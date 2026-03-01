Bé trai đuối nước hồi phục kỳ diệu sau khi sống thực vật 3 tháng

Ngày 28/2, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một cậu bé chập chững bước đi trong hành lang bệnh viện sau 3 tháng gặp tai nạn đuối nước. Dù rơi vào tình trạng sống thực vật và tiên lượng xấu khi gặp nạn, em bé đã hồi phục kỳ diệu.

"Em bé đuối nước, cứu được nhưng sống đời thực vật, không còn tri giác... 3 tháng sau, vô tình bác sĩ viện mình làm biết được trường hợp bé, đưa về điều trị phục hồi dù hy vọng mong manh lắm. Các bác còn xin viện cho bé điều trị miễn phí vì gia đình vùng cao khó khăn.

Sau 30 ngày, từ một người thực vật không còn phản xạ cử động, bé đã đi lại được, nói được, mắt thì chưa sáng hẳn nhưng thấy ánh sáng mờ mờ. Bé thuộc giọng và tên từng bác sĩ, điều dưỡng và hay nũng nịu đòi bế", chủ tài khoản chia sẻ câu chuyện trên mạng xã hội.

Câu chuyện nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng, phần lớn không khỏi xúc động trước câu chuyện trên.

Hình ảnh bé M. chập chững bước đi gây xúc động trên mạng xã hội. (Ảnh: Cắt từ clip)

Em bé 3 tuổi hồi phục sau 30 ngày thực vật do đuối nước

Theo thông tin gia đình cung cấp, ngày 25/10/2025, Trần Quang Minh, 3 tuổi bị đuối nước dưới ao. Khi được phát hiện, bé đã nổi úp trên mặt nước, môi tím, da nhợt, không còn phản ứng và được sơ cứu tại nhà nhưng không thấy bé phản ứng, gia đình đưa đi cấp cứu.

Trẻ có tiên lượng không qua khỏi. Bệnh viện đã giải thích cho gia đình để cắt thở máy và chuyển bệnh nhi về nhà. Đến ngày thứ 6, bé mở mắt, cử động chân, được điều trị nội khoa.

Sau đó bé dần cai máy thở, ổn định tình trạng cấp cứu và được chuyển về Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên nhưng tình trạng không cải thiện. Tiên lượng bại não/sống thực vật, trẻ không đi lại được, không nói, không khóc.

Ngày 18/11/2025, gia đình đưa bé đến Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc thăm khám. Thời điểm đó, trẻ khí sắc kém, không phản ứng với môi trường xung quanh, liệt không hoàn toàn tứ chi, tay nặng hơn chân, tay phải nặng hơn trái, mất các vận động thô, đặt đâu nằm đó.

Tại đây, các bác sĩ triển khai phác đồ điều trị kết hợp oxy cao áp và phục hồi chức năng. Bác sĩ Chuyên khoa I Đinh Văn Hào, trưởng khoa Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng cho biết, ê-kíp đã nghiên cứu kỹ tài liệu trong và ngoài nước để điều chỉnh liều oxy phù hợp cho bệnh nhi, áp dụng mức áp suất 3 PSI trong 45–60 phút mỗi phiên, 5 phiên mỗi tuần, song song tập phục hồi chức năng. Sau gần 3 tháng, bé có thể tự đi lại, nhận thức và giao tiếp tốt, gần như trở về trạng thái trước khi tai nạn xảy ra.

Từ buồng điều trị tới sự hồi phục của từng tế bào não

“Đây không chỉ là một phép màu mà còn là thành quả y học được xây dựng trên quá trình nghiên cứu. Thực tế y văn thế giới và Việt Nam đã ghi nhận một vài trường hợp thành công, nhưng thông tin chưa nhiều và chủ yếu là hướng dẫn cho bệnh nhân trưởng thành.

Để áp dụng được liều oxy chính xác cho bệnh nhi, tôi và ekip đã nghiên cứu rất nhiều, lựa chọn ứng dụng mức áp suất 3 PSI trong 45-60 phút/phiên, 5 phiên/tuần. Cũng đồng thời tập phục hồi chức năng cho bé. Sau 3 tháng, bé đã đi tự đi được, nhận thức và giao tiếp tốt như trước khi bị đuối nước", bác sĩ Chuyên khoa I Đinh Văn Hào khẳng định.

Chia sẻ về phương pháp điều trị bằng oxy cao áp, Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, thành viên Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam cho biết: "Khi nhìn em bé từ trạng thái sống thực vật dần biết nhìn, biết với tay, rồi chập chững bước đi, chúng ta dễ nghĩ tới "phép màu". Nhưng đằng sau "phép màu" đó là những thay đổi rất cụ thể ở cấp độ tế bào, mạch máu và chất dẫn truyền thần kinh trong não".

Liệu pháp oxy cao áp (HBOT - Hyperbaric Oxygen Therapy) là phương pháp cho bệnh nhân thở 100% oxy trong buồng áp suất cao hơn bình thường. Áp suất này làm tăng mạnh lượng oxy hòa tan trong huyết tương và dịch mô, từ đó kích hoạt hàng loạt cơ chế bảo vệ và sửa chữa hệ thần kinh.

Với trường hợp của bé Minh, mỗi phiên vào buồng oxy không chỉ là "cho thêm oxy", mà là một lần "tập luyện sinh học" cho não bộ, giúp các tế bào đang bị tổn thương có cơ hội sống sót, kết nối lại và học lại chức năng vận động.