Thủ dâm ở nam giới: 5 điều bạn chưa biết

1. Thủ dâm không mang lại lợi ích sức khỏe giống như tình dục

Tobias S. Köhler, phó giáo sư Trường Y thuộc Đại học Nam Illinois ở Springfield cho biết: "Có vẻ như không phải tất cả các cực khoái đều được tạo ra như nhau". Nhiều nghiên cứu cho thấy quan hệ tình dục mang lại đủ loại lợi ích cho nam giới - đối với huyết áp, sức khỏe tim và tuyến tiền liệt, giảm đau… Bạn sẽ nghĩ rằng thủ dâm cũng vậy, nhưng không phải thế.

Tại sao việc xuất tinh khi quan hệ tình dục hay tự mình xuất tinh lại tạo ra sự khác biệt? Không ai chắc chắn, tuy nhiên cơ thể bạn dường như phản ứng khác nhau. Ngay cả cấu tạo của tinh dịch cũng khác nếu bạn thủ dâm thay vì quan hệ tình dục.

Tuy nhiên, theo một nghiên cứu của Harvard, đã chỉ ra rằng thủ dâm có thể giúp giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt.

2. Thủ dâm không phải là không có rủi ro

Mặc dù thủ dâm đúng cách là hình thức tình dục an toàn, không có nguy cơ mắc bệnh STD từ chính họ hoặc tự mang thai nhưng nó vẫn tiềm ẩn một số rủi ro. Thủ dâm thường xuyên hoặc thô bạo có thể gây kích ứng da nhẹ. Dùng lực uốn cong dương vật đang cương cứng có thể làm vỡ các khoang chứa đầy máu, một tình trạng hiếm gặp nhưng khủng khiếp được gọi là gãy dương vật phải phẫu thuật cấp cứu.

Köhler đã từng gặp những nam giới gặp rủi ro khi thủ dâm mạnh mẽ. Ông nói: "Sau đó, dương vật trông giống như một quả cà tím và sưng tấy."

3. Không có số lần thủ dâm "bình thường"

Các chàng trai có thể băn khoăn về việc liệu họ có thủ dâm quá nhiều hay không. Nhưng điều thực sự quan trọng không phải là bạn thủ dâm bao nhiêu lần trong một tuần (hoặc một ngày), Logan Levkoff, Tiến sĩ, nhà tình dục học và nhà giáo dục giới tính cho biết, đó là cách nó phù hợp với cuộc sống của bạn.

Nếu bạn thủ dâm nhiều lần và có một cuộc sống khỏe mạnh, thỏa mãn thì tốt cho bạn. Nhưng nếu bạn thủ dâm nhiều lần trong ngày và vì lý do đó mà bạn phải nghỉ việc hoặc từ bỏ quan hệ tình dục với bạn tình, hãy cân nhắc đến gặp bác sĩ trị liệu tình dục.

4. Thủ dâm không ảnh hưởng tới mối quan hệ của bạn

Tiến sĩ Levkoff cho biết quan niệm sai lầm tai hại nhất về việc nam giới thủ dâm là đó là dấu hiệu có điều gì đó không ổn trong mối quan hệ của bạn.

Sự thật là phần lớn đàn ông đều thủ dâm, nhất là khi họ độc thân, không chỉ khi họ đang trong một mối quan hệ tồi tệ, thậm chí cả khi họ có một mối quan hệ tuyệt vời. Đó chỉ là việc họ làm không liên quan gì đến đối tác của họ.

Thủ dâm không chỉ liên quan đến tình dục, Levkoff nói. Đối với nhiều người, đó là một cách thường ngày để giảm căng thẳng, thư giãn đầu óc trước khi làm việc hoặc đi ngủ.

Thủ dâm không phải là một hành vi xấu nhưng cần đúng cách.

5. Thủ dâm có thể giúp ích cho đời sống tình dục

Thủ dâm có thể giúp ích cho đời sống tình dục của bạn vì đó là cách các chàng trai tìm hiểu những gì họ thích khi quan hệ tình dục.

Ian Kerner, Tiến sĩ, nhà trị liệu tình dục và tác giả của She Comes First cho biết: Một số chàng trai bị cuốn hút bởi một áp lực nhất định khi thủ dâm hoặc bị kích thích bởi nội dung "đen" đến mức họ không thể thực hiện cùng bạn tình. Tuy nhiên, Kerner nói rằng những người đó là ngoại lệ. Ông nói: "Đối với đại đa số đàn ông, thủ dâm là một việc lành mạnh…"

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]