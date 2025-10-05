Ba thức uống khiến gan nhiễm mỡ thêm trầm trọng

Mỗi năm có khoảng 2 triệu người tử vong vì các bệnh về gan trên toàn cầu, theo số liệu năm 2023. Con số này chiếm khoảng 4% tổng số ca tử vong toàn thế giới và vẫn đang gia tăng. Các bệnh lý về gan dần trở thành một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, trong đó lối sống đóng vai trò then chốt.

Chế độ ăn uống có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe gan, và thói quen ăn uống kém lành mạnh được chứng minh có liên quan đến bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu. Bác sĩ Saurabh Sethi cho biết một số loại đồ uống có thể khiến tình trạng gan nhiễm mỡ trầm trọng hơn, thậm chí dẫn đến xơ gan. Ông liệt kê ba loại đồ uống phổ biến dưới đây dựa trên tác động của chúng đến gan.

Nước ngọt

Dù là một trong những đồ uống phổ biến toàn cầu, nước ngọt có ga lại tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng, đặc biệt gây hại cho sức khỏe gan.

"Loại nước này chứa đầy đường bổ sung, khiến insulin tăng vọt và theo thời gian dẫn đến tình trạng kháng insulin", bác sĩ Saurabh Sethi giải thích trong một video đăng trên Instagram. Kháng insulin chính là yếu tố then chốt thúc đẩy bệnh gan nhiễm mỡ.

Theo ông Sethi, nạp quá nhiều đường từ nước uống có ga sẽ khiến gan quá tải, không còn khả năng xử lý chất béo hiệu quả. Chất béo từ đó tích tụ trong các tế bào gan. Với người đã mắc gan nhiễm mỡ, uống nước ngọt sẽ làm bệnh tiến triển nhanh hơn, làm tăng nguy cơ viêm, xơ hóa và cuối cùng là xơ gan.

Nước tăng lực

Những năm gần đây, thị trường chứng kiến sự bùng nổ của các loại đồ uống thể thao và nước tăng lực. Chúng thường được quảng cáo là giúp tăng cường hiệu suất hoặc bổ sung nước cho cơ thể. Thoạt nhìn có vẻ vô hại, nhưng thực chất lại gây hại không kém nước ngọt có ga, bởi thành phần chứa rất nhiều đường.

Giới trẻ thường xuyên tiêu thụ loại nước này với suy nghĩ có lợi cho sức khỏe. Thế nhưng, chúng chứa lượng đường khổng lồ, gây hại nhiều hơn lợi. Với những người mắc bệnh gan, bao gồm gan nhiễm mỡ, các loại nước uống này có thể trở thành tác nhân thúc đẩy bệnh tiến triển thành các vấn đề nghiêm trọng hơn.

"Thay vào đó, hãy chọn cà phê - loại đồ uống thực sự có thể cải thiện sức khỏe lá gan", bác sĩ Sethi khuyên.

Trà sữa trân châu (boba tea)

Trà sữa trân châu là loại đồ uống hấp dẫn với trải nghiệm mới lạ nhờ những viên trân châu dai giòn. Còn được biết đến với tên gọi bubble tea, thức uống này xuất hiện ở Đài Loan từ những năm 1980 và ngày càng phổ biến, đặc biệt trong giới trẻ và thế hệ Gen Z.

Nhưng ảnh hưởng của trà sữa trân châu đối với gan thì không hề nhỏ. Bác sĩ Sethi cho biết: "Thức uống này thường chứa rất nhiều đường và calo. Thực tế, nếu uống thường xuyên, nó có thể âm thầm góp phần làm bệnh gan nhiễm mỡ tiến triển".

Với những người đang gặp vấn đề về gan, trà sữa trân châu là tác nhân khiến tình trạng thêm nặng.