'Thánh mukbang' phải lắp răng giả vì ăn quá nhiều

Trong video "Menu 100 món? Tôi đã ăn bao nhiêu ở quán cà phê truyện tranh?" được đăng hôm 9/11 trên kênh phụ Tzuyang’s Outside Garden, khi một người bạn nhận xét răng Tzuyang có vẻ chắc khỏe, cô liền đáp: "Đây là răng giả đấy".

Tzuyang chỉ tay vào răng cửa, thừa nhận chúng là răng giả. Ảnh: Allkpop

Nữ Youtuber tiết lộ do nhai quá mức, hàm răng cô đã bị mòn nhiều và trở nên ngắn hơn. "Tôi nhận thấy gia cố sớm sẽ tốt hơn. Nếu để lâu, tôi sẽ phải mài thêm nhiều răng thật nữa", cô cho biết.

"Thánh mukbang" kể, nhiều người đã thắc mắc có phải cô làm răng thẩm mỹ không. "Nhưng tôi làm răng giả hoàn toàn không vì mục đích thẩm mỹ mà vì sức khỏe. Răng giả được làm giống hệt răng thật, chỉ dài hơn một chút thôi", cô giải thích.

Tzuyang cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe răng miệng khi nói: "Càng lớn tuổi, bạn sẽ phải nhai nhiều hơn, và nếu nền răng yếu đi, răng có thể bị rụng".

Tzuyang một mình ăn hết 3 kg thịt ba chỉ nướng, khiến chủ quán choáng váng. Ảnh: Youtube

Tzuyang tên thật là Park Jung Won, 28 tuổi, nổi tiếng với kênh Youtube Tzuyang có 12,7 triệu người đăng ký nhờ các video "ăn thùng uống vại". Hồi tháng 7, cô tiết lộ trên chương trình Radio Star của MBC, tổng giá trị đơn hàng mỗi năm trên một trong ba ứng dụng giao đồ ăn cô thường dùng lên tới 43 triệu won. Tzuyang cũng thu hút sự chú ý khi thừa nhận chi phí ăn uống trung bình mỗi tháng khoảng 10 triệu won, và một bữa ăn đắt nhất từng lên tới 3 triệu won.

Thời gian gần đây, cô mở rộng hoạt động ra ngoài lĩnh vực ẩm thực, trình làng thương hiệu thời trang và tham gia các hoạt động từ thiện.