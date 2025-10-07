Thoát khỏi gan nhiễm mỡ nặng sau nửa năm nhờ 3 thay đổi

Jarvis (41 tuổi) là người dẫn chương trình đoạt giải và được khán giả châu Á yêu mến qua các chương trình du lịch ẩm thực tại Hong Kong và Nhật Bản. Ảnh: Facebook Jarvis Chow Yik Wai

Vì tính chất công việc, Jarvis thường xuyên được khám phá nhiều món ăn đặc trưng của từng vùng miền. Tuy nhiên, việc ăn uống phong phú quá mức và thiếu kiểm soát đã khiến sức khỏe của anh dần bị ảnh hưởng.

Trong lần kiểm tra sức khỏe định kỳ, Jarvis nhận thông báo mắc bệnh gan nhiễm mỡ nặng, chỉ số mỡ gan và độ xơ hóa đều vượt xa ngưỡng bình thường. "Tôi nhận ra mình không thể tiếp tục coi nhẹ sức khỏe được nữa", anh nói.

Ban đầu, Jarvis đặc biệt yêu thích các loại mì Ramen và súp Nhật Bản, thậm chí có thói quen uống cạn nước súp sau mỗi bữa. Trong một chuyến công tác tại Nhật, anh mang theo máy đo độ mặn và phát hiện mức muối trong phần nước súp yêu thích của mình cao bất ngờ.

"Tôi như bừng tỉnh, hóa ra thủ phạm khiến gan và cơ thể chịu áp lực suốt nhiều năm qua chính là lượng muối và chất béo bão hòa khổng lồ trong nước súp", Jarvis chia sẻ.

Từ đó, anh ngừng uống nước súp nhiều natri, chỉ ăn phần mì và rau, đồng thời kiểm soát lượng muối nạp vào hằng ngày. Thay đổi tưởng chừng nhỏ này lại giúp anh giảm đáng kể calo và chất béo xấu, mở đầu hành trình phục hồi sức khỏe.

Dù chưa bắt đầu tập luyện, Jarvis đã nhận thấy hai chỉ số gan vượt chuẩn giảm rõ rệt, một trong số đó đã trở lại "vùng an toàn". Anh liệt kê ba thói quen quan trọng để lật ngược tình thế:

- Hạn chế uống nước súp và thực phẩm mặn: Jarvis kiểm soát lượng muối bằng cách sử dụng máy đo độ mặn, dần giảm bớt các món ăn có hương vị đậm.

- Ăn uống thanh lọc, hỗ trợ giải độc gan: Anh duy trì chế độ ăn với nhiều rau xanh, cá, ngũ cốc nguyên hạt và bổ sung thực phẩm có tác dụng giải độc gan như trà atiso, tỏi, nghệ.

- Uống nhiều nước: Jarvis luôn mang theo chai nước bên mình, giúp duy trì trao đổi chất và hỗ trợ gan đào thải mỡ thừa hiệu quả.

Nhờ kiên trì, chỉ sau 6 tháng, chỉ số béo phì gan, độ cứng và xơ hóa gan của anh đều trở lại mức bình thường. Kết quả khiến bác sĩ ngạc nhiên và trở thành nguồn cảm hứng cho cộng đồng mạng.

Gan nhiễm mỡ - căn bệnh âm thầm nhưng đáng lo

Gan nhiễm mỡ xảy ra khi lượng chất béo (chủ yếu là triglyceride) trong gan chiếm hơn 5% thể tích gan. Bệnh có thể xuất hiện ở người uống rượu hoặc không uống rượu, thường liên quan đến chế độ ăn nhiều dầu mỡ, tinh bột tinh chế và ít vận động.

Giai đoạn nhẹ thường không có triệu chứng, nhưng khi bệnh nặng hơn, người bệnh có thể cảm thấy chán ăn, mệt mỏi, buồn nôn, đau âm ỉ vùng hạ sườn phải.

Nhóm nguy cơ cao gồm người béo phì, uống rượu, ăn uống không lành mạnh, ít vận động hoặc bị rối loạn cảm xúc. Đáng chú ý, người gầy cũng có thể mắc bệnh nếu bị suy dinh dưỡng hoặc giảm cân quá nhanh.

Cách phòng ngừa và bảo vệ gan

Ăn uống điều độ, tránh đồ chiên rán, thực phẩm chế biến sẵn, đồ ngọt và nước uống có đường cao như trà sữa, nước ngọt.

Ngừng uống rượu, tránh làm gan quá tải.

Tập thể dục đều đặn để duy trì cân nặng và giúp cơ thể đốt cháy mỡ thừa.

Giữ tinh thần thoải mái vì gan có mối liên hệ mật thiết với cảm xúc - sự uất ức, căng thẳng kéo dài có thể khiến gan yếu dần.

Jarvis cho biết: "Không ai có thể thay đổi quá khứ, nhưng ai cũng có thể quyết định cách sống cho gan khỏe mạnh hơn từ hôm nay".

Jarvis, tên thật là Jarvis Chow Yik Wai, sinh năm 1984, là người dẫn chương trình kiêm travel blogger nổi tiếng tại Hong Kong. Anh bắt đầu sự nghiệp truyền hình từ năm 2008 và nhanh chóng ghi dấu ấn nhờ phong cách dẫn tự nhiên, hài hước cùng kiến thức sâu rộng về văn hóa - ẩm thực châu Á. Jarvis từng đoạt giải Người dẫn chương trình du lịch được yêu thích nhất và có hơn một triệu người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội. Anh được khán giả biết đến qua các chương trình như Taste of Asia và Hidden Japan, nơi anh khám phá văn hóa địa phương qua những món ăn đặc sắc.