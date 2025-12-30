Thi ăn dưa hấu, nam du khách tử vong vì nghẹn

Carlos Cerasomma tham gia trò thi ăn dưa hấu do khu nghỉ dưỡng tổ chức vào chiều ngày 11/12. Luật chơi yêu cầu ăn nhanh nhất có thể và không được dùng tay. Carlos thi đấu với 5 vị khách khác để giành giải thưởng một phần khoai tây chiên.

Ít phút sau khi trò chơi bắt đầu, Carlos bị nghẹn và một nhân viên cứu hộ được điều đến hiện trường. Một nhân chứng kể nhân viên resort đã hô hoán để tìm người biết cách thực hiện động tác Heimlich (thủ thuật đẩy bụng lấy vật nghẹn). Một khách - được cho là bác sĩ - đã hỗ trợ và hô hấp nhân tạo cho nạn nhân.

Carlos chụp ảnh cùng vợ con trước khi qua đời. Ảnh: Newsflash

Khoảng 25 phút sau khi Carlos bị nghẹn, lính cứu hỏa có mặt ở hiện trường và đưa nam du khách tới Đơn vị Chăm sóc khẩn cấp ở Sao Pedro lúc 16h40. Carlos chết ở bệnh viện, nguyên nhân được ghi nhận "ngạt thở do tắc nghẽn đường hô hấp".

Đại diện resort khẳng định du khách được đưa đến bệnh viện kịp thời nhưng không may đã tử vong. Họ cho biết sẽ cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết cho gia đình nạn nhân.

Tuy nhiên, Kimberly Santos - vợ Carlos - nói resort phải chịu trách nhiệm vì bàn quá thấp so với chiều cao 1,8 m của chồng mình. Điều này buộc Carlos phải ăn trong tư thế dễ gây nghẹn. Santos cũng tố resort không bố trí đội ngũ y tế khẩn cấp đề phòng trường hợp xấu. Người sơ cứu ban đầu cho Carlos là một khách trong resort. Sau đó, một y tá của resort tới nhưng không có bất kỳ hành động nào.

Santos khẳng định khởi kiện resort để làm rõ trách nhiệm những người liên quan.

Năm 2019, trong trận bóng chày của đội Fresno Grizzlies ở California, Mỹ, Dana Hutchings, 41 tuổi, tham gia cuộc thi ăn taco nhanh để nhận giải thưởng nhỏ. Chỉ vài giây sau khi bắt đầu, anh nghẹn miếng taco lớn và ngã gục ngay tại chỗ. Dù có nhân viên y tế tại sân vận động, anh vẫn qua đời tại bệnh viện do tắc nghẽn đường hô hấp.

Vào năm 2017, Caitlin Nelson, 20 tuổi, sinh viên Đại học Sacred Heart ở Connecticut, Mỹ, cũng tham gia cuộc thi ăn pancake từ thiện do trường tổ chức. Cô bị nghẹn và bất tỉnh ngay tại bàn. Các sinh viên khác cố gắng sơ cứu nhưng không thành công và phải gần 30 phút sau đội cứu hộ mới đến nơi.

Người thi ăn chuyên nghiệp Joey Chestnut. Ảnh: Straits Times

Bên cạnh những cuộc thi nhỏ lẻ mang tính chất vui vẻ, thế giới cũng có những cuộc thi ăn chính thống - được quản lý chủ yếu bởi Major League Eating (MLE), tổ chức giám sát các sự kiện lớn như Nathan's Famous Hot Dog Eating Contest nổi tiếng, cùng nhiều cuộc thi khác về cánh gà, taco. Những kỷ lục ấn tượng bao gồm Joey Chestnut ăn 72 hot dog trong 10 phút năm 2017 hay Takeru Kobayashi với kỹ thuật "Solomon method" (bẻ đôi thức ăn để giảm nhai).

Để đạt thành tích cao, những người tham gia chuyên nghiệp cần được huấn luyện khắc nghiệt như vận động viên thực thụ. Họ uống lượng lớn nước hoặc sữa để giãn dạ dày, giúp phình to gấp 4 lần bình thường. Quá trình luyện nuốt không nhai bắt đầu từ nước rồi tiến tới thức ăn đặc; tăng sức nhai bằng cách nhai nhiều kẹo và ức chế phản xạ nôn bằng cách đánh răng lưỡi sâu.

Dù hấp dẫn với giải thưởng tiền bạc và danh tiếng, thi ăn tiềm ẩn nguy cơ nghẹn thở có thể dẫn đến tử vong, dạ dày phình đẩy lệch nội tạng. Nhiều cuộc thi thiếu nhân viên y tế và các chuyên gia cảnh báo rủi ro nếu người tham gia không được đào tạo kỹ lưỡng.