Thanh niên 24 tuổi đi khám chỉ còn 1-2 con tinh trùng di động vì căn bệnh rất nhiều người bỏ qua

Dấu hiệu của thoát vị bẹn cần được thăm khám sớm Hầu hết các trường hợp thoát vị bẹn không gây ra triệu chứng khó chịu gì cho bệnh nhân, nên thường được tình cờ phát hiện ra khi thăm khám vùng bẹn. Dấu hiệu điển hình của thoát vị bẹn bao gồm - Xuất hiện một khối phồng ở vùng bẹn. Khối này đôi khi tự mất đi khi thư giãn, hoặc xuất hiện tăng lên khi tăng áp lực ổ bụng như ho, hắt hơi, khóc, rặn, mang vác nặng... - Đối với nam, khi khối thoát vị xuống tới tận bìu, sẽ khiến cho một bên bìu to bất thường so với bên còn lại. - Khi sờ thấy khối thoát vị mềm, di động, đôi khi người bệnh có thể đẩy khối thoát vị lên bằng tay. - Khối thoát vị thường không đau, đôi khi cảm giác tức nhẹ hoặc nặng. Dấu hiệu khi xuất hiện biến chứng - Thấy khối thoát vị sưng, nóng đỏ, đau nhiều kèm theo sốt đây là tình trạng khối thoát vị bị nghẹt làm giảm máu nuôi dưỡng tới phần nội tạng bị thoát vị, nếu khối thoát vị là ruột người bệnh thấy các triệu chứng khác như nôn, buồn nôn. Nếu không điều trị kịp thời sẽ gây hoại tử do không đủ máu cung cấp phần thoát vị. - Chèn ép cấu trúc xung quanh: Ở nam giới khi khối thoát vị lớn chui xuống bìu, chèn ép vào thừng tinh, gây ảnh hưởng tới mạch máu nuôi gây đau và sưng bìu. - Thoát vị bẹn có các dấu hiệu bệnh rất điển hình, hầu như việc chẩn đoán chỉ cần dựa vào yếu tố lâm sàng.