiền liệt.

2.3 Cải thiện lưu lượng nước tiểu

Niệu đạo là ống mỏng dẫn nước tiểu từ bàng quang ra ngoài và được bao quanh bởi tuyến tiền liệt. Vì vậy, tình trạng tuyến tiền liệt bị sưng có thể ảnh hưởng đến dòng nước tiểu. Phương pháp massage tuyến tiền liệt có thể làm giảm sưng ở khu vực này, từ đó giúp giảm áp lực lên niệu đạo. Điều này sẽ giúp dòng nước tiểu trở lại bình thường.

2.4 Giúp bác sĩ chẩn đoán bệnh

Đôi khi, bác sĩ có thể thực hiện massage tuyến tiền liệt trong quá trình kiểm tra sức khỏe để có các chẩn đoán hợp lý hơn. Phương pháp massage này sẽ giúp bác sĩ thu được chất dịch để kiểm tra các dấu hiệu nhiễm trùng hoặc vấn đề khác.

Ảnh minh họa.

3. Nguy cơ từ việc thủ dâm qua hậu môn

Việc thủ dâm hậu môn không hẳn sẽ an toàn, vì đây là nơi rất mỏng manh, nhạy cảm và thành ruột sẽ không có cảm giác nên đôi lúc sẽ có trường hợp đưa vật dụng vào quá sâu và có thể sẽ phải tiến hành thủ thuật để gắp ra. Trong quá trình thủ dâm hậu môn, rất có thể đối mặt với các rủi ro sau:

Mắc kẹt: Do thành ruột chỉ có độ giãn nở nhất định, việc đưa một vật dụng có kích cỡ quá lớn hoặc đẩy chúng vào quá sâu có thể khiến cho đồ vật bị vướng lại bên trong và khó có thể lấy ra.

Tổn thương: Tình trạng tổn thương gây đau rát và chảy máu trực tràng cũng có thể xảy ra. Thông thường, có thể ngăn chặn ngay từ sớm bằng cách ngừng ngay hành vi khi có bất kỳ dấu hiệu chảy máu hoặc đau. Ngoài ra, những người bị thương nặng, gặp vấn đề về chức năng đông máu hoặc các yếu tố bệnh lý khác có thể phải cần đến sự hỗ trợ từ y tế.

Chảy máu: Khi xảy ra tình trạng chảy máu kéo dài hoặc nặng, có thể là dấu hiệu của một tình huống nguy hiểm. Vì lúc này thành ruột có thể đã bị tổn thương, có thể dẫn đến tình trạng tổn thương khoang phúc mạc và viêm phúc mạc từ đó có thể gây nên tử vong. Do đó, khi tiến hành nên lựa chọn những vật dụng không có góc nhọn hoặc gồ ghề để giảm thiểu tổn hại lên thành ruột non.

4. Làm gì để an toàn?

Để việc thủ dâm hậu môn có thể tiến hành một cách an toàn, cần đảm bảo bản thân không xảy ra tình trạng táo bón hay mắc bệnh lý tình dục liên quan. Sau đó, có thể tham khảo các bước tiến hành như sau:

- Nên làm trống ruột già và làm sạch hậu môn trước khi thực hiện nhằm đảm bảo yếu tố vệ sinh.

- Cắt gọn móng tay, đồng thời chọn các vật dụng thực hiện không có hình thù sắc nhọn hoặc quá gồ ghề nhằm tránh tình trạng xước và gây ra nhiễm trùng.

- Thực hiện đầy đủ việc bôi trơn để hỗ trợ quá trình đưa vật dụng vào trong hậu môn. Vào lúc mới đầu, bạn sẽ thấy chặt và hơi đau nên chỉ đẩy nhẹ và cố gắng thả lỏng để cơ vòng nở rộng và vật dụng vào dễ hơn.

Để có một sức khỏe tình dục viên mãn với nam giới tuổi trung niên trở đi đến khi cao tuổi, cần quan tâm điều trị bệnh u xơ tuyến tiền liệt nội khoa ngay từ sớm. Tập tăng sức co cơ thắt vùng đáy chậu bằng bài tập Kegel, tránh ngồi lâu một chỗ, tránh đi xe đạp quá nhiều...

