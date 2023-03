Số lượng tinh trùng có quyết định đến khả năng sinh con của cặp đôi?

1. Các mức độ của số lượng tinh trùng

Số lượng tinh trùng trung bình thường là từ 15 triệu đến 200 triệu tinh trùng trên mỗi ml.

Số lượng tinh trùng thấp

Số lượng tinh trùng được cho là thấp khi dưới 15 triệu tinh trùng trên mỗi ml. Mặc dù số lượng tinh trùng thấp có thể tác động tiêu cực đến khả năng sinh sản của nam giới, nhưng điều đó không có nghĩa là không thể mang thai. Ngay cả một tinh trùng được tiêm trực tiếp vào trứng cũng có thể thụ tinh.

Một người đàn ông có số lượng tinh trùng thấp hơn mức trung bình, các bác sĩ có thể yêu cầu các xét nghiệm khác để xác định chất lượng của tinh trùng. Nếu số lượng tinh trùng thấp nhưng tinh trùng có chất lượng cao, có hình dạng, kích thước và tốc độ "bơi" tốt, bác sĩ có thể xem xét các mức số lượng tinh trùng này trong phạm vi bình thường.

Số lượng tinh trùng bình thường

Số lượng tinh trùng trung bình - thường là từ 15 triệu đến 200 triệu tinh trùng trên mỗi ml. Ngay cả những người có số lượng tinh trùng trung bình hoặc "bình thường" cũng có thể bị vô sinh, vì có những yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến hiệu quả tinh trùng có thể thụ tinh với trứng.

Số lượng tinh trùng cao

Số lượng tinh trùng cao là hơn 200 triệu tinh trùng trên mỗi ml. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu chưa xác định được mối tương quan tích cực giữa số lượng tinh trùng lớn hơn 40 triệu và khả năng sinh sản tăng lên.

Nếu đang cố gắng thụ thai tự nhiên, số lượng tinh trùng khỏe mạnh thường là cần thiết. Mặc dù chỉ cần một tinh trùng và một quả trứng để mang thai, nhưng càng nhiều tinh trùng khỏe mạnh sẽ làm tăng cơ hội mang thai.

Ngay cả khi không cố gắng thụ thai, số lượng tinh trùng có thể là một thước đo quan trọng trong đánh giá sức khỏe tổng thể. Do vậy, nếu nam giới được chẩn đoán có số lượng tinh trùng thấp, nên làm các đánh giá mức độ testosterone, lối sống và sức khỏe tổng thể.

2. Số lượng tinh trùng ảnh hưởng đến khả năng thụ thai như thế nào?

Xét nghiệm tinh dịch đồ đánh giá chất lượng của tinh trùng.

Số lượng tinh trùng có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản vì cơ hội mang thai của người phụ nữ giảm đi khi số lượng tinh trùng của người đàn ông thấp hơn. Vì vậy, các vấn đề về chất lượng tinh trùng cũng có thể ảnh hưởng đến cơ hội mang thai.

Yếu tố vô sinh nam, thường là do số lượng tinh trùng thấp, là lý do phổ biến khiến nhiều cặp vợ chồng gặp khó khăn trong việc thụ thai. Nhưng các cặp vợ chồng cũng có thể gặp các vấn đề sức khỏe khác có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Trong một số trường hợp, vô sinh có thể là do yếu tố nữ như dự trữ buồng trứng thấp, ống dẫn trứng bị tắc, lạc nội mạc tử cung…

Không thụ thai cũng có thể là kết quả của việc không cố gắng thụ thai đủ lâu. Trong nhiều trường hợp, có thể mất 6 tháng đến một năm để mang thai.

Có nhiều yếu tố liên quan đến sinh sản và số lượng tinh trùng trong tinh dịch chỉ là một phần. Một số đàn ông có số lượng tinh trùng thấp vẫn có con nhưng có nam giới có số lượng tinh trùng bình thường không thể làm cha. Do vậy, ngay cả khi nam giới có đủ tinh trùng, các yếu tố khác cũng rất quan trọng để mang thai như sự di chuyển bình thường của tinh trùng.

3. Phương pháp điều trị khi số lượng tinh trùng thấp

Vô sinh hoặc số lượng tinh trùng thấp có thể do một số yếu tố gây ra như di truyền, đã từng phẫu thuật nếu bị giãn tĩnh mạch thừng tinh hoặc ống dẫn tinh bị tắc, tình trạng sức khỏe, các nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục…

Một số phương pháp điều trị có thể phụ thuộc vào nguyên nhân cơ bản của số lượng tinh trùng thấp, bác sĩ có thể đề nghị phẫu thuật để loại bỏ hoặc khắc phục tình trạng tắc nghẽn ống dẫn tinh, có thể kê đơn thuốc, chẳng hạn như liệu pháp sử dụng hormone có thể tăng khả năng sinh sản, hay cho dùng thuốc kháng sinh để điều trị các nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục.

4. Cải thiện số lượng tinh trùng

Béo phì hoặc thừa cân có thể gây ra số lượng tinh trùng thấp.

Bất cứ ai lo lắng về số lượng tinh trùng đều có thể nói chuyện với bác sĩ về các khuyến nghị thay đổi lối sống. Lựa chọn lối sống cũng có thể là một yếu tố quan trọng để có thể cải thiện số lượng tinh trùng:

Giảm cân: Béo phì hoặc thừa cân có thể gây ra số lượng tinh trùng thấp. Các tế bào mỡ trong cơ thể tiết ra một loại enzyme gọi là aromatase, enzyme này sẽ phân hủy testosterone thành estrogen. Điều này có thể làm giảm testosterone và số lượng tinh trùng. Cố gắng duy trì một lối sống lành mạnh thông qua chế độ ăn uống và tập thể dục.

Uống bổ sung vitamin: Sau khi xét nghiệm máu để kiểm tra sự thiếu hụt vitamin, bác sĩ có thể khuyên nên thêm thực phẩm mới vào chế độ ăn uống hoặc dùng thực phẩm bổ sung để giúp khôi phục mức vitamin và khoáng chất.

Không uống rượu, bia và hút thuốc lá: Vì rượu, bia có thể làm giảm sản xuất testosterone, có thể làm giảm số lượng tinh trùng. Những người hút thuốc thường có số lượng tinh trùng thấp hơn so với những người không hút thuốc.

Giảm căng thẳng: Căng thẳng có thể gây ra những thay đổi về hình dạng của tinh trùng và ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.

Số lượng tinh trùng chỉ là một khía cạnh của khả năng sinh sản. Các bác sĩ cũng có thể đánh giá các yếu tố bổ sung, chẳng hạn như hình dạng và khả năng vận động của tinh trùng để xác định khả năng mang thai. Ngoài việc thay đổi lối sống, nam giới có thể nói chuyện với bác sĩ về nhiều lựa chọn điều trị để cải thiện khả năng sinh sản. Nếu nam giới có số lượng tinh trùng thấp và nhiều hy vọng có con, ngày nay có rất nhiều lựa chọn sinh sản, bao gồm một loạt các phương pháp điều trị như thụ tinh trong tử cung (IUI), thụ tinh trong ống nghiệm (IVF)…

Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/so-luong-tinh-trung-co-quyet-dinh-den-kha-nang-sinh-con-cua-cap-doi-16...Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/so-luong-tinh-trung-co-quyet-dinh-den-kha-nang-sinh-con-cua-cap-doi-169230316175659685.htm